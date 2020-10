Lista de juegos PS5: absolutamente todos los títulos para PlayStation 5

La lista de juegos de la PS5 sigue creciendo desde que en junio anunciaron los 26 títulos iniciales. La lista es tan impresionante como horrible es el diseño de la propia PlayStation 5.

Sólo mirar la lista da la sensación de que la consola de Sony va a ser compra obligada gracias a sus exclusivas, ya sean permanentes o limitadas en el tiempo.

Muchos de estos juegos vienen de los propios estudios de Sony y nadie se los esperaba. Otros títulos llevan sonando meses por internet y no fueron ninguna sorpresa. Y otros tantos no saldrán hasta el 2021, como Horizon Forbidden West o Deathloop.

Los pedidos de la PS5 ya están disponibles. El precio de la PS5 es $500 y la PS5 Digital Edition cuesta $400. Ambas estarán disponibles el 12 de noviembre de 2020, pero puedes pedirlas ya.

Si quieres comprar una PlayStation 5, será mejor que te des prisa. Las páginas de pedido de diferentes tiendas ya están activas, pero la primera tanda de reservas está agotada en todas partes. Aquí tienes nuestra guía sobre dónde comprar tu PS5.

En este artículo tenéis todos los juegos de la PS5 que aparecieron en los dos eventos de Sony, incluyendo los de la propia Sony los de terceras partes. Del FIFA 21 al nuevo Spider-Man pasando por la exclusiva de Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy y el próximo God of War.

Todos los juegos de la PS5 y exclusivas PS5 confirmadas

Sony mostró 26 juegos en su evento del 11 de junio, tanto de sus estudios como de otros desarrolladores. Esta es la lista completa, que por supuesto incluye los rumoreados Fortnite y Destiny 2.

En el evento del 16 de septiembre añadió nuevos títulos.

Aquí tenéis toda la lista actualizada.

Final Fantasy XVI (NUEVO)

Recíen anunciado en el evento del 16 de septiembre, Final Fantasy XVI traerá la legendaria serie a la siguiente generación de consolas como una exclusiva para la PS5 (también estará disponible ara PC). Basándonos en el trailer, parece que el juevo volverá a las raices de tono medieval en el Final Fantasy IX de hace veinte años. Sin embargo, el combate parece una combinación entre las batallas en tiempo real de Final Fantasy XV y el remake de Final Fantasy 7 que salió a este año. No tenemos fecha de lanzamiento ni creemos que vaya a salir inmediatamente, pero esperamos que sea antes de que termine la década de los 20.

Hogwarts Legacy (NUEVO)

Una de las grandes sorpresas del evento del 16 de septiembre fue Hogwarts Legacy — un juego de acción que tiene lugar en el universo de Harry Potter durante finales del siglo XIX. La historia sucede bastante antes de la ascensión de Voldemort y el asesinato de Lily y James Potter. La narración sigue las aventuras de un personaje que tiene que sobrevivir al Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Saldrá en algún momento del 2021.

God of War: Ragnarok (EXCLUSIVA PS5)

Al final del evento que reveló el precio de la PS5, Sony anuncoin el nuevo God of War de su estudio de Santa Monica. God of War Raganarok. El juego sucede después de los acontecimientos del reboot de God of War de 2018. El siguiente juego de la franquicia sigue el camino de Kratos en el norte helado. El teaser trailer no tiene mucho dónde rascar — es básicamente el símbolo Omeg con algunas runas labradas. La fecha de lanzamiento: en algún momento de 2021.

Atomic Heart

Desarrollado por los estudios Mundfish, Atomic Heart es un juego en primera persona en un universo alternativo absurdamente extraño durante el apogeo de la Unión Soviética. Tu papel será el de un agente especial soviético que tendrá que descubrir por qué ha fallado su misión y por qué no has recibido noticias de tus superiores.

Atomic Heart estará disponible para la PS5 y la Xbox Series X, asi como las PS4 y Xbox One. Sin fecha de lanzamiento.

Borderlands 3

Borderlands 3 llegará para la PS5 y la Xbox Series X. Los jugadores que tengan la versión paraPS4 o Xbox One podrán actualizar gratis a la nueva versión en su nueva consola, incluyendo todas las partidas grabadas y cualquier compra de contenido.

La versión para PS5 y Xbox Series X incluirá nuevos árboles de habilidades para Vault Hunter, contenido extra adicional, división vertical de pantalla para dos jugadores y modo cooperativo de cuatro jugadores. El sello 2K Games ha mencionado que la conectividad entre PS5 y otras consolas podría ser parte de esta nueva versión.

Call of Duty Black Ops: Cold War

Cómo se había rumoreado, Call of Duty: Black Ops Cold War será la siguiente versión de Call of Duty y saldrá el 13 de noviembre de 2020.

Desarrollada por Treyarch, Black Ops Cold War es una secuela directa del anterior Black Ops creada por el mismo estudio. La historia de un jugador transcurre en los años 80, con caras públicas conocidas tanto del mundo real como del anterior título de Black Ops. El objetivo será caza y captura del agente soviético conocido como “Perseus”.

Por el momento no sabemos mucho sobre Black Ops Cold War en modo multi-jugador, sólo que tendrá uno y que estará disponible en septiembre, con un modo tradicional, un modo Zombie y un modo battle royale en Warzone.

