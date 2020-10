Una nueva serie de Star Wars podría aparecer la semana que viene

¿Veremos el anuncio de una nueva película o serie de Star Wars la semana que viene? Es muy posible después de que el co-guionista de Rogue One — Gary Whitta — diera pistas en Twitter sobre el anuncio relacionado con la galaxia más popular a este lado de la Vía Láctea.

"Algunas noticias vendrán de una galaxia muy, muy lejana la semana que viene... manteneros al tanto", dijo Whitta en su tuit del 30 de septiembre.

Some news coming from a galaxy far, far away next week… stay tuned.September 30, 2020

¿Qué puede ser?

Las noticias sobre la franquicia de Star Wars puede cubrir cualquier tipo de medio, desde el cine a la TV a las series de animación al comic a los juguetes y maquetas. Pero que Whitta esté envuelto en este posible proyecto sugiere que puede estar relacionado con el cine o la tele. No creemos que Whitta esté dando pistas sobre una nueva línea de peluches de Kylo Ren aunque, en este mundo del revés en el que estamos viviendo, ya no nos sorprendería nada.

La película que co-escribió en 2016 — Rogue One — fue la precuela inmediata de la primera película de Star Wars. Ahí no hay nada que rascar para hacer una secuela. Y ya tenemos una precuela de Rogue One en una serie que ya ha sido anunciada sobre las aventuras de Cassian Andor (protagonizada por el actor mexicano Diego Luna). Sin embargo, Whitta no parece estar relacionado con ese proyecto.

Whitta también aparece como guionista de la serie animada Star Wars Rebels TV, que terminó su cuarta temporada en 2018. Es posible que quizás tenga noticias sobre un nuevo proyecto relacionado con esa serie, quizás una continuación o un spin-off.

Tampoco hay que descartar que sea una novela. Los libros de Star Wars tendrán presencia en la celebración digital del New York Comic Con.

Sea lo que sea, esperad una sobredosis de proyectos de Star Wars a partir del lanzamiento de la segunda temporada de The Mandalorian en octubre. También tendremos la serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor, además de la serie de Cassian Andor mencionada anteriormente y The Bad Batch, otra nueva serie de animación que continúa Clone Wars.

También hay rumores de dos nuevas series, una sobre el Gran Almirante Thrawn, el enigmático e icónico personaje de la trilogía de libros que Timothy Zahn publicó en 1991 y que fue reintroducido en el nuevo canon de Star Wars en la serie animada Rebels. La segunda posible serie también tendría que ver con Rebels: un rumor dice que Disney anda a la caza de un actor de entre 30 y 40 años que encarne a Ezra Bridger — uno de los personajes de la serie — en carne y hueso.

Y por último está el juego Star Wars Squadrons, que promete ofrecer los dos puntos de vista de la guerra del Imperio contra la Alianza Rebelde a través de un simulador de vuelo al estilo de los clásicos X-Wing y TIE Fighter.