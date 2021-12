Todos los secretos del episodio 1 de El Libro de Boba Fett

Acerca de The Book of Boba Fett Episodio 1 - Episodio 1 (de 7), ‘Capítuo 1: Stranger in a Strange Land’

- Escrito por Jon Favreau

- Dirigido por Robert Rodriguez

★★★★

ALERTA: Contiene spoilers de The Book of Boba Fett.

Al final, parece que escapar del vientre del Sarlacc fue la parte fácil. Cómo Boba Fett, el cazarrecompensas más temido de la galaxia, escapó de mil años de dolor y sufrimiento en el vientre de la bestia era una de las mayores incógnitas de Star Wars, un misterio que fácilmente podría haber sido explotado para mantenernos enganchados durante toda esta serie spin-off de The Mandalorian.

Por eso sorprende que El libro de Boba Fett responda a la pregunta de hace décadas en sus primeros tres minutos. Pero no tardamos en darnos cuenta de que lo que ocurre a continuación es mucho más importante para la historia del legendario mercenario.

Quemado por el ácido y débil tras escapar del Gran Foso de Carkoon — un lugar donde Star Wars se encuentra con el horror de Aliens — Boba Fett está a años luz de ser el temido cazarrecompensas que se grabó en la mente de los fans de El Imperio Contraataca en apenas cuatro escenas. Débil y totalmente vulnerable, es incapaz de evitar que los Jawas roben su armadura o de evitar ser hecho prisionero por los Tusken, los Moradores de las Arenas de Tatooine.

Ahora que hemos visto a Fett tocar fondo en las arenas del planeta de Luke Skywalker, la historia de cómo toma el control del gran imperio del crimen dejado por el difunto Jabba el Hutt se vuelve infinitamente más convincente. En pocos minutos, un personaje que sólo dijo cuatro líneas en toda la trilogía original de La Guerra de las Galaxias y cuyo estatus en el canon se basó tanto en una armadura genial como en sus acciones en la gran pantalla, recibe una historia que merece la pena contar. Y aunque el traje sigue siendo claramente una parte fundamental de Boba Fett — la escena en la que se viste en el Palacio de Jabba tiene un verdadero tono de "vamos a trabajar" — ésta es nuestra oportunidad para ver al hombre que hay debajo del casco. Y el episodio de estreno hace que ésta sea una propuesta intrigante.

(Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Sin embargo, quizá la decisión más inteligente de The Book of Boba Fett haya sido llevar la acción al planeta donde comenzó Star Wars en 1977.

Sin la Fuerza y con la aparición del Imperio limitada a un desafortunado soldado de asalto que también ha caído en el Sarlacc, es un entretenido regreso al submundo de Tatooine que fue parte integral de la trilogía original pero que desde entonces se ha dejado de lado. La serie aprovecha el mundo que George Lucas inició hace casi 45 años y el director Robert Rodríguez recrea sin esfuerzo su estética de Space Western, asegurándose de que también haya caras y razas conocidas rondando por ese maravilloso y miserable lugar lleno de escoria y villanía.

La mayor sorpresa del episodio "Stranger in a Strange Land" es la cantidad de escenas que se cuentan en flashback. El uso de los sueños de Fett en el tanque de Bacta — como dispositivo de encuadre — es un movimiento ingenioso que permite que sus recuerdos encajen a la perfección con su presente como jefe del crimen número uno de Tatooine. Las dos líneas temporales se entremezclan sin que se sientan artificiosas o confusas, aunque la excesiva dependencia de la historia de Fett hace que el episodio se sienta desequilibrado. Sus maquinaciones criminales no se desarrollan — todavía.

Los viajes al tanque de Bacta también muestran las cicatrices físicas y mentales que el Sarlacc ha dejado en él. La necesidad de regenerarse después de la batalla callejera de Mos Espa es una indicación de sus nuevas limitaciones. Y los paralelismos con el otro villano enmascarado de Star Wars, Darth Vader, son claros. Es el entorno perfecto para Fett, un lugar en el que se le conoce y se le teme, pero en el que todavía tiene que reinventarse para poder ponerse los zapatos (metafóricos, obviamente) de Jabba.

Boba Fett y su mano derecha, Fennec Shand no se saldrán con la suya de forma fácil. A mitad del episodio, se ven obligados a lidiar con al menos una muestra de desafío por parte de un jefe de una organización rival y con una fantástica batalla callejera que muestra tardíamente — casi cuatro décadas después de su primera aparición — por qué Jabba eligió emplear guardias gamorreanos como guardaespaldas. En las entrevistas previas al lanzamiento de El libro de Boba Fett se prometió que se daría importancia a los elementos de la historia relacionados con el crimen organizado, y así ha sido.

Pero "Stranger in a Strange Land" también insinúa que lo que creíamos saber sobre Boba Fett — que, para ser justos, es casi nada — puede estar equivocado. Mientras que la pelea callejera enseña que sigue siendo partidario de la desintegración, toda esa charla sobre el respeto podría haber salido de la boca de Don Corleone en El Padrino. Y, aunque acabar con un reptil — una creación que maravillosamente parece de Ray Harryhausen — debería representar todo un día de trabajo para el hombre que entregó a Han Solo a Jabba el Hutt, gobernar por consenso parece que no le sienta tan bien como quisiera.

