WhatsApp tendrá dos funciones cruciales que debería haber tenido desde el principio

¡Por fin! WhatsApp va a añadir dos funciones que debería haber tenido desde el principio: copias de seguridad protegidas y búsqueda avanzada. Y además, reglas para descargar el contenido que manden de forma automática o no.

Por ahora, sólo tenemos evidencia de que estas nuevas funciones están en preparación en la beta de la versión Android, aunque la búsqueda avanzada está también disponible en la beta versión 2.20.30.25.

Para cualquiera que tenga un gran número de mensajes, ya sabrás que buscar ficheros o links que alguien te haya mandado puede ser un auténtico infierno. Afortunadamente, esto va a cambiar.

Como informa WABetaInfo, la nueva función de Búsqueda Avanzada hace que sea increíblemente sencillo encontrar diferentes tipos de contenido. Próximamente podrás realizar búsquedas de fotos, audio, links, GIFs, video y documentos de cualqueir tipo. No está claro cuándo va a llegar, pero la estamos esperando como agua de mayo.

Otra nueva opción descubierta en la última beta para Android son la reglas de descarga automática. Esta función está actualmente en desarrollo y, cuando esté finalizada, eliminará la morralla que se actualmente se acumula en tu teléfono cada vez que algo se descarga automática e indiscriminadamente. Según WABetaInfo, las “imágenes, vídeos, documentos o mensajes de voz que hayan sido reenviados frecuentemente nunca se descargarán desde WhatsApp” a tu dispositiveo. Al parecer esta opción estará activa por defecto cuando saquen la versión definitiva.

Asegura tus copias de seguridad

Ahora mismo puedes realizar copias de seguridad de tu historial de mensajes de WhatsApp a Google Drive pero si alguien te las pilla, estarás totalmente vendido porque son fácilmente accesibles. Al contrario que el canal de comunicación entre usuarios — que está totalmente encriptado — las copias de seguridad se almacenan tal cual.

Esto va a cambiar en el futuro porque el nuevo WhatsApp va a proteger las copias de seguridad todo tu historial de mensajes encriptando el fichero y protegiéndolo de forma segura con una clave de al menos ocho caracteres.

De hecho, la contraseña que elijas no estará sincronizada con Facebook o WhatsApp. Esto es un arma de doble filo porque, si te olvidas de la contraseña, nunca podrás abrir el historial encriptado almacenado en Google Drive. Pero por otra parte es mucho más seguro porque te aseguras de que ningún hacker pueda interceptar esa contraseña o acceder a tu historial si consiguen acceder a tu cuenta de WhatsApp o Facebook.

Estas funcionalidades no está disponibles en estos momentos, sólo en la beta. La beta está cerrada pero puedes apuntarte aquí para cuando tengan algún espacio disponible.

Si no quieres esperar, también puedes probar a hacer un sideloading del paquete de beta. No lo recomendamos porque estas dos funciones todavía no funcionan bien, pero ya vimos cómo se puede hacer en el tutorial sobre cómo cambiar a WhatsApp Dark Mode con el paquete de la beta.

Si te quieres arriesgar y vivir la vida peligrosamente bajo tu exclusiva responsabilidad, sigue estos pasos:

Visita APKmirror el repositorio de apps para Android.

Busca WhatsApp Beta v2.20.110 (o posterior)

Si la encuentras, verás que hay un botón verde que dice “Download APK ”. Pulsa en el botón.

”. Pulsa en el botón. Cuando descargue, tu navegador te preguntará si debe abrir el APK. Responde Sí o Abrir . Si no te pregunta nada, visita la carpeta de descargas y pulsa en el APK de WhatsApp Beta para abrirlo.

o . Si no te pregunta nada, visita la carpeta de descargas y pulsa en el APK de WhatsApp Beta para abrirlo. Cuando tu dispositivo Android te pregunte si quieres instalar la APK, pulsa OK.

Cuando termine la instalación tendrás el nuevo WhatsApp beta — seguramente con bugs.

De nuevo, recuerda que no es recomendable hacer esto. Es mejor esperar a que WhatsApp saque la versión oficial.