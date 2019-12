Todo sobre la Sony PlayStation 5: lanzamiento, especificaciones y juegos

Ya es oficial: la siguiente PlayStation se llamará PS5 (PlayStation 5) y saldrá para navidades de 2020.

A principios de este año, el jefe de arquitectura de la siguiente consola de Sony — Mark Cerny — confirmó lo que todos esperábamos: Sony estaba trabajando en un sucesor para la PS4 Slim y la PS4 Pro. No contó nada sobre la fecha de lanzamiento o su nombre definitivo. Tampoco nos dijo cuáles eran las especificaciones de la máquina ni cómo se va a integrar con los planes que Sony y Microsoft tienen para hacer streaming de videojuegos como el que ve películas en Netflix.

Lo que sí sabemos son otras cosas, como que la PS5 seguirá usando discos ópticos. O que quizás el diseño industrial de la PS5 sea algo raro, como se puede ver en esta patente que muestra su forma, los botones y las ranuras de ventilación (esperemos que el diseño de herradura cambie antes de que salga).

Sony pasó este año del E3 2019 y tampoco hizo grandes anuncios en el Gamescom 2019 algo más tarde, mientras que Microsoft no para con la Xbox Project Scarlett, que también saldrá a finales de 2020.

Esto es todo lo que sabemos de la nueva PS5.

Llevará un procesador de 8 núcleos hecho a medida por AMD para Sony, basado en la arquitectura Ryzen de tercera generación fabricado con tecnología Zen 2 de 7 nanómetros. El almacenaje será una unidad de memoria sólida SSD. Y además tendrá 3D audio, compatibilidad con juegos de PS4, compatibilidad con el hardware de realidad virtual PSVR y soporte para juegos en 8K. Todo esto ha sido confirmado por Mark Cerny, que es quién es el jefe supremo del diseño de la PS5.

No sabemos exactamente qué diseño tendrá a pesar de la patente que puedes ver en la foto inicial de este artículo. Lo que sí sabemos es que su procesador AMD y la GPU Radeon Navi tendrán ray tracing, una técnica de render en tiempo real que lanza y refleja rayos desde fuentes de luz para dar un aspecto mucho más real a los video juegos, como en una película de Hollywood. Según lo que le dijo Mark Cerny a Wired: “la aceleración ray-tracing estará en la GPU, que es lo que creo que la gente está esperando escuchar”.

También tendrá soporte para television con resolución 8K, por lo que las texturas serán increíblemente detalladas y más grandes. Esa es la razón por la que lleva un sistema de almacenamiento sólido especialmente diseñado para la PS5 — para que carguen rápido en memoria. La estimación, según Sony, es que el SSD de la PS5 sea 19 veces más rápido que una unidad tradicional SSD. Eso sí, la instalación de los juegos desde el disco o la nube será obligatoria. Los juegos de la PS5 vendrán en discos ópticos de 100GB y se introducirán en una unidad que también soporta Blu-Ray a 4K. De hecho, una patente de Sony describe que la combinación de hardware y software hará que no haya pantallas de carga.

El interfaz de usuario será totalmente nuevo, según Cerny, introduciendo un nuevo método para acceder al contenido de forma más rápida: “aunque cargar juegos va a ser muy rápido no queremos que la gente cargue un juego, vea qué hay que hacer, y luego cargue otro para ver cómo va, etc. En vez de eso los videojuegos multi-jugador te ofrecerán una serie de actividades en grupo sin tener que entrar en el juego. Y los de un usuario te informarán si hay nuevas misiones que puedas hacer para recibir medallas y premios — todo esto será visible desde el interfaz de usuario sin tener que entrar en cada juego... y el jugador podrá seleccionar lo que quiera hacer desde el interfaz”.

La calidad del audio llegará a nuevas cotas, un “patrón de oro” que dice Cerny, gracias a un nuevo motor de sonido que te sumergirá en la acción como nunca lo habías experimentado antes, especialmente si usas auriculares. Todavía no hay detalles sobre este motor aparentemente mágico, pero esperamos que sea algo similar a Dolby Atmos.

La PS5 también tendrá mejor calidad para jugar por streaming, usando su potencia gráfica para ofrecer aún mejor imagen que antes, según lo que dijo y mostró Sony en una presentación de estrategia para accionistas y analistas.

En este comunicado enviado después de esa presentación, Sony afirmó que “las palabras claves para el futuro de la PlayStation son ’inmersión’ y ‘sin límites’. Ambas cosas serán posibles gracias a una capacidad gráfica dramáticamente mejorada gracias a nueva capacidad de proceso combinada con una unidad SSD personalizada ultra-rápida.”

Sony también dice que va a poner toda la carne en el asador en la nube con el servicio Playstation Now y Remote Play. Según la compañía, su modelo traerá en el futuro la capacidad de jugar sin límites en cualquier plataforma. Vamos, lo que promete Google Stadia pero sin dar detalles de cómo encajará con el hardware o cómo competirá con la promesa de Google, que precisamente dice que se quiere cargar las plataformas para que la gente pueda jugar a cualquier videojuego en cualquier sitio sin depender de máquinas propietarias.

Como referencia, el Remote Play ya está disponible para la PS4 y te permite hacer streaming desde tu consola a un PC, un smartphone, tablet o a la PS Vita, pero no lo usa casi nadie.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq21 May 2019