Cuando salga en noviembre, Black Ops Cold War estará disponible para todas las plataformas. No sabremos cuándo saldrá la versión para PS5 o Xbox Series X — sólo que veremos el título en las "fiestas de 2020" y que podrás conectarte con jugadores de otras plataformas.

Chivalry 2

Chivalry 2 es un juego multiusuario en primera persona de mandobles que te llevará por batallas medievales épicas donde podrás asediar castillos, lanzar ataques de miles de flechas contra tus enemigos y ser el vencedor en 64 campos de batalla. Chivalry 2 está confirmado para todas las plataformas presentes y futuras, incluyendo la conectividad entre diferentes consolas.

Cris Tales

Descrito como una carta de amor indie a los clásicos JRPG, Cris Tales es una aventura de acción ilustrada con mimo que te permite seguir el pasado, presente y futuro de manera simultánea mientras atraviesas un mundo oscuro de fantasía y hadas.

Devil May Cry 5: Special Edition

Si te perdiste el explosivo Devil May Cry en la PS4 tendrás una segunda oportunidad en Devil May Cry 5: Special Edition, un juego de actción que sigue tres protagonistas interconectados (Dante y Nero entre ellos) que luchan contra una invasión demoniaca en la Tierra. Fue uno de los mejores títulos de acción de 2019 y será bienvenido cuando llegue para PS5.

Doom Eternal

Según el sello Bethesda, Doom Eternal también estará disponible para PS5. La compañía dice que los jugadores que ya tengan la versión PS4 podrán actualizar gratis a la nueva versión. Todavía no hay detalles sobre cómo actualizarán esta versión del juego.

Dragon Age 4

No sabemos nada de Dragon Age 4 por ahora excepto que saldrá para la PS5 y Xbox Series X pero no hasta abril de 2022.

Dustborn

Dustborn es una aventura narrativa de acción. Seguirás las aventuras de una banda de inadaptados que están cruzando unos Estados Unidos llenos de división con la misión de transportar un paquete. El paquete no sabemos cuando llegará pero el juego para PS5 y PS4 saldrá en algún momento de 2021.

Far Cry 6

Far Cry 6 saldrá oficialmente para PS5. Lo ha confirmado el sello Ubisoft.

Far Cry 6 tiene lugar en un paraiso tropical congelado en el tiempo llamado Yara. El paraíso está controlado por el dictador Anton Castillo (encarnado por el actor de Breaking Bad Giancarlo Esposito) que quiere restaurar ese paraíso a su gloria pasada con la ayuda de su hijo Diego y cualquier medio necesario. Sin embargo, Yara sufrirá una revolución para deponer a Castillo. Los jugadores tomarán el papel de Danny, uno de los revolucionarios que luchan contra Castillo.

FIFA 21

Esto no es una sorpresa, pero EA lo ha confirmado: tendremos FIFA 21 para la PS5. Los gráficos serán mucho avanzados y realistas, los tiempo de carga extremadamente rápidos y usarán el retorno háptico del mando Dual Sense para ayudarte a sentir la pelota con las panos.

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Los fans de la PS5 lo podrán pasar muy mal con el horror y suspense de Five Nights at Freddy's. No sabemos demasiado de este título excepto que es un mundo de horror vagamente inspirado en la cadena de pizzerias Chuc E. Cheese. El trailer da mucho cangüele, la verdad.

Spider-Man: Miles Morales (EXCLUSIVA PS5/PS4)

Al principio creíamos que Spider-Man: Miles Morales era una secuela del exitoso Spider-Man de Insomniac. Sin embargo, Miles Moreales es un remaster expandido del original especialmente realizado para el hardware de la PS5 y con contenido adicional.

Sin embargo, estamos igual de excitados. Esta versión expandida del juego añade un componente sustancial, el protagonismo de Miles Morales, el aprendiz de Peter Parker en el original. La versión de la PS5 te permite viajar por todo Nueva York sin esperar a cargar nada — todo ocurre de manera fluida gracias a la mejor tecnología de la PS5, su disco de almacenamiento sólido SSD que puede cargar hasta 9 gigabytes por segundo con compresión. El juego también utilizará el haptic feedback del controlador DualSense para transmitirte sensaciones en combate.

Gran Turismo 7 (PS5 EXCLUSIVE)

No hubiera sido un evento de lanzamiento de PlayStation sin un nuevo Gran Turismo, aunque no tenemos ni idea de cuándo saldrá la nueva versión del juego.

Lo único que sabemos es que Polyphony Digital está trabajando en la visión de su GT para la nueva generación de la PlayStation y que está será la primera versión numerada de Gran Turismo desde GT6 en 2013. Al contrario que con otros títulos, en este pudimos ver vídeo real del juego en acción, que es magnífico o magníficamente aburrido dependiendo de si eres fan o no de la franquicia.

Godfall

Gearbox y Counterplay Games revelaron Godfall en diciembre, un juego que parecía Destiny o Borderlands con espadas. Y efectivamente así ha sido. El vídeo del juego muestra a los jugadores destrozando y acuchillando grandes monstruos en ornadas armaduras llamadas Valorplates y podrás cambiarlas hasta convertirte en maestros imparables a medida que vayas escalando por los reinos de los elementos hasta matar al dios loco Macros. De ahí el hombre, Godfall (caída del dios). El juego se puede jugar sólo o en modo cooperativo y tiene una pinta tan loca como el tal Macros — en el buen sentido.

