Trump firma la orden para acabar con TikTok

Donald Trump ha firmado dos órdenes ejecutivas para fusilar a TikTok y WeChat al amanecer, las populares aplicaciones de video y chat de las compañías chinas ByteDance y Tencent.

Las órdenes prohiben cualquier “transacción” entre cualquier ciudadano de los Estados Unidos y las aplicaciones — aunque, como siempre en todo lo que hace el payaso mayor de la Casa Blanca — no tiene absolutamente ningún detalle ni explica cómo o por qué se quiere hacer esto, si es que se puede hacer.

Según estos documentos firmados el día 6 de agosto para cada aplicación, la prohibición entrará en efecto en 45 días. La excusa para prohibirlas es que tanto TikTok como WeChat son un peligro para la seguridad nacional y que deben tomarse “pasos para atajar esta emergencia nacional” mientras los Estados Unidos acaban de batir la marca de las 2000 muertes por día por Covid-19.

Trump y su atajo de incompetentes maleantes argumentan que pueden hacer esta prohibición amparados por una ley llamada International Emergency Economic Powers Act, que permite que la Casa Blanca puedan realizar transacciones financieras con entidades extranjeras.

Pero la orden no clarifica cómo van a poner en práctica esta prohibición. No se sabe cómo afectará a las apps, a los usuarios norteamericanos que ahora mismo podrían estar obtienen dinero a través de sus publicaciones en estas plataformas o si Apple o Google se verán obligadas a borrar las apps de sus tiendas para iOS y Android en Estados Unidos.

La decisión del Ser Naranja sigue la estela de India, que prohibió el uso de TikTok y WeChat junto con otras 58 aplicaciones chinas en junio.

TikTok es una red social para crear y compartir pequeños clips de vídeo con 2.000 millones de apps descargadas, 80 millones de usuario activos al mes en los Estados Unidos y que es increíblemente popular entre los teens. Obviamente, un gran peligro para la seguridad nacional, igual que en su día fueron los comics y los videojuegos, que estaban diseñados para lavar el cerebro de la juventud según los políticos payasos de la época equivalentes a Trump y su banda.

WeChat también es una red social que se usa para mensajes y realizar pagos online entre personas. Tiene 1000 millones de usuarios a nivel mundial y, según la administración Trump, captura información de sus usuarios que posiblemente es usada por los chinos para espiarnos a todos. Ay, qué miedo.

Las órdenes son un ataque frontal a WeChat, TikTok y también al país asiático. Se supone que Microsoft está en negociociones para adquirir TikTok en USA o a niel mundial, así que esta orden puede afectar a esas conversaciones. Trump ya ha dicho que aprobaría la adquisición, momento en el cuál los vídeos de gatitos y gente bailando dejarían de ser un peligro para la seguridad nacional.

Lo curioso es que la orden sólo afecta a WeChat y TikTok pero no otras propiedades del dueño de TikTok, Tencent, según el reportero del LA Times Sam Dean:

Video game companies owned by Tencent will NOT be affected by this executive order!White House official confirmed to the LA Times that the EO only blocks transactions related to WeChatSo Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al are safe(pending updates)August 7, 2020