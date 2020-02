El mejor Fitbit del 2019: ¿cuál es el adecuado para usted?

¿Está buscando el mejor Fitbit? Ha llegado al sitio indicado. Fitbit fue una de las primeras empresas de tecnología vestible en ofrecer contadores de pasos, insignias e información sobre la quema de calorías en nuestros teléfonos con sus primeros dispositivos, como la pulsera Ultra, la Fitbit One y luego la Fitbit Flex.

Una década más adelante y la empresa sigue creciendo incesantemente. Eso se debe a que la marca siempre estuvo al tanto de lo que quieren los clientes y de las últimas tendencias en tecnología de la salud, pero también se mantuvo fiel a sus principios: precision, simplicidad y facilidad de uso.

Hoy en día, Fitbit cuenta con una gama amplia de productos pensados para satisfacer la mayoría de los estilos de vida y presupuestos. Por ejemplo, desde aquellos que aman correr al aire libre y los que les fascina el gimnasio, hasta aquellos que solo quieren contar sus pasos diarios o incluso comprar un rastreador para sus hijos.

A fines del 2018, se presentó la Fitbit Charge 3, y previamente ese mismo año, escuchamos todo sobre el Fitbit Versa. Anteriormente, vimos la Fitbit Alta HR y el reloj inteligente Fitbit Ionic partiendo de la Fitbit Charge 2 y la Fitbit Flex 2 que salieron un año antes.

Ahora, vimos la presentación de las nuevas pulseras Fitbit Inspire y la Fitbit Inspire HR junto con el reloj inteligente Fitbit Versa Lite. Es posible que veamos el lanzamiento de productos como Ionic 2 o Charge 4 más adelante.

Los productos como la Fitbit Flex 2, Alta HR, Charge 2 y Fitbit Blaze ya no se encuentran disponibles directamente de la empresa, pero a menudo puede encontrarlos en tiendas minoristas de terceros, por eso se incluyen en la lista que aparece a continuación.

También vale señalar que la empresa ahora tiene dos rastreadores de actividad física para niños, a saber, el Fitbit Ace y el Fitbit Ace 2, pero no los verá en nuestra lista a continuación ya que no están diseñados para usuarios adultos.

A continuación, encontrará nuestra clasificación completa de los mejores monitores de actividad física de Fitbit que puede comprar actualmente. Tuvimos en cuenta el diseño, las funciones, la capacidad, el precio y muchos otros elementos cuando hicimos la lista.

Imagen 1 de 4 Imagen: Fitbit Imagen 2 de 4 Imagen: Fitbit Imagen 3 de 4 Imagen: TechRadar Imagen 4 de 4 Imagen: TechRadar

1. Fitbit Charge 3

Una de las mejores pulseras de actividad física que puede comprar

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: Sí, a través del teléfono | Duración de la batería: 4 o 5 días | Compatibilidad: Android, iOS, Windows

La pantalla es más grande que la Charge 2

Puedes nadar con ella

Fitbit Pay solo en la opción más costosa

Sigue sin GPS

La mejor Fitbit para monitorizar la actividad física es la Charge 3, que tiene una pantalla mucho más grande que las últimas versiones de la serie Charge.

Es una de las mejores pulseras de actividad física que puedes usar actualmente y cuenta con funciones de actividad física, como un rastreador de frecuencia cardíaca, respiración guiada, seguimiento de natación y mejoras en las notificaciones.

Si elige la Fitbit Charge 3 Special Edition, obtendrá compatibilidad con Fitbit Pay. Se conecta con el GPS en su teléfono para monitorizar sus carreras, pero, desafortunadamente, no puede conocer su ubicación sin el teléfono. Con eso en mente, puede que no sea la mejor opción para los corredores serios.

Todo es un poco mejor en la Charge 3 y, teniendo en cuenta que tiene el mismo precio de lanzamiento que la Charge 2, es posible que sea una pulsera de actividad apta para cualquiera que quiera un Fitbit en el 2019.

Lea la reseña completa de la Fitbit Charge 3

¿Qué sigue? ¿Es posible que escuchemos sobre la Fitbit Charge 4 pronto? Es poco probable, entonces es seguro comprar la Fitbit Charge 3 sin preocuparse que se vuelva obsoleta.

