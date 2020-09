Vas a necesitar un SSD más grande para tu PS5 porque los juegos son enormes

Con un disco SSD de 825GB, pensábamos que la PS5 iba a tener espacio de sobra para almacenar un gran número de juegos de nueva generación. Dos juegos que acaban de aparecer en la tienda de Sony nos han convencido de que vamos a necesitar un disco duro muchísimo más grande — y lo malo es que no hay SSDs en el mercado capaces de hacer lo que exige Sony.

Llevábamos un tiempo pensando sobre el espacio que iban a ocupar los juegos de lanzamiento de la nueva consola, por no hablar de todos los juegos de la PlayStation 5. Ahora, después de que Sony haya comenzado a publicar el tamaño de instalación de los juegos en su tienda online, por fin tenemos un par de pistas.

En la página de pedido para el nuevo Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition, la nota al final de la ficha de producto dice que el juego ocupará un "mínimo de 105GB". Mucho de ese espacio es el DLC (Downloadable Content). El juego base ocupa "sólo" 50 GB.

Luego está la página de pedido de Demon's Souls: "66GB mínimo" por el juego básico. Y eso que Demon's Souls no tiene que mostrar toda la ciudad de Nueva York en detalle como Miles Morales.

No tenemos otros tamaños de juegos de la PS5 pero, si estos dos ejemplos son significativos, está claro que te vas a quedar sin los 825GB antes de que veas tu primera pantalla de Game Over. Sólo estos dos juegos se van a comer el 20% de tu disco.

A lo que hay que añadir que, probablemente, el sistema operativo de la PS5 ocupará un tamaño considerable. Sabemos que el sistema operativo de la Xbox Series X utiliza casi 200GB de espacio de su SSD de 1TB, así que es probable que la PS5 utilice un espacio similar. Si es así, dos juegos y el sistema PS5 se comerían unos 421GB.

Es decir, que te dejarían con poco más de 400GB libres para instalar un par de grandes juegos triple A más, tipo Grand Theft Auto o Call of Duty.

Cómo expandir la PS5

El Grand Theft Auto 5 para PS4 ocupa 17GB. El Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition también para la PS4, ocupa 70GB. No nos cabe duda que un Grand Theft Auto 6 para PS5 va a ocupar más que este último. No sabemos si el salto va a ser tan exagerado, pero no nos sorprendería que, como mínimo, el GTA 6 doblara esos 70GB.

Y para los suscriptores de Playstation Plus tendrán acceso a 18 juegos el día del lanzamiento. Asumiendo que los tamaños sean los mismos que los juegos de la PS4 — con una media de 40GB por título — necesitarás 700GB para tenerlos todos.

Esto nos lleva a la conclusión obvia: los gamers de la PS5 se van a quedar sin espacio muy rápidamente. Siendo muy optimistas, tendrás espacio para poco más de media docena de títulos de primera categoría.

Para resolver este dilema, necesitarás un disco externo para almacenar juegos. Pero como no puedes jugar desde un disco externo que no sea un SSD NVMe PC con interfaz PCIe 4.0 (el mínimo que exige la PS5) y éstos todavía no están disponibles en el mercado, tendrás gestionar tu espacio con cuidado. Por ejemplo, comprando un disco duro de backup externo y mover juegos del SSD cuando ya no los necesites.

La Xbox Series X va a tener un problema similar, aunque en principio no tan agudo porque dispone de 1TB. Pero la consola de Microsoft ya tiene un módulo de expansión SSD tan rápido como el disco interno disponible, fabricado por Seagate. Y además te deja jugar a títulos antiguos desde un disco USB normal, con lo que podrás ahorrar espacio en el SSD.

Para los que os queráis comprar una PS5, tendréis que hacer malabarismos con el SSD de 825GB durante algún tiempo.