Horizon: Forbidden West (EXCLUSIVA PS5/PS4)

Aloy vuelve en otra aventura que gráficamente impresionante en la que veremos a esta guerrera del futuro atacar a dinosaurios robóticos por América en la secuela para la PS5 de Horizon Forbidden West. En términos de jugabilidad, parece similar al primer juego de la franquicia, con un mundo abierto épico llenos de playas brillantes y montañas que inducen al vértigo. Sin duda el juego que más nos impresionó a nivel gráfico en toda la presentación y el que muestra el tipo de cambio generacional que podemos esperar de la PS4 Pro a la PS5.

Immortals Fenyx Rising

Originalmente llamado Gods and Monsters, Immortals Fenyx Rising es otro título que Ubisoft anunció en su día para PS4 y que ha sido retrasado de principios de 2020 a algún momento al 3 de diciembre para PS4, Xbox One y PC. Sin embargo, la versión para PS5 y Xbox Series X llegaráen algún momento del 2021.

Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger quiere quitarle a Doom la corona del juego más metalero. Con banda sonora de Matt Heafy (Trivium) y Alissa White-Glu (Arch Enemy) este juego en primera persona casa una banda sonora metal radical con la destrucción de demonios a tiros. Los disparos que den en el blanco intensificarán la música e incrementará tus poderes. Llegará en 2021.

Oddworld: Soulstorm

El siguiente juego de la serie OddWorld es, otra ver, un ramake de un juego anterior. Oddworld: Soulstorm reimagina la secuela del original, Oddworld: Abe’s Exoddus. No tiene nada de malo porque los nuevos jugadores podrán fácilmente hacerse con este juego en el que el protagonista, Abe, pasa de ser una abeja trabajadora más en el líder de la insurrección de sus hermanos Mudokens contra los esclavistas capitalistas — los Glukkons. No podía llegar en mejor momento, la verdad.

Resident Evil 8: Village

Aunque últimamente la serie se había concentrado en rehacer los clásicos del horror en tercera persona Resident Evil 2 y 3, el futuro de esta franquicia viene en primera persona. Resident Evil 8: Village viene a la PS5 y parece que va a volver al escenario europeo del auge de la serie, Resident Evil 4. De los monstruos tipo hombre lobo al retorno del personaje de Chris Redfield, el nuevo Resident Evil 8 es tan terrorífico como estéticamente impresionante.

Demon's Souls (EXCLUSIVA PS5)

Han pasado más de diez años desde que el original Demon's Souls nos frustrara hasta decir basta en la PS3 y parece que su despiadadamente difícil sistema de combate vuelve la PS5. Los desarrolladores Japan Studio y Bluepoint Games lo están reconstruyendo desde cero. Y si pensabas que 2020 ya había sido un año lo suficientemente difícil en el mundo real, este juego lo hará aún más difícil en el mundo virtual. Este nuevo juego está garantizado para que tires tu mando PS5 DualSense contra la pared por la furia y la frustración de un sistema de combate casi imposible de dominar hasta que no lo intentes 10.000 y una vez.

Grand Theft Auto 5 enhanced

¡Sorprecha! Rockstar Games nos va a traer un nuevo GTA 5 para la PS5 con una versión “nueva y mejorada”. No sabemos exactamente qué significa esto es “nueva” y “mejorada”, ni que significa esto para la fecha de lanzamiento de GTA 6. Lo único que sabemos es la versión para PS5 vendrá en 2021 y que aquellos que sigan jugando al GTA Online en la PS5 recibirán un millón de dólares (en el video juego) por cada mes que pase hasta que salga la versión PS5. Y por supuesto, el juego tendrá gráficos espectaculares y probablemente se beneficiará del SSD de la PS5 para ofrecer jugabilidad sin límites.

Gotham Knights

Ese sucesor de la series de juegos Arkham de Batman llegáa ren 2021, pero tiene diferencias fundamentales sobre sus predecesores. La primera es que Batman no está en el juego. Jugarás como Batgirl, Nightwing, Red Hood o Robin, cada uno con su propio estilo de combate. También puedes jugar de forma cooperativa entres dos personajes o sólo por tu cuenta.

Graven

Graven es un juevo de acción-aventura que es un RPG en primera persona lleno de puzzles. Tu personaje es un hombre de fe que ha sido injustamente condenado en un mundo de fantasía oscura. Llegará en 2021 para PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X/S.

Haven

Si estás buscando un juego de aventuras cooperativo y relajante, Haven es el título. Llegará para PS5 y PS4 y, según su director creativo, está diseñado para que parezca una brisa suave. En vez de tener acción rápida continuada, es un juego simple y relajante. Pero no aburrido. Mirad el trailer para haceros una idea.

TemTem

TemTem llegará a la PS5, Xbox Series X y Switch en algún momento de 2021. Si no estás familiarizado con el juego, es básicamente una versión online de Pokémon que está actualmente disponible en Steam en modo early access.