Imagen: Fitbit

2. Fitbit Inspire HR

Inspiración para salir del sofá

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: Sí, a través del teléfono | Duración de la batería: 5 días | Compatibilidad: Android, iOS, Windows

Diseño superior

Amplio registro de estadísticas

No tiene monitor de nado

Sin Fitbit Pay

La Fitbit Inspire HR es una de las últimas Fitbits y es una alternativa superior a otras pulseras básicas de la empresa.

Es bastante económica y cuenta con un montón de funciones que incluyen, obviamente, el rastreo de frecuencia cardíaca, el seguimiento de actividad y de sueño, y ejercicios de respiración guiada. También tiene GPS conectado, pero no GPS integrado.

Otros aspectos destacados de la Fitbit Inspire HR es que la batería tiene gran capacidad, puede durar hasta cinco días según nuestras pruebas, y el diseño elegante le da un grado sorprendentemente superior, convirtiéndola en uno de los productos Fitbits más bonitos que puede comprar. También es resistente al agua, aunque no tiene ninguna capacidad real para monitorizar la natación.

Básicamente, si no tiene que monitorizar su actividad en la piscina, no le molesta llevar su teléfono con usted cuando salga a correr o no necesita algo que sea más tipo un reloj inteligente, esta es la mejor opción de Fitbit. En caso de que necesite esas funciones, tendrá que pagar más.

Lea la reseña completa de la Fitbit Inspire HR

¿Qué sigue? La Fitbit Inspire HR era una pulsera nueva al momento en que redactamos este artículo (marzo del 2019), así que no espere ver un modelo nuevo por ahora.

Imagen: Fitbit

3. Fitbit Versa

El segundo reloj inteligente de Fitbit le gana al primero

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No, solo conectado | Duración de la batería: 3 o 4 días | Compatibilidad: Android, iOS, Windows

Diseño ligero

Precio relativamente bajo

Parece un poco barato e infantil

Sin GPS

Con un montón de funciones que vimos en el debut del Ionic, el Fitbit Versa las condensó en un paquete más pequeño con un precio más bajo. Además, si quiere un reloj más delgado en su muñeca, este puede ser mejor para usted que el primer reloj de la empresa.

El precio ya es más bajo que el Ionic que ahora es más económico. Y, aunque no parece superior, disfrutamos del diseño más pequeño que se encuentra más cerca de la muñeca. Cuenta con Fitbit Pay, todas las aplicaciones del Ionic, almacenamiento para música y mucho más.

Si quiere usarlo para cuando corra, al Versa solo le faltan las funciones de GPS, por lo que tendrá que llevar su teléfono con usted para rastrear donde corre, pero aun así es un gran reloj inteligente de Fitbit.

Lea la reseña completa del Fitbit Versa

¿Qué sigue? El Fitbit Versa ha estado a la venta desde hace un tiempo, por lo que puede haber un sucesor en camino.

Imagen: Fitbit

4. Fitbit Flex 2

La Flex 2 es una pulsera económica estupenda

Pantalla: No | Monitor de frecuencia cardíaca: No | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: 5 días | Compatibilidad: Android, iOS, Windows

Software divertido

Cómoda y ligera

La duración de la batería no es ideal

Lenta para cargar

¿Quiere una pulsera de actividad física que sea fácil de usar y no tenga complicaciones? La Fitbit Flex 2 puede ser el mejor dispositivo para usted.

Podrá usarla mientras nada, ya que es resistente al agua y también podrá controlar qué tan buenos son sus chapuzones en la piscina. Además de eso, cuenta con todas las otras funciones básicas de seguimiento que espera, más un diseño ligero y delgado.

Es un poco más económica que la Fitbit Charge 2, por lo que puede ser la pulsera de actividad Fitbit perfecta para usted.

Si considera la posibilidad de comprarse una Flex 2, tiene un seguimiento de actividad física integrado espectacular y un diseño súper discreto que sin duda cautivará a casi todos. Lo único que le falta es una pantalla, por lo que si quiere algo mejor, considere un Versa.

Lea la reseña completa de la Fitbit Flex 2

¿Qué sigue? La Fitbit Inspire cubre el puesto en el que solía estar la Fitbit Flex 2, por lo que no espere poder comprar una Fitbit Flex 3 pronto.

