Westworld temporada 3: un nuevo trailer impresionante

Como sucede con The Witcher, la segunda temporada de Westworld es un poco complicada de ver por las múltiples líneas narrativas que suceden en tiempos diferentes. La tercera temporada, que llega el 15 de marzo a HBO, parece más sencilla de seguir.

Según cuenta el trailer, parece que esta temporada se va a centrar entre el conflicto final entre Dolores y Maeve, con un gran número de escenas que suceden en el mundo real. Lo más impresionante de este trailer es lo cara que parece la serie, con robots gigantes, naves volantes y ciudades futuristas abandonadas. El presupuesto debe ser nivel Game of Thrones:

Hay dos nuevos miembros del equipo esta temporada. El primero es Aaron Paul — Jessie en Breaking Bad — que parece que tiene algún tipo de relación con Dolores. El segundo es el actor Vincent Cassel, cuyo personaje le da la orden a Maeve para que mate a DOlores.

Con Game of Thrones acabada y sin segunda temporada para Watchmen, la tercera serie de Westworld aparece como el último gran show de ciencia ficción y fantasía de HBO por el momento. Aunque eso cambiará próximamente con tres series que prometen: Lovecraft Country, The Nevers (por Joss Whedon) y la precuela de Game of Thrones: House of Dragon. Todas estas llegarán a HBO en los próximos dos años.

Los planes de HBO Max

HBO tiene varios años complicados por delante. En Octubre anunció una lista de estrenos impresionante, incluyendo el retorno de la comedia negra Barry y el hit Succession:

🚨Your new favorite HBO shows will also be available on @hbomax in 2020🚨✅@WestworldHBO✅Succession✅The Righteous Gemstones✅Barry✅@TheOutsiderHBO✅Lovecraft Country✅The Undoing✅Run✅Perry Mason✅The Plot Against America✅Avenue 5✅I Know This Much Is TrueOctober 29, 2019

En la era dorada de la televisión, el historial de HBO es excelente, con series de las que siempre todo el mundo habla año tras año. Watchmen and Chernobyl, por ejemplo, fueron dos de nuestra lista de las mejores series de TV en 2019. Y en 2020 ya han estrenado la excelente adaptación de la novela de Stephen King The Outsider, la comedia de ciencia ficción Avenue 5, el fascinante documental McMillion$ y las nuevas temporadas de Curb Your Enthusiasm y The New Pope.

Cómo ver HBO en tu televisor

Si tu televisor no es inteligente, conviene que te compres un Apple TV o un Google Chromecast 3, las dos mejores soluciones para ver HBO. Aquí tienes las últimas ofertas: