Una de la mejores razones para usar un VPN está a punto de desaparecer

Aparte de proteger tu privacidad y bloquear el rastreo de tu actividad, una de las mejores razones para utilizar un VPN es obtener descuentos aprovechándote de ofertas que sólo están disponibles en otros países.

By using a VPN while shopping online, you can save thousands when purchasing airline tickets and other items by changing your IP address to one in a different country. This is because airlines use local pricing, so a ticket in one country may be much cheaper than a ticket for the same flight in a different country.

However, some users have abused this trick to purchase games from a different country which has led the PC gaming giant Valve to update the account settings in its digital game store Steam. Steam also uses local pricing so buying a new PC game from Costa Rica for instance might cost $40 or $50 while purchasing the same game in the US would cost $60.

Como apunta GameIndustry.biz, SteamDB explicó en un tuit reciente los nuevos cambios de Valve van a prevenir que los usuarios puedan comprar juegos estando conectados a un servidor VPN fuera de su país de origen: “Valve ha hecho que cambiar el país de la tienda sea [un proceso] más estricto, que requiere que completes la compra usando un método de pago de ese país. Eso limitará tu capacidad de usar un VPN para comprar juegos a un precio más barato”.

Steam va a por los VPN

A partir de ahora, Steam monitorizará el país que esté grabado en los ajustes de usuario y sólo mostrará precios en la moneda de ese país.

Si el usuario se muda a un nuevo país de forma definitiva o temporal durante un periodo extendido de tiempo, sólo podrán cambiar el país después de completar una compra usando un método de pago de su nueva localización. Aunque esto va a prevenir que los usuarios de Steam se aprovechen del agujero de las ofertas por países para obtener juegos más baratos, la medida también afectará a emigrantes durante el tiempo que tarden en conseguir una cuenta y una tarjeta de crédito.

En un documento de soporte en su página web, Valve explica que usar un VPN para disfrazar tu localización es algo que va en contra de los términos del servicio y podría llevar a que la compañía aplique restricciones en tu cuenta Steam: “No, usar un proxy o un VPN para disfrazar tu localización [real] va estrictamente en contra de los términos del contrato y puede resultar en restricciones en tu cuenta. Si intentas conseguir un juego restringido por región y tu localización es inconsistente con tu actividad pasada en Steam, aparecerá un aviso”.

Pero aunque no podrás usar un VPN para comprar en Steam nunca más, los jugadores de PC no tienen por qué dejar de usar un VPN. Las ventajas de estos servicios son muchas, como explicamos en nuestra guía del los mejores VPN de 2020.