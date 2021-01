Cancelan todos los pedidos de la PS5 negra "por amenazas a la seguridad de sus empleados"

Actualización: la compañía parece haber eliminado la cuenta de Twitter del sitio web @SUP3R5OFFICIAL. En estos momentos no tenemos una idea clara de lo que ha pasado, pero sabemos que algunos usuarios han recibido un reembolso de su pedido vía PayPal pero otros siguen esperando. Otro usuarios también afirman que no han podido eliminar su información de pago de la página SUP3R5, que todavía está activa.

La PS5 negra de SUP3R5 se agotó nada más salir a la venta el 8 de enero, pero todos los pedidos se han cancelado después de que el equipo detrás del proyecto recibiera "amenazas creíbles" sobre su seguridad. O es lo que dicen ellos.

En un comunicado en su cuenta de Twitter — ahora eliminada — el equipo de SUP3R5 declaró lo siguiente:

"Anoche, nuestro equipo comenzó a recibir amenazas creíbles sobre su seguridad. Nos tomamos estas amenazas en serio. No estamos dispuestos a arriesgar la seguridad y el bienestar de nuestro equipo, o el impacto potencial que esto implica para tu pedido".

No se sabe quiénes son los autores de estas amenazas o si se refieren a la seguridad física o jurídica de estas personas, pero seguiremos investigando el caso, así como el estado de los reembolsos y por qué los usuarios no pueden eliminar su información de pago del sitio web de SUP3R5.

Lo único que sabemos es que todas las personas que pudieron comprar una de las 304 consolas PS5 negras con acentos de la PS2 recibieron un mensaje de cancelación de sus pedidos. Según SUP3R5, "todos los pedidos existentes serán cancelados y reembolsados en su totalidad en los próximos días. Nuestra intención es que esto fuera una forma divertida de celebrar una nostalgia compartida [por los fans] pero resulta que hay gente que quiere interferir con eso".

Algo extraño pasa

El lanzamiento de la PS5 negra no estuvo libre de problemas. Muchos de los fans se encontraron con problemas en el proceso de pago y se les cobró por pedidos cuando ya no había consolas disponibles. Algunos usuarios han expresado su preocupación porque no pueden eliminar la información de sus tarjetas de crédito o no han recibido sus reembolsos. Sin embargo, los usuarios que usaron PayPal para pagar confirman que sin han recibido su dinero.

La producción de la PS5 negra estaba limitada a sólo 304 unidades pero, como siempre, la demanda ha sido mucho más grande que la oferta,

Antes de cancelar todas las comrpas, SUP3R5 publicó sus disculpas en Twitter ante la frustración de muchos usuarios con el pago de sus pedidos y prometió hacerlo mejor en el futuro. La cuenta también aclaró que todas las personas que fueron cobradas por error recibirán su dinero.

"Si te cobramos hoy, pero no recibiste un correo electrónico de confirmación, tu pedido no se ha completado", dice el comunicado. "Los cargos por pedidos que no se completaron se devolverán. Esto suele tomar un día".

A pesar de la chapuza del lanzamiento, SUP3R5 dijo: "si determinamos que es seguro intentar [la venta de la PS5 negra] de nuevo, lo haremos". La compañía también dijo que cualquier lanzamiento futuro se distribuirá en lotes más pequeños para evitar problemas en sus sistemas.

La fecha original de distribución de la PS5 negra y el controlador DualSense era primavera de 2021. Si has realizado un pedido y deseas ponerte en contacto con SUP3R5, puedes hacerlo aquí.

Negocio arriesgado

El desastre de los pedidos fallidos era fácil de predecir. Con sólo 304 unidades disponibles, había más de 54.000 personas en lista de espera mucho antes de la salida de la consola — un número que siguió creciendo a medida que se acercaba la hora del lanzamiento.

Ya advertimos que comprar esta consola de un vendedor independiente que encima estaba modificando la consola era arriesgado. Sony ya obligó a cerrar un negocio de venta de panele para la PS5 a finales de 2020. Sin embargo, la compañía que fabricaba los paneles — dbrand — desafió a Sony para fabricar paneles negros para la PS5.

Tampoco hay que descartar la posibilidad de que todo esto sea un timo, claro.

Si sigues buscando tu nueva consola, aquí tienes nuestra guía PS5 restock para comprar la PlayStation 5.

Nota: hemos borrado los tuits de SUP3R5 después de que la cuenta despareciese.