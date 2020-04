Dónde comprar una Nintendo Switch: ¿cuándo estará disponible de nuevo?

Quizás en la desesperación de la cuarentena te hayas decidido por fin a comprarte una Nintendo Switch o una Nintendo Switch Lite. Lo más probable es que te hayas dado cuenta de que está agotadas en casi todas partes. La versión normal está agotada en todas parte, pero las buenas noticias es que todavía puedes comprar la Switch Lite y más abajo encontrarás los sitios con unidades disponibles.

También podrás encontrar las razones por las que la Switch se ha agotado así como nuestra predicción sobre cuándo va a estar disponible de nuevo basada en nuestra experiencia con anteriores periodos de escasez.

Puedes mirar nuestra página de ofertas y paquetes de Nintendo Switch pero ahora mismo tu única oportunidad realista para tener una Switch en tus manos está en la Switch Lite.

Dónde comprar una Nintendo Switch ahora mismo: las últimas unidades disponibles

La Switch está agotada en Estados Unidos pero aquí tienes las últimas unidades de la Switch Lite:

Nintendo Switch Lite | $199 en Adorama

Adorama tiene un modelo de la Switch disponible cuando publicamos estas líneas, el model turquesa por el precio estándar de $199. El resto de colores están agotados.Ver oferta

¿Por qué la Nintendo Switch está agotada?

Animal Crossing: New Horizons es uno de los factores que ha agotado la Nintendo Switch en todas partes. (Image credit: Nintendo)

Es la combinación de varios factores: la pandemia global ha impulsado a mucha gente a comprar consolas para pasar las horas muertas en casa, lo que no es sorprendente. Esto se ha combinado con el nuevo juego Animal Crossing: New Horizons, un título largamente esperado y un cross-over masivo que lo ha convertido en un super-ventas atractivo a una audiencia mucho mayor. La Switch se agotaba constantemente durante meses pasados, pero estos dos factores la han hecho mucho más escasa.

Además de esto, Bloomberg informó en Febrero sobre un potencial cuello de botella en la producción debido al parón de fabricación causado por la epidemia de COVID-19 en China. El informe alertó sobre el posible fin de existencias en el mes de abril y estaba totalmente en lo cierto.

"La Nintendo Switch se está agotando en varias tiendas de los Estados Unidos pero hay más unidades en camino. Nos disculpamos por las molestias”, fue lo que Nintendo dijo en un comunicado a la publicación THR. Pero ¿cuándo vas a poder comprar una Switch?

Cuándo va a estar disponible la Nintendo Switch

Asumiendo que las cadenas de abastecimiento de componentes están funcionando a una capacidad normal — y parece que así es — nuestra predicción es que tardaremos un mes en ver nuevas unidades de Nintendo Switch en las tiendas. Esta predicción está basada en dos factores.

El primero fue que, después de que las unidades se agoten en navidades, tardan un mes en volver a aparecer.

El segundo es que los pedidos de Amazon para la Switch Lite tienen una fecha de disponibilidad del 7 de mayo de 2020.

Es una fecha que parece razonable aunque, dicho esto, es posible que Nintendo esté tomando medidas para hacer que nuevas unidades lleguen al mercado mucho antes debido a la demanda sin precedentes de estas consolas.

Mientras esperamos, no os dejéis timar ni paguéis en exceso en eBay o sitios similares. El precio oficial de la Switch es de $300 y el de la Switch Lite es $200. Ni más ni menos. A no ser que sea un paquete con extras que merezcan la pena, no pagues mas.

Dónde comprar la Nintendo Switch cuando esté disponible

Las consolas estarán disponibles tan pronto como lleguen a los almacenes. Si te enteras de que han vuelto, dirígete rápidamente a Amazon y Walmart. Siempre son los que disponen del mayor número de unidades y además suelen ofrecer paquetes con juegos y extras.