The Mandalorian ya había introducido un código de honor en Fett al que no se había aludido anteriormente. Ahora, The Book of Boba Fett reincide en la idea que uno de los villanos más icónicos de Star Wars podría estar evolucionando a un estatus de antihéroe más ambiguo. Continuar la historia de Fett sin destruir su mística siempre iba a ser un camino lleno de peligros, pero este entretenido estreno de temporada sugiere que está en buenas manos.

Nuestro veredicto

Fennec Shand and Boba Fett take control of a new criminal empire. (Image credit: Lucasfilm)

Aunque este primer episodio no alcanza el impacto del anuncio de los créditos finales en la segunda temporada de The Mandalorian — nada podría hacerlo — se trata de un buen prólogo a las futuras aventuras de Boba Fett como jefe del submundo criminal de Tatooine.

Estableciéndose al instante como un personaje muy diferente a The Mandalorian o Star Wars, la serie no pierde tiempo en contar la huida del Sarlacc, un movimiento inteligente porque el trauma actúa como motivación para dar forma a un Fett más tolerante que el que creíamos conocer.

Con el escenario preparado, ahora es quizás el momento de añadir un poco más de humor y permitir que Fennec Shand sea algo más que el músculo de Fett e impulsar la historia en lugar de usar flashbacks y guiños a glorias pasadas. Este episodio es una base excelente. Veamos hasta dónde puede llegar Boba Fett.

Los secretos de The Book of Boba Fett episodio 1

(Image credit: Lucasfilm)

El título del episodio, "Extraño en tierra extraña", está tomado de una novela de ciencia ficción de 1961 escrita por el autor de Starship Troopers, Robert A. Heinlein. Cuenta la historia de un humano nacido y criado por marcianos que tiene un efecto radical en la cultura de la Tierra cuando regresa.

Suponiendo que el episodio pase poco después del final de la segunda temporada de The Mandalorian, ya han pasado cinco años desde que Boba Fett cayera en la fosa del Sarlacc en El retorno del Jedi. No está claro cuánto tiempo pasó dentro del Sarlacc, aunque por el daño efecto del ácido no debió haber salido inmediatamente.

El episodio comienza con Boba Fett sumergido en un tanque bacta, un fluido que tiene propiedades curativas. La primera vez que lo vimos fue para tratar las heridas de Luke Skywalker causadas por un wampa en El Imperio Contraataca. El androide IG-11 lo aplicó a las heridas de Din Djarin en el final de la primera temporada de The Mandalorian. Darth Vader también usa un tanque bacta para tratar las quemaduras de su primera lucha con Obi-Wan, como vimos en Rogue One.

Los sueños de Fett llegan hasta la fábrica de clones en Kamino, donde nació, y a la muerte de su padre en Geonosis. Ambos fueron vistos originalmente en Star Wars Episodio II: El ataque de los clones.

Fett coge el tubo de aire del casco del Stormtrooper en el Sarlacc, un sistema de filtración en sus cascos que está diseñado para eliminar las toxinas del aire.

Fett también escapó del Sarlacc en las historias anteriores al Universo Expandido de Disney que no forman parte del canon oficial. En la antología de 1996 Tales From Jabba's Palace hay un relato corto de JD Montgomery — titulado "A Barve Like That" —que explica cómo el cazarrecompensas utilizó el contacto telepático con un compañero y una mochila propulsora que hizo explotar para liberarse del vientre de la criatura.

En el episodio de la segunda temporada de The Mandalorian "The Marshal", el mariscal de Mos Pelgo, Cobb Vanth, le dijo a Din Djarin que había comprado la armadura de Fett a unos Jawas, presumiblemente los mismos que se la quitan a Fett en el episodio 1 de The Book of Boba Fett.

Al igual que los jawas, los habitantes de la arena (o Tusken) aparecen por primera vez en la película original de La Guerra de las Galaxias. Anakin Skywalker masacró a todo un campamento en El ataque de los clones como venganza por la muerte de su madre. Sus mascotas reptilianas son los massiffs.

El otro prisionero cautivo de los Tusken es un rodiano, la misma especie de Greedo, el alien que disparó primero a Han Solo.

El droide que actúa como maestro de ceremonias temporal de Fett y Shand es 8D8, un antiguo miembro del personal del Palacio de Jabba que fue visto por última vez torturando a un desafortunado androide en El retorno del Jedi. Su voz la pone la estrella de Toast of London/What We Do in the Shadows, Matt Berry.

Dokk Strassi, el reptiliano Trandoshan que le trae a Boba Fett una piel de Wookiee como homenaje, es interpretado por el director del episodio Robert Rodríguez. Strassi es de la misma especie que el cazarrecompensas Bossk, que — al igual que Fett — fue contratado por Darth Vader para localizar a Han Solo y al Halcón Milenario en El Imperio Contraataca.