Heavenly Bodies

Heavenly Bodies plantea a los jugadores la dificultad de controlar un personaje en gravedad cero. Necesitarás utilizar cuatro botones para controlar los brazos y las piernas de tu astronauta para reactivar una estación espacial.

El juego utiliza el controlador DualSense al máximo, con su capacidad para transmitir sensaciones físicas que van desde sentir cómo un objeto se te va de las manos a los temblores de la estación.

Hood: Outlaws and Legends

Desarrollado por Sumo Digital, no tenemos muchos detalles sobre Hood: Outlaws and Legends aparte de que saldrá en 2021 y que es un juego medieval multijugador. Habrá dos equipos que intentarán dar un golpe contra un gobierno opresor enfrentándose a guardias inteligentes y entre ellos.

The Pathless

Giant Squid ha confirmado The Pathless para la PS5 en 2021.

De los creadores de ABZU, The Pathless es un juego de aventura que te converát eirn un cazador que debe limpiar una isla de su maldición. Según el desarrollador, este título usará todo el potencial del nuevo controlador DualSense.

Project Athia (EXCLUSIVA PS5)

El trailer de Project Athia dice explícitamente que el juego ha sido diseñado en exclusiva para la PS5 — aunque sabemos que también llegará a PC. No importa porque esta es la nueva franquicia de Square-Enix — desarrolladores de Final Fantasy. Un juego que sucede en un mundo de fantasía complejo lleno de criaturas y dragones gitantes. Parece una aventura de acción a gran escala que fusiona los elementos de magia de la serie Final Fantasy con los escenarios virtualmente ilimitados de un juego de mundo abierto. Un juego para tener en el radar porque promete — y mucho.

Steelrising

Tampoco sabemos mucho de Steelrising, aparte de que es un juego al estilo de Souls que te pone en el papel de rebelde contra la armada de autómatas del rey Louis XVI.

Solar Ash

La secuela del Hyper Light Drifter se llama Solar Ash, un juego personal sobre “reflexión y progreso”, según este post en el blog de PlayStation. Los protagonistas de los dos juegos parecen similares así que quizás los juegos estén unidos pero, por ahora, lo único que sabemos es que en Solar Ash los jugadores intentan mantenerse vivos mientras viajan por una especia de agujero interdimensional llamado Ultravoid. Podemos esperar niveles fabulosos y dinámicos mezclados con acción astuta, como el anterior juego del desarrollador Heart Machine.

Ratchet and Clank: Rift Apart (EXCLUSIVA PS5)

Un juego totalmente nuevo de la franquicia Ratchet and Clank. Rift Apart parece una película de Pixar interactiva, un platformer con colores vivos y que va a atraer a públicos de todas las edades. Es quizás el juego que mejor muestra la potencia del sistema de almacenamiento SSD, con los protagonistas navegando un mundo aparentemente infinito y extremadamente detallado sin ningún tipo de pausa — algo que hubiera sido imposible de hacer con el disco duro de la PS4.

Recompile

Un juego que, al estilo Tron, te pondrá en el papel de un virus que intenta infiltrarse en un Mainframe. El juego combina la exploración clásica de un juego de plataforas con una narrativa dinámica que te permite elegir tu camino mientras te disparan por todas partes.

Planet Coaster: Console Edition

El simulador de construcción y gestión de montañas rusas Planet Coaster tendrá versión especial para PS5 y Xbox Series X, en teoría para estas navidades.

Poker Club

Según afirma el desarrollador, Poker Club es la simulación de póker más realista que se ha creado. Según el trailer, parece que están en lo cierto. Te pondrá en el papel de un jugador de póker profesional que se une a un club y compite en torneos online.

Sackboy: A Big Adventure (EXCLUSIVA PS5/PS4)

No, tristemente no hubo LittleBigPlanet 4 para la PS5 — todavía — pero Sony y el desarrollador Sumo Digital sí anunciaron un spin-off con el mismo protagonista: Sackboy. Este juego de plataformas es totalmente 3D, no 2.5D, lo que le da a Sony un rival contra Super Mario con el factor cute de un juego de Yoshi. Y lo mejor es que, según el trailer, parece que hay un modo de juego para que puedan participar cuatro personas simultáneamente.

NBA 2K21

El trailer de NBA 2K21 para la PS5 no tenía ningún fan pegando gritos en el estadio — así que por ahora es la imagen más realista de un juego de la NBA este año. Podemos ver al jugador de los Pelicans Zion Williamson sólo en la cancha: él, la pelota y mucho sudor. Nos dejó con las ganas de ver realmente cómo será el juego de los desarrolladores Visual Concepts, que probablemente llegará antes del lanzamiento de la PS5 porque los suelen anunciar en septiembre y saldrá en otras plataformas.

Observer: System Redux

Observer está disponible para PS4 y Xbox One, pero el desarrollador Bloober Team ha revelado que está remasterizando este clásico de la ciencia ficción y terror para la PS5 y la Xbox Series X para lanzarlo para las fiestas de 2020.

Destruction AllStars (EXCLUSIVA PS5)

Mezcla ecléctica entre Twisted Metal y Fortnite, Destruction AllStars es el tipo de juego loco multi-jugador en el que todo está patas arribas y al que no podemos esperar echarle el guante. A juzgar por el explosivo trailer para la PS5, parece que la batalla comienza con todos los jugadores conduciendo vehículos de alta potencia y luego se transforma en una melé en la que todo el mundo intenta sobrevivir coo puede.

