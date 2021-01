Una filtración del Samsung Galaxy S21 Ultra muestra dónde se coloca el lápiz

Con el CES 2021 a toda máquina y el evento Samsung Unpacked al caer, seguimos recibiendo nuevas filtraciones sobre los nuevos teléfonos Samsung Galaxy S21. Esta vez le toca al turno a la pregunta que nos hacemos desde hace semanas: cómo se almacenará el lápiz S Pen en el Galaxy S21 Ultra.

Parece que los rumores sobre el soporte S Pen del S21 Ultra son ciertos. Como también es cierto que no tendrá una ranura física para alojar el lápiz, al contrario que la serie Note 20. Una supuesta filtración decía que el S Pen requería de una funda Folio pero estas nuevas imágenes publicadas filtradas por Roland Quandt (via WinFuture ) muestran una carcasa de silicona normal con un compartimento lateral.

The new official Silicone Cover w/ S Pen for the Samsung #GalaxyS21Ultra will let you carry your stylus wherever you go https://t.co/G3mOl4JljGJanuary 11, 2021