Daimyo, el término utilizado para describir a Fett y a sus predecesores como señor del crimen de Tatooine, viene del Japón feudal. El Daimyo gobernaba gran parte del país bajo el mando del Shogun.

Mos Espa, la ciudad en la que Fett y Shand se encuentran con Garsa Fwip, es donde creció Anakin Skywalker.

Garsa Fwip, una Twi'lek, es interpretada por la estrella de Flashdance y The L Word, Jennifer Beals.

La banda en el Santuario de Garsa toca una versión del famoso tema de la Cantina en A New Hope, lo que sugiere que es un gran éxito en Tatooine. A menos que sea otro ortolano el que toca las teclas, se parece mucho a Max Rebo, lo que sugiere que, al igual que Bib Fortuna, consiguió escapar del velero de Jabba antes de que explotara en El retorno del Jedi. Se le unen en el grupo un Bith (¿posiblemente un miembro de Figrin D'an y los Nodos Modales de A New Hope?) y una unidad R2.

Anchorhead, la ciudad que Fett menciona al rodiano mientras buscan agua en la arena, fue mencionada por primera vez por Luke Skywalker en A New Hope.

El hecho de que Fett haya conseguido ganarse el respeto de los habitantes de la arena al final del episodio explica por qué llevaba una túnica similar y un bastón gaffi (su arma característica) cuando apareció en El Mandaloriano.

Este no es el primer intento de dar a Boba Fett su propia proyecto. Estaba previsto que fuera el personaje fundamental en un par de proyectos anteriores al dominio Disney: La serie de televisión Star Wars: Underworld y el videojuego 1313. Tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, hubo un breve proyecto de película con Boba Fett. El director de Chronicle/Fantastic Four, Josh Trank, abandonó el proyecto en 2015.

Boba Fett hizo su primera aparición en "La historia del fiel wookiee", un segmento animado del infame Star Wars Holiday Special de 1978.

Fett hizo su debut en acción real dos años después en El Imperio Contraataca. El personaje se añadió a A New Hope en la edición especial en 1997.

El actor británico Jeremy Bulloch fue el hombre dentro del famoso casco en la trilogía original de películas. Su voz la puso Jason Wingreen, que por aquel entonces tenía un papel recurrente en la comedia estadounidense All in the Family. Lamentablemente, Bulloch falleció el día antes de que se anunciara The Book of Boba Fett en los créditos finales de la segunda temporada de The Mandalorian.

Boba Fett es un clon sin crecimiento acelerado de su "padre", Jango Fett, el cazarrecompensas que proporcionó la plantilla genética para todos los soldados clon de la República.

Aunque lleva la armadura característica de los mandalorianos, Fett no es un mandaloriano. En el canon, heredó el traje de Jango, un huérfano que recibió la armadura como recompensa por su servicio en las Guerras Civiles Mandalorianas.

Temuera Morrison interpretó originalmente a Jango Fett en El ataque de los clones, y pasó a interpretar a todas las Tropas Clon en La venganza de los Sith. Daniel Logan interpretó al Boba Fett más joven en El ataque de los clones y en la serie de televisión The Clone Wars, y hace una breve aparición en uno de los flashbacks del tanque bacta.

Desde el lanzamiento en DVD de la trilogía original de La Guerra de las Galaxias en 2004, la voz de Morrison sustituyó a la de Wingreen en El Imperio Contraataca.

La breve aparición de Boba Fett en "El mariscal" fue la primera aparición en pantalla de Morrison en ese papel. También fue la primera confirmación en el canon de que Fett había sobrevivido a su caída en el Sarlacc en El Retorno del Jedi.

Sin embargo, The Mandalorian ya había aludido al regreso de Fett en el episodio de la primera temporada "El Pistolero": el tintineo de las espuelas de la misteriosa figura que rescató al abandonado y muerto Fennec Shand en Tatooine es una de las señas de identidad del personaje.

"El pistolero" supuso la primera aparición del Fennec Shand de Ming-Na Wen. Además de regresar en el episodio de la segunda temporada de The Mandalorian "The Tragedy", una versión más joven de la cazarrecompensas apareció en la serie de animación The Bad Batch.

Ming-Na Wen asistió al mismo instituto de Pittsburgh que el productor ejecutivo de The Book of Boba Fett y director creativo ejecutivo de Lucasfilm, Dave Filoni.

El episodio fue escrito por el director de Iron Man/Iron Man 2, el showrunner de The Mandalorian y el creador de The Book of Boba Fett, Jon Favreau.

El director y productor ejecutivo Robert Rodríguez ya dirigió el episodio de la segunda temporada de The Mandalorian titulado "La Tragedia". También ha dirigido Alita: Battle Angel, From Dusk Till Dawn y Sin City.

Los temas musicales de este episodio están escritos por el compositor de The Mandalorian Ludwig Göransson, y la partitura compuesta por Joseph Shirley. Shirley ha trabajado anteriormente en la música de Tenet, Black Panther, Venom y The Mandalorian.

Durante la producción, Rodríguez y Morrison formaron una banda llamada Boba Fret and the Strumtroopers.

Hay nuevos episodios de The Book of Boba Fett cada miércoles en Disney Plus