Deathloop

Cuando Arkane Lyon’s Deathloop fue anunciado en el E3 2019, su estilizado trailer mostraba a los personajes intentando sobrevivir en una isla caótica donde todo el mundo estaba intentando matarte una y otra vez mientras tú estabas intentando escapar un bucle en el tiempo. Pero el evento de la PS5 nos ha dado más detalles sobre el tipo de juego que podemos esperar: en Deathloop eres un tipo llamado Colt, el enemigo número uno de una isla diseñada para que todos sus habitantes intenten cazarte. Colt deberá matar a ocho objetivos principales para escapar. El juego parece el día de la marmota pero con asesinatos por todas partes. Y encima hay un antagonista cuyo único objetivo es eliminarte — que además puede ser controlado por otro jugador. El juego parece de la serie Dishonored de Arkane con un estilo gráfico de los 70 con sabor al diseñador Saul Bass. Un juego que habrá que comprar sí o sí.

Stray

Si te gustan los robots, la luces de neón y los gatos, Stray podría ser el juego perfecto para ti. Viene del estudio indie Annapurna Interactive y es un juego futurista donde los humanos han sido reemplazados por robots. El trailer no es muy claro pero parece que navegarás por un mundo tipo Blade Runner como un gato — una de las pocas cosas vivas que caminan por este universo. Aparte de esto, mo sabemos de qué va ni cómo se juega, así que a esperar tocan mientras juegas a cazar un puntero láser.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Los desarrolladores de al serie Batman: Arkham han revelado su nuevo juego para PS5 y Xbox Series X: te permitirá jugar como los supervillanos de la DC Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot y King Shark, en modo cooperativo o individual en la ciudad de Metropolis. Pero no llegará hasta 2022.

Goodbye Volcano High

Muchos de los juegos que vimos en el evento PS5 estaban centrados en mostrar mundos dinámicos llenos de combates y efectos visuales para hacerte estallar los globos oculares, pero Goodbye Volcano High no tomó esa ruta. En vez de eso, el juego parece querer adoptar la narrativa en árbol de Life is Strange o The Walking Dead en la siguiente generación de consolas, con una historia de amor entre dinosaurios quinceañeros. Pues a ver quién es el guapo que se lo compra.

Returnal (EXCLUSIVA PS5)

Returnal viene de los especialistas en arcade shooters de Housemarque pero es una experiencia diferente a Dead Nation o Resogun. Es un juego que mezcla un shooter en tercera persona con uno tipo rogue en un planeta extraterrestre que se transforma cada vez que mueres. La premisa es similar a la película de Tom Cruise “Edge of Tomorrow” en la que la muerte es parte de la historia. Según parece podrás cambiar de modo de disparo usando los gatillos adaptables del controlador Dual Sense.

Bugsnax

Bugsnax parece un juego inocente del tipo Animal Crossing: New Horizons y Octodad, pero con un giro inesperado: cuando tus personajes comen algo, sus cuerpos se transforman en algo diferente. En Bugsnax juegas como animales bípedos y criaturas que comen cosas como frutas o salchichas — que pasan a formar parte de su cuerpo. Si la vida real fuera Bugsnax, después del confinamiento del coronavirus yo sería una pizza con ojos como hamburguesas y patas hechas de helado de chocolate brownie de Ben&Jerry.

Hitman 3

Hitman 3 llegará a la PS5 en enero de 2021 y parece la manera perfecta de empezar el nuevo año con tu nueva PlayStation 5. El juego representa el final de la narrativa World of Assassination que empezó en la serie en el año 2016. El trailer muestra algo del juego en sí, en un nivel que transcurre en Dubai. Los gráficos son impresionantes cuando el Agente 47 se infiltra en un rascacielos escalando contra el desierto de la península arábica.

Ride 4

La cuarta versión del simulador de carreras de motos llegará a PS5 y Xbox Series X el 21 de enero de 2021. Promete cientos de motos y docenas de pistas con un nuevo nivel de realismo.

Riders Republic

Si eres un amante de los deportes extremeos pero no tienes los condensadores para lanzarte montaña abajo en una bicicleta, esquíes, snowboard o enfundado en un wingsuit, el nuevo Riders Republic de Ubisoft será tu juego el 25 de febrero de 2021.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo es una exclusiva para la PS5 de Shinji Mikami y Tango Dreamworks que transcurre en la ciudad de Tokyo, reproducida al parecer con exactitud pero llena de vacía de personas en un 99% gracias a un evento paranormal que llena la ciudad de espíritus malévolos que intenta destruir la ciudad y a los pocos habitantes que quedan en ella. Parece el Neo-Tokyo de Akira — pero con fantasmas y monstruos. Tú jugarás como uno de los supervivientes que desarrollas una serie de superpoderes durante ese evento paranormal.

Jett: The Far Shore

Jett: The Far Shore es todavía un enigma, algo de esperar dado que su desarrollador es Superbrothers, el estudio que realizó el icónico Sword and Sworcery. Su nuevo juego sigue a Mei, un scout Jett que desciende de una nave espacial gigantesca para explorar un planeta mítico dominado por el océano. Su objetivo es descubrir el origen de una misteriosa transmisión interestelar. Añade a unos gráficos únicos el diseño de sonido y la banda sonora de scntfc — el artista detrás de la música de Afterparty, Oxenfree, and Jenny leClue, Detectivu — y Jett: The Far Shore promete ser una experiencia audiovisual y táctil única.

