Un nuevo juego de Zelda llega a la Nintendo Switch y no es Breath of the Wild 2

Amazon acaba de filtrar el siguiente juego de Zelda para la Nintendo Switch y no es la segunda parte de Breath of the Wild (2017) sino The Legend of Zelda: Skyward Sword.

The Legend of Zelda: Skyward Sword salió en 2011 para la Nintendo Wii y luego con una reedición en la Wii U eShop en 2016. Fue el último título de Zelda antes del debut de Breath of the Wild en la Nintendo Switch. Y ya era hora de que lo sacaran para la Switch.

Todavía no hay anuncio oficial de Nintendo, pero parece que Amazon ha dejado escapar al conejo de la chistera antes de que la compañía japonesa lo haya hecho oficial. El precio es de 70 libras esterlinas, un precio considerablemente caro. El listado dice claramente que es para Nintendo Switch y que “todavía no ha sido anunciado”.

Lo que añade peso a este listado es ell hecho de que en 2021 será el 35º aniversario de la serie Zelda — que coincidirá con el décimo aniversario de lanzamiento de Skyward Sword.

Todavía no es oficial

Pero aunque sospechamos que este listado en Amazon es real, no sabemos cuándo saldrá el juego. Si es para celebrar el aniversario, llegaría demasiado pronto. Por otra parte, podría ser que Nintendo quiere usar Skyward Sword para mantener a los fans de la Gran N contentos hasta que salga Breath of the Wild 2 — que quizás sí salga en 2021.

La secuela del icónico Breath of the Wild fue anunciada en un pequeño trailer en el E3 de 2019, allá cuando los cielos eran azules y nadie llevaba máscara excepto en carnaval. El teaser de Breath of the Wild 2 parece dar pistas sobre retorno de Demise — el gran villano de Skyward Sword, y la verdadera fuerza del mal que está detrás del habitual villano de la serie Ganondorf.

Desde ese punto de vista, la estrategia sería buena. No sólo ofrece la oportunidad de jugar a Skyward Sword para aquellos que no lo disfrutaron en Wii o Wii U, pero también servirá para introducir la figura de Demise para esta nueva audiencia.

Habrá que ver cómo va Skyward Sword pero, sabiendo que los controles de movimiento de la Wii eran claves para la jugabilidad, estamos seguros que el nuevo título aprovechará todo el potencial de los controladores Joy-Con.