Tim Cook revela nuevos datos sobre el Apple Car

Tim Cook ha roto su silencio respecto al esperado proyecto del Apple Car.

En una entrevista con el New York Times , el gran jefe de Apple se mostró previsiblemente evasivo cuando le preguntaron por los planes de vehículos autónomos en la compañía de la manzana. Aunque Cook no confirmó la existencia del coche, reconoció por primera vez que Apple está desarrollando de tecnología para coches autónomos.

"En cuanto al trabajo que estamos haciendo [en ese campo], obviamente, no voy a revelar grandes cosas", admitió Cook, antes de añadir: "La [conducción autónoma] en sí misma es una tecnología fundamental... Si lo miras bien, el coche, en muchos sentidos, es un robot. Un coche autónomo es un robot. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer con la autonomía. Y ya veremos lo que hace Apple".

Sobre la cuestión de si el Apple Car — conocido como Project Titan — acabaría siendo un vehículo completo o un proyecto basado en software, Cook insinuó que podría ser así: "nos encanta integrar el hardware, el software y los servicios, y encontrar los puntos de intersección entre ellos, porque creemos que es ahí donde se produce la magia. Y eso es lo que nos gusta hacer. Y nos encanta poseer la tecnología principal que está alrededor de eso".

Parece que está admitiendo que, aunque no puede revelar que habrá un coche porque depende de muchas cosas, el deseo de Apple es hacerlo realidad.

Además, aunque Cook no compartió detalles sobre sus planes para la tecnología de conducción autónoma, el hecho de que no haya negado que el proyecto sugiere que Apple todavía está considerando la posibilidad de producir un vehículo y no un sistema operativo para el coche que se distribuirá entre los fabricantes de automóviles existentes [algo que no encajaría en absoluto con las filosofía de Apple, como el propio Cook apunta sobre estas líneas — Ed.]

Pero Cook también hizo una advertencia sobre el Apple Car: "investigamos muchas cosas internamente. Muchas de ellas nunca ven la luz del día" para luego rematar con otro teaser: "no digo que ésta no lo haga". Está claro que algo está pasando en Apple, sólo que aún no sabemos exactamente qué.

Matrimonio de conveniencia

El hecho de que a Apple "le encanta poseer [su] tecnología" apunta al problema central al que se ha enfrentado Cupertino en sus esfuerzos por asociarse con un fabricante de automóviles para hacer los coches.

Apple tiene experiencia en el desarrollo de tecnología pero no en la fabricación de automóviles. Eso significa que necesita la ayuda de otra organización para construir un vehículo de carretera. Sin embargo, parece que las grandes marcas de automóviles no están dispuestas en convertirse en un mero fabricante de un vehículo Apple.

Esta parece ser la razón por la que las conversaciones con empresas como Hyundai, Kia y Nissan han fracasdo. Un informe reciente del Financial Times sugiere que "los contactos [con Nissan] fueron breves y las conversaciones no avanzaron hasta los niveles de la alta dirección a raíz de los desacuerdos sobre la marca [del coche]".

Sabiendo todo esto, es difícil imaginar cuándo podría salir un Apple Car. El reputado analista Ming-Chi Kuo afirmó recientemente que el Apple Car podría no lanzarse hasta 2028 o más tarde, debido al continuo estancamiento de las negociaciones con terceros.