Just Dance 2021

La última entrega de Just Dance llegará a la PS5 en algún momento del futuro y el 12 de noviembre para el resto de consolas. Tendrá temas de Dua Lipa, Eminem y The Weeknd.

Kena: Bridge of the Spirits

Un juego de aventuras encantador, Kena: Bridge of the Spirits se centra en la búsqueda de un pequeño grupo de compañeros espirituales llamado The Rot. Tendrás que mejorar sus habilidades y encontrar nuevas maneras de manipular el entorno en un juego que nos recuerda al juego de lanzamiento de la Xbox 360 Kameo: Elements of Power. El juego promete aprovechar todas las nuevas características técncias de la PS5, así que esperamos ver usos interesantes de su capacidad de 3D audio y el controlador DualSense.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

¿Qué sería de una nueva consola sin un nuevo juego de Lego? Nada, eso es lo que sería. Por eso tenemos suerte que Lego Star Wars: The Skywalker Saga llegará la PS5 y Xbox Series X. Podrás jugar a los nueve juegos de Star Wars en un juego. Llegara en 2020.

Little Devil Inside

Little Devil Inside es un lindo juego de acción RPG con un estilo de dibujos animados, pero no sabemos mucho más sobre él. La mitad del trailer muestra el tradicional aventurero intentando evitar monstruos grandes y pequeños en una variedad de entornos. La otra mitad muestra un caballero refinado de avanzada edad haciendo sus cosas por una ciudad y en su casa. En definitiva: nos ha dejado rascándonos la cabeza intentando saber de qué va este misterio. Lo único que sabemos es el juego comenzó en Kickstarter y que originalmente iba a salir en 2016. Ahora parece que, después de muchos retrasos, llegará a la PS5 — algún día de estos, no sabemos exactamente cuándo.

Little Nightmares II

La aventura de suspense Little Nightmares ha vuelto. La secuela parece todavía más terrorífica que su antecesor, pero esta vez tendrás un pequeño amigo que te seguirá en tus aventuras. Marionetas, criaturas sin cabeza y otros monstruos de pesadilla poblarán Little Nightmares II en PS5, Xbox Series X, Switch y PC el 11 de febrero de 2021.

Madden 21

Si te gusta el fútbol americano, ya sabes lo que es el Madden. Tendrá los mismos mimbres del FIFA 21, mejores gráficos, mejores tiempos de carga y mejores controles, pero con reglas absurdas y un balón ovalado.

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers también tendrá una actualización gratuita para PS5 y Xbox Series X, con mejores gráficos 4K, ray-tracing y tiempos de carga reducidos. También tendrá juego en red entre PS5 y Xbox Series X.

Astros Playroom (Exclusiva PS5)

Éste es al único juego de la PS5 que no tendrás que comprar. Viene con la consola, precargado. Astro — al que quizás recuerdes del juego Playroom VR de la PS4 — vuelve a finales de 2020 como un juego de plataforma sin el elemento de realidad virtual. En vez de eso, parece que será una demostración de los nuevos poderes del PS5 DualSense. Es gratis, así que no te quejes si resulta ser un tostón — aunque tiene pinta de ser divertido.

Maquette

Maquette es un juego en primera persona que recuerda a The Witness. Según la descripcion, Maquette te llevará a un mundo donde todos los edificios, plantas y objetos son a la vez gigantescos o diminutos.

Pragmata

Otro juego de la legendaria Capcom del que no sabemos mucho. El trailer de Pragmata muestra un hombre de espacio protegiendo el mundo y una pequeña niña de fuerzas del espacio exterior. Vemos a nuestro protagonista caminando por calles futuristas desoladas con estilo que podría haber sido ideado por el propio Hideo Kojima. Pero para echarle el guante habrá que esperar: saldrá para la PS5 y la Xbox Series X en 2022.

Control

Remedy Entertainment ha confirmado que su aventura de acción sobrenatural Control llegará a la PS5 y la Xbox Series X. No sabemos mucho sobre el juego excepto que el estudio ha dicho que nos lo contarán “más tarde”.

Destiny 2

Destiny 2 también llegará para la PS5, según Bungie. Y si compras la expansión Beyond Light para la PS4, podrás descargar la versión para PS5 gratis. Habrá una nueva expansión para 2022, así que Destiny 3 todavía tardará varios años en llegar.

Fortnite

Fortnite llegará en mayo de 2020 y la versión para la PS5 estará disponible en el lanzamiento de la consola con nuevos gráficos. Parece que para mediados de 2021 tendremos una versión con el motor de Unreal Engine 5.

Warframe

Leyou Technology, la compañía madre del desarrallodor de Warframe, Digital Extremes, ha revelado que este juego gratis llegará para la PS5 y la Xbox Series X. Según su conferencia financiera, la compañía dice que saldrá en más plataformas pero no tenemos fechas para PS5 o Xbox Series X.

