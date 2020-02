Videojuegos baratos: Las mejores ofertas con los mejores títulos de PS4, Xbox One y PC de 2019

Prepárate para un fin de semana lleno de juegos excelentes a precios baratos para PS4, Xbox One y PC. En ocasiones los descuentos llegan hasta más de $40, suficiente para comprarte un par de pizzas buenas y pasar un viernes parapetado detrás del gamepad.

De hecho, estos títulos fueron de los mejores de 2019. La rebaja de precios viene motivada en parte porque la generación de consolas actuales está llegando a su fin, con la Xbox Series X y la PS5 listas para salir a finales de 2020. El mercado está saturado de videojuegos y es hora de vender a toda costa.

En esta lista encontrarás Star Wars Jedi: Fallen Order, Rage 2, Gears 5, Sekiro Shadows Die Twice Y The Outer Worlds a precio reducido.

Algunos de las ofertas más baratas vienen de CDKeys. Si no los conoces, son una tienda fiable que vende códigos de descarga digital: pagas con PayPal y recibirás un código para descargar el juego en PC, Xbox o PS4. Así que no te lo pienses si ves alguno de sus títulos y cómpralo.

Rage 2 | PS4 & Xbox One: $24.95 en Walmart Con un descuento de $43 sobre el precio recomendado, esta semana te puedes comprar el Rage 2 para PS4 en Walmart. En Xbox One lo tienes por $27.72 . Es uno de los mejores juegos de 2019, así que date prisa si lo quieres antes de que vuelta a subir al precio original. Ver oferta