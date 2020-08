Windows 10 copiará una función clave del iPhone

Microsoft va a copiar una de las funciones más útiles del iPhone en Windows 10: la habilidad de eliminar aplicaciones que no usas mucho sin borrar las preferencias ni documentos personales asociados.

En estos momentos, si quieres ahorrar espacio en disco y eliminas una app que no utilizas habitualmente, todo lo relacionado con ese programa desaparece. De esa manera, cuando quieres volver a usarla, debes ir a la tienda de Windows, buscarla, descargarla e introducir de nuevo datos como logins y otros ajustes personalizados. Es un proceso que es una molestia y toma demasiado tiempo.

Sin embargo, en iOS nade de esto es necesario. Puedes realizar un offload de las aplicaciones que no utilices a menudo: la app se elimina de tu iPhone o iPad, liberando espacio, pero sin borrar las preferencias. El icono de la app no desaparece. Se mantiene en su sitio y, cuando quieres usar la app en cualquier momento, sólo tienes que pulsar sobre el icono para que se descargue rápidamente de la nube y comenzar a utilizarla como si nunca hubiera desparecido de tu dispositivo.

Según Windows Latest, esto es justo lo que quiere hacer Microsoft en el próximo Windows 10. Según este blog, algunas de las versiones de avance de Windows 10 para Windows Insiders — usuarios que se han apuntado para probar versiones tempranas de Windows 10 — tienen una nueva función llamada “Archivar apps” que está activada por defecto.

Con esta opción, Windows 10 archivará la aplicación de forma automática, borrando la app pero no los ajustes y ficheros de soporte personalizados. Y como en iOS, cuando quieras volver a utilizar ese app, sólo tendrás que pulsar sobre su icono y Windows 10 la descargará automáticamente.

Microsoft afirma que esta función ahorrará almacenamiento y ancho de banda archivando apps que no uses frecuentemente de forma automática. ”Tus ficheros y otros datos no se borrarán. La próxima vez que uses una app archivada, [Windows 10] conectará para descargar la app completa”.

Redmond enciende la fotocopiadora otra vez

Si funciona como en iOS, será un buen método de ahorrar espacio en disco sin tener que preocuparte de gestionarlo todo manualmente y sin introducir datos personales y ajustes una y otra vez.

Por supuesto, si no tienes una conexión a internet y quieres usar una app archivada, no podrás hacerlo. Y si la app desaparece de la Microsoft Store, quizás no puedas volver a descargarla, según Microsoft. En iOS, sin embargo, las apps se mantienen descargables aunque desaparezcan de la base de datos de la App Store.

Microsoft has often been accused of playing catch up to Apple, but this is a case where we’re glad it is.

Por supuesto, no es la primera vez que Microsoft ha copiado a Apple. Los de Redmond tienen una merecida fama de ladrones de ideas de Apple, que comenzó cuando lanzaron el primer Windows, una burda copia del sistema operativo Macintosh original — pero una copia al fin y al cabo. De hecho, cuando Apple lanzó su MacOS X Tiger, uno de los posters decía “Redmond, enceded las fotocopiadoras”, en alusión a la constante copia de funciones del sistema operativo de Apple.

Pero como decía Steve Jobs — que era un buen ladrón de ideas, pero que tenía la habilidad de hacerlas mejores junto con su equipo — “good artists copy, great artist steal”. Lo mismo se puede aplicar aquí. Al final nunca hay nada nuevo, todo es un remix y todos los avances tecnológicos están basados en otros anteriores. Como una vez dijo Isaac Newton “si he visto más allá es porque estoy subido en los hombros de gigantes” (irónicamente, el mismo Newton robó parte de esa expresión, según parece).

Así que bienvenida sea esta función, que nos vendrá bien a todos.