Gothic

THQ Nordic ha confirmado que va a hacer un remake del clásico juego de 2001 para la PS5, que será lo más fiel posible al original con mecánicas de juego modernizadas y que prestará atención a lo que digan los fans después de jugar la demo. THQ Nordic dice que parece que el juego final sería más crudo y menos colorido que la demo. El desarrollo está en las primeras fases así que no saldrá para 2020.

Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft ha confirmado que el siguiente episodio de Assassin’s Creed saldrá para PS5 and Xbox Series X. En Assassin's Creed Valhalla el jugador hará el papel del vikingo Eivor, que lidera a su clan desde su nativa Noruega a las costas de la Inglaterra del medioevo con la esperanza de establecerse permanentemente. Lógicamente, los nativos sajones no se lo van a poner fácil.

Según parece el nuevo juego será más RPG, permitiendo construir y administrar asentamientos, realizar incursiones en otros pueblos para capturar recursos, formas alianzas y personalizar al protagonista de la aventura.

Según Sony, los usuarios del juego en PS4 podrán actualizar a la versión de PS5 gratuitamente.

Rainbow Six Siege

Ubisoft ha confirmado a Windows Central que Rainbow Six Siege estará disponible para la PS5 el día del lanzamiento (sea el que sea). Ubisoft también dice que el nuevo juego se comunicará con la versión para la PS4 para que puedas seguir jugando con tus colegas.

Outriders

People Can Fly también ha confirmado que su shooter cooperativo Outriders saldrá para PS5 y Xbox Series X en las fiestas de 2020 — en algún momento entre octubre y diciembre. No tenemos muchos detalles de Outriders excepto que tendrá lugar en un universo oscuro de ciencia-ficción.

Overcooked: All You Can Eat

Este paquete incluye Overcooked y Overcooked 2, Overcooked: All You Can Eat remasterizados para la PS5, con nuevo contenido, soporte de cross-play entre PS5 y Xbox Series X y resolución 4K a 60fps.

Paradise Lost

Paradise Lost saldrá para PS5 y Xbox Series X en 2020, una aventura en primera persona acerca de un niño que encuentra un búnker nazi explorando un mundo post-apocalíptico en Polonia. Su objetivo: descurbir el origen del ataque nuclear que devastó tu país hace 20 años.

The Lord of the Rings: Gollum

El desarrollador Daedalic anunció el juego de Gollum en 2019 y ahora ha sido confirmado para PS5 y Xbox Series X. Según dijeron a Edge, The Lord of the Rings: Gollum será una “increíble aventura de siguiente generación”. Saldrá en 2021 para PC y todas las consolas, pero no sabemos si esto también significa PS5 y Xbox One. Lo que sabemos es que será una aventura de acción enfocada en el personaje de Tolkien que mostrará su historia desde un punto de vista nunca visto sin salirse del espíritu de los libros.

W

Watch Dogs: Legion

Anunciado en E3 2019, Watch Dogs Legion saldrá en algún momento antes de marzo de 2021. El CEO de Ubisoft ha confirmado que oficialmente saldrá para la PS5.

Worms Rumble

Worms Rumble soporta multi-jugador multi-plataforma con 32 personas nline.

Battlefield 6

Electronic Arts afirma que Battlefield 6 saldrá para Xbox Series X y PS5 en 2021. En declaraciones a GameSpot, EA dijo que Battlefield 6 va a estar centrado en aprovechar las nuevas prestaciones de las consolas de siguiente generación, pero todavía no sabemos nada de cuál será su tema central.

Quantum Error

Quantum Error es un juego en primera persona que te pondrá en los zapatos del Capitán Jacob Thomas, un bombero al que han mandado junto con su colega a investigar el centro de investigación cuántica de Monad que, al parecer, ha sido atacado por una entidad desconocida. Saldrá en 2021.

Rainbow Six Quarantine

Otro juego de Ubisoft retrasado que saldrá para la PS5, Rainbow Six Quarantine verá la luz cerca del lanzamiento de la nueva consola de Sony.

Rainbow Six Siege

Ubisoft ha confirmado que su juego táctico Rainbow Six Siege estará disponible el mismo día que salga la PS5 con resolución 4K y 120fps. También permitirá jugar online con tus colegas que tengan una PS4.

WRC 9

La última versión del FIA World Rally Championship llegará oficialmente a Xbox Series X y PS5. Saldrá antes en septiembre para PC, Switch, Xbox One y PS4.

Según su página web, WRC 9 tendrá rallies en Kenya, Nueva Zelanda y Japón del calendario oficial de WRC 2020. En total, 400 kilómetros de recorrido y 13 etapas. También han confirmado que WRC 10 y WRC 11 saldrá para PS5 y XSX.

Dying Light 2

Durante una entrevista con Wccftech en el E3 2019, el desarrollador Techland confirmó que Dying Light 2 saldrá para PS5 y Xbox Series X.

Dirt 5

La franquicia de carreras vuelve con Dirt 5, que ya adelantaron en el evento de la Xbox Series X. Saldrá también para PS5 y PS4. No tenemos detalles de dónde nos llevará esta nueva edición.

Chorvs

Chorvs es otro juego que salió durante el evento de la Xbox Series X pero que sabemos también saldrá para PS5 por el trailer en YouTube.

