Usuarios PS5 pueden estar jugando al Call of Duty: Black Ops Cold War PS4 por error

Vaya desastre. Según parece, los nuevos dueños de la flamante PS5 podrían estar jugando a la versión PS4 de Call of Duty: Black Ops Cold War por error, quedándose sin disfrutar de las mejoras gráficas, sonido y control de la versión de siguiente generación. ¿Cómo ha pasado esto, te preguntas? Pues sigue leyendo.

Según Eurogamer, si te compras el paquete Cross-Gen de la Ultimate Edition de Call of Duty: Black Ops Cold War, recibes tanto la versión PS5 como la PS4.

El problema comienza a la hora de descargar las diferentes partes del juego de la PlayStation Store. Los jugadores pueden elegir entre paquetes de contenido como el modo campaña, el modo multi-jugador o el modo zombies. Y aquí viene el lío: si seleccionas la opción de "Descargar todo", la consola te descargará las versiones PS4 y PS5 aunque estés usando esta última. Y cuando haces esto, por un error de programación, la PS5 elegirá la versión PS4, no la PS5. Un sinsentido.

Y lo malo es que la consola no avisa sobre qué versión está utilizando, así que el mundo está ahora mismo lleno de gamers que están jugando a una versión muy inferior en su flamante consola de 500 dólares. Esto tiene un nombre, pero esta publicación es para todos los públicos y no puedo escribirlo aquí.

Afortunadamente, el servicio de soporte de Activision — la editorial de CoD — está al tanto de este problema. Para solucionarlo, por ahora, sigue estos pasos en tu PS5:

To make sure you’re playing the next-gen version of #BlackOpsColdWar on PS5:1. Highlight the game tile on the Dashboard2. Scroll down and highlight “Play”3. Select the 3 dots and open the menu 4. Select “PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War”5. Launch and enjoy!November 14, 2020