Imagen 1 de 5 Imagen: Fitbit Imagen 2 de 5 Imagen: Fitbit Imagen 3 de 5 Imagen: TechRadar Imagen 4 de 5 Imagen: TechRadar Imagen 5 de 5 Imagen: TechRadar

5. Fitbit Versa Lite

Menos funciones y un precio más bajo

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No, solo conectado | Duración de la batería: 3 o 4 días | Compatibilidad: Android y iOS

Cómodo para usar

Batería sólida

No tiene ejercicios en la pantalla

Sin GPS

Es un producto muy similar al Fitbit Versa que se menciona anteriormente, pero sin un par de funciones, por lo que la empresa puede venderlo a un precio más bajo. Ese precio no es siempre mucho más económico, por lo que recomendamos revisar las ofertas del Fitbit Versa original antes de optar por el Fitbit Versa Lite.

Obtendrá GPS conectado, un monitor potente de frecuencia cardíaca y una variedad de funciones de relojes inteligentes con el Fitbit Versa Lite. Debe saber que no podrá controlar la natación, no tiene almacenamiento para música ni Fitbit Pay.

Con todo eso dicho, puede ser mucho más económico que los otros dos relojes inteligentes de la empresa, por lo que es posible que sea una buena decisión cuando quiera comprar un nuevo Fitbit.

Lea la reseña completa del Fitbit Versa Lite

Imagen 1 de 6 Imagen: Fitbit Imagen 2 de 6 Imagen: Fitbit Imagen 3 de 6 Imagen: Fitbit Imagen 4 de 6 Imagen: Fitbit Imagen 5 de 6 Imagen: TechRadar Imagen 6 de 6 Imagen: TechRadar

6. Fitbit Ionic

El primer reloj inteligente de Fitbit ofrece algo un poco distinto

SO: Fitbit OS | Compatibilidad: Android, iOS | Pantalla: 1,47 pulgadas, 1000 nits | Procesador: de doble núcleo a 1,0GHz | Tamaños de la pulsera: grande | Almacenamiento interno: 2.5GB | Duración de la batería: de 2 a 3 días | Método de carga: cargador propio | Grado de protección IP: resistente al agua hasta 50 m | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth

Pantalla brillante

Variedad de opciones de fitness

Interfaz lenta

Severa escasez de aplicaciones

Si quiere un reloj inteligente de Fitbit, también está este. El Fitbit Ionic no es el reloj inteligente fantástico que algunos esperaban que fuera, pero da resultado si busca un dispositivo centrado en la actividad física que pueda controlar las carreras, el levantamiento de pesas, la natación y mucho, mucho más.

Los programas de ejercicios especializados y Fitbit Pay se encuentran entre los otros aspectos destacados del Ionic, pero no funcionan tan bien como en el Apple Watch 4 o el Samsung Galaxy Watch, en caso de que busque tener una experiencia completa de reloj inteligente.

Tampoco es barato y por eso el Fitbit Ionic se encuentra bajo en nuestra lista de los mejores productos de Fitbit, porque es muy costoso para lo que puede ofrecerle. Sin embargo, si usted corre al aire libre, el Ionic es su mejor opción. No solo es duradero, sino que tiene GPS integrado, lo que significa que puede dejar su teléfono en casa.

Lea la reseña completa del Fitbit Ionic

¿Qué sigue? Recopilamos una lista de cosas que nos gustaría ver si la empresa decide anunciar un Fitbit Ionic 2.

Imagen: Fitbit

7. Fitbit Inspire

Un dispositivo que cubre lo básico

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: No | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: 5 días | Compatibilidad: Android, iOS, Windows

Fácil de usar

Diseño atractivo

Muy pocas funciones

Sin GPS ni monitor de frecuencia cardíaca

La Fitbit Inspire es básicamente una alternativa más económica a la Fitbit Inspire HR para cualquiera que no necesite un monitor de frecuencia cardíaca.

Eso de algún modo limita sus capacidades, pero todavía hay mucho que le puede gustar, como un diseño pequeño y atractivo, el seguimiento de actividad y de sueño, y una batería que dura hasta cinco días.

Lamentablemente, no hay GPS ni se puede conectar, por lo que es más para las personas que quieren una pulsera de actividad muy básica que un compañero real de ejercicios. Sin embargo, su precio es acorde y lo que hace, lo hace bien.