Es un juego de batallas de cazas del espacio que sigue las aventuras de Nara, la piloto de una nave que es capaz de sentir llamada Forsaken. Su objetivo es destruir el culto de la que fue miembro en el pasado. La estética recuerda a Control, pero el combate espacial parece Everspace.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ya había sido anunciada para PS5 y Xbox Series X, con una aparición estelar en el evento de la Xbox Series X. Ahora sabemos por el trailer en YouTube que también saldrá para la PS5. Podrás jugar como un vampiro en el Mundo de la Oscuridad, donde los no-muertos como tú tienen la capacidad de entrar, cazar y matar humanos.

Scarlet Nexus

El juego de lucha con estética anime Scarlet Nexus también se anunció en el evento de la Xbox Series X en mayo, pero Bandai Namco no tardó en anunciar que saldrá también para PS5 y PS4.

Este juego futurista narra la historia de cómo la humanidad está bajo el ataque de los mutantes — que parecen flores gigantes con patas. Sólo tú podrás defender el mundo con tus poderes psíquicos.

Sherlock Holmes: Chapter One

Esta versión de Sherlock Holmes joven viaja por el Mar Mediterráneo para descubrir la verdad de la muerte de su madre. Llegará para PS5 en 2021.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red todavía no ha confirmado si su siguiente título saldrá o no para la PS5 pero sí sabemos que Cyberpunk 2077 saldrá para la Xbox Series X.

Aún así, en una conferencia de resultados económicos reciente, CD Projekt sugirió que podría salir para PS5 — no entendemos por qué no debería salir — pero la compañía está esperando a que Sony haga el anuncio antes. Sin embargo, no lo confirmó oficialmente de forma expresa: “no podemos confirmar o negar nada”.

Según la compañía, Cyberpunk 2077 saldrá en septiembre y estará disponible para Xbox Series X desde el principio con una versión mejorada para la siguiente generación que saldrá en una fecha posterior gracias a la función de Smart Delivery de la XSX.

Sony no tiene esta función, así que quizás sea esa la razón por la que no han podido confirmar el juego todavía.

Death Stranding (SIN CONFIRMAR)

Hideo Kojima y Sony se han mantenido calladitos sobre la posibilidad de ver Death Stranding como un juego para PS5. En una entrevista con Wired, el jefe de Sony Mark Cerny dio pistas de que quizás veamos el juego en la nueva consola. Perhaps, perhaps, perhaps.

Ghost of Tsushima (SIN CONFIRMAR)

La histórica aventura en el mundo abierto de SuckerPunch hará que los jugadores vuelvan al Japón feudal. Ghost of Tsushima saldrá el 17 de julio de 2020, así que estamos a punto de verlo. Eso significa que el juego saldrá antes que la PS5 pero, sabiendo lo bonito que es el juego, no nos sorprendería ver una versión para la PS5 cuando ésta salga a final de año. Pero la realidad es que no tenemos ninguna confirmación oficial.

The Last of Us: Part 2 (SIN CONFIRMAR)

The Last of Us: Part 2 iba a salir el 29 de mayo de 2020 pero se ha retrasado finalmente al 19 de junio, dentro de unos días.

Se puede asumir que cualquier exclusiva de Sony para 2020 saldrá también para PS5. Sobre todo cuando éste es uno de los juegos más esperados de la historia que llega tan tarde en el ciclo de vida de la PS4. No hay confirmación, pero creemos que lo veremos para PS5 sin duda.

Starfield (SIN CONFIRMAR)

Bethesda tiene un montón de proyectos en la cocina. El más desconocido es Starfield. Sólo conocemos que será la primera creación original de la compañía en 25 años y que será un RPG en el espacio exterior.

Después de ver el trailer, no esperamos que salga hasta finales de 2020, justo la ventana de lanzamiento de la PS5. Pero de nuevo, no hay confirmación al respecto.

The Elder Scrolls 6 (SIN CONFIRMAR)

Como hemos dicho antes, Bethesda tiene un montón de carnes en el asador. Aparte de Starfield, tenemos el largamente esperado Elder Scrolls 6, que ha sido confirmado pero no para la PS5. Según Todd Howard, de Bethesda, The Elder Scrolls 6 no aparecerá hasta después de Starfield — lo que puede indicar que veremos su estreno en PS5 y Xbox Series X.

Unknown 9: Awakening

Unknown 9: Awakening sigue las aventuras de una niña llamada Haroona que no entiende el origen de sus poderes sobrenaturales. Saldrá para PS5 y PC.

Grand Theft Auto 6 (SIN CONFIRMAR)

Vale, aquí nos tiramos a la piscina porque no tenemos ni idea de cuándo va a salir Grand Theft Auto 6. Ni siquiera ha sido anunciado por Rockstar. Pero estamos seguros de que habrá un GTA6 y, cuando salga, la PS5 y la Xbox Series X estarán en su apogeo. Es difícil imaginar un mundo con estar dos consolas sin GTA6.

Final Fantasy 7 Remake (SIN CONFIRMAR)

De nuevo, Final Fantasy 7 Remake no ha sido confirmado para PS5 pero sabemos que es una exclusiva para PS4 — con una versión para Xbox One y PC en algún momento de su futuro. Y otra vez, dado que la vida de la PS4 está llegando a su fin, es de suponer que Square Enix saque una versión para PS5.