Lea la reseña completa de la Fitbit Inspire

Imagen: Fitbit

8. Fitbit Alta HR

Una pulsera Fitbit elegante, ahora con lecturas de la frecuencia cardíaca

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: No | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: 7 días | Compatibilidad: Android, iOS, Windows

Diseño delgado

Lecturas precisas de la frecuencia cardíaca

La pantalla no responde

Difícil de leer con luz brillante

La Fitbit Alta HR toma la Fitbit Alta, elegante y esbelta, y mete un monitor de frecuencia cardíaca en su estructura delgada, sin aumentar el tamaño.

Mientras que la Fitbit Alta original parece que tiene pocas funciones y pone la forma por encima de la función, la Alta HR es una pulsera admirable que va más allá del seguimiento básico de pasos, pero aun así luce bien.

No es la que más funciones tiene, ya que no tiene GPS para comenzar, pero establece un buen equilibrio y es el tipo de cosa que le encantará tener puesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana (excepto cuando vaya a natación, ya que no es resistente al agua). Además, es útil porque puede realizar un seguimiento del sueño, y el monitor de frecuencia cardíaca también ayuda.

Con alertas de notificaciones y mensajes de su smartphone y con una batería que dura casi una semana, vale la pena considerarla si no necesita esas funciones (o no quiere el tamaño) de algo como el reloj Fitbit Ionic.

Lea la reseña completa de la Fitbit Alta HR

¿Qué sigue? La Fitbit Inspire HR es esencialmente la Fitbit Alta 2 en todo menos el nombre, por lo que no espere un modelo nuevo pronto, si es que alguna vez sale alguno.

Imagen 1 de 4 Imagen: Fitbit Imagen 2 de 4 Imagen: Fitbit Imagen 3 de 4 Imagen: Fitbit Imagen 4 de 4 Imagen: TechRadar

9. Fitbit Charge 2

La que alguna vez fue nuestra pulsera Fitbit favorita

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: No | Monitor de actividad: Sí | GPS: Sí, a través del teléfono | Duración de la batería: 4 días | Compatibilidad: Android, iOS, Windows

Pantalla útil

Pulsera cómoda

Notificaciones telefónicas limitadas

Sin GPS

Hasta el lanzamiento de la Charge 3, la Charge 2 fue nuestra Fitbit favorita. Tiene una pantalla mucho más grande en comparación con la Fitbit Charge original y la Charge HR, y cuenta con funciones de actividad física adicionales.

Tiene un monitor deportivo que le permite realizar un seguimiento de las carreras al aire libre, las caminatas, el levantamiento de pesas y muchos ejercicios más.

También se conecta con el GPS en su teléfono para realizar un seguimiento de sus carreras. Sin embargo, no podrá usarlo en una piscina. Si quiere ir a nadar con su pulsera, le recomendamos que le eche un vistazo a la Fitbit Flex 2 que se mencionó anteriormente o la Fitbit Charge 3.

Lea la reseña completa de la Fitbit Charge 2

Imagen 1 de 6 Imagen: TechRadar Imagen 2 de 6 Imagen: Fitbit Imagen 3 de 6 Imagen: Fitbit Imagen 4 de 6 Imagen: Fitbit Imagen 5 de 6 Imagen: TechRadar Imagen 6 de 6 Imagen: Fitbit

10. Fitbit Blaze

Una tecnología vestible sólida, pero no revolucionará el mundo

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: No | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: 5 días | Compatibilidad: Android, iOS, Windows

Impresionante duración de la batería

Interesantes funciones de actividad física

No tiene notificaciones

Diseño extraño

El Fitbit Blaze es el ganador inesperado de la familia Fitbit. Es uno de los dispositivos más extraños de la lista, ya que iba a ser (de cierta forma) el primer reloj inteligente de Fitbit, pero no lo es.

A pesar del diseño, el Fitbit Blaze es solo un monitor de actividad física en el fondo. El diseño es un poco extravagante, pero eso puede ser algo que busque en un monitor de actividad física que quiere usar más como un reloj.

La pantalla también ofrece notificaciones de sus mensajes de texto, pero no de otras aplicaciones que quiera ver.

El reloj Blaze ofrece una variedad de funciones de actividad física, como SmartTrack, que monitorizará su ejercicio incluso si no le dijo a su dispositivo que iba a hacer, lo que le permite quemar esas calorías rápido y fácilmente.

Lea la reseña completa del Fitbit Blaze

¿Qué sigue? No espere ver un Fitbit Blaze 2. En su lugar, la empresa reemplazó la gama Fitbit Blaze con el último reloj inteligente Fitbit Versa, que se encuentra en la parte superior de esta lista.