The Witcher temporada 2: fecha de estreno, historia, nuevos personajes y argumento

The Witcher es uno de las mejores series de Netflix para ver 2020 y no podemos esperar al estreno de la temporada 2.

Para The Witcher temporada 2 esperamos ver las historias de Geralt, Ciri y Yennefer en la misma época que la temporada 1. Pero la continuación de The Witcher no tendrá múltiples líneas temporales sino que seguirá una narrativa más lineal después de que el final de la primera temporada uniera las tres aventuras en una.

La segunda temporada de The Witcher ya ha sido confirmada por la compañía y de hecho ya está en producción. Llegará en 2021 y el reparto ya es oficial — Henry Cavill, por supuesto, vuelve como Geralt. Habrá más witchers que antes y veremos lugares de las novelas de The Witcher que todavía no hemos visitado.

En esta guía encontrarás todo lo que sabemos de The Witcher temporada 2, desde la fecha de lanzamiento y el reparto a nuevos personajes y narrativas.

Estreso de The Witcher temporada 2: 2021

(Image credit: Netflix)

Por ahora sólo tenemos '2021' como el año del estreno, sin un día o un mes concreto. Esta fecha fue confirmada por Variety y también por la guionista Lauren S. Hissrich durante una sesión de preguntas en Reddit AMA : "Todavía no tenemos una fecha concreta de lanzamiento para la temporada 2 más allá de 2021.” Será una espera de más de un año y esperamos que “2021” sea “principios de 2021”.

La temporada 2 está ahora mismo en rodaje en Londres, Escocia y varios lugares de Europa del Este.

Reparto de The Witcher temporada 2: nuevos personajes confirmados para este año

Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri) vuelven para la temporada 2, pero Netflix ha desvelado nuevos actores.

Dos nuevos witchers llegan en 2021: Lambert, interpretado por Paul Bullion, y Coën, interpretado por Yasen Atour. Netflix sólo ha confirmado los actores pero Redanian Intelligence afirma que son witchers. Este dato apunta a que uno de los rumores sobre The Witcher 2 podría ser cierto y que la nueva temporada nos llevaría a Kaer Morhen, el lugar donde entrenan a estos cazadores de monstruos.

También veremos a Kristofer Hivju – más conocido por el guerrero de larga barba pelirroja Tormun Giantsbane de Juego de Tronos. Hivju dará vida a un personaje llamado Nivellen. Otros nuevos intérpretes son Mecia Simson como Francesca, Thue Ersted Rasmussen como Eskel, Aisha Fabienne Ross como Lydia y Agnes Bjorn como Vereena. Deadline afirma que Carmel Laniado haciendo un papel de una joven sádica llamada Violet por lo menos durante tres episodios.

El resto de personajes que vuelven — gracias al cielo — son Jaskier (Joey Batey) y Triss (Anna Shaffer). Eamon Farren también volverá como Cahir. También veremos a otros caracteres menores de la primera temporada: Tissaia, Artorius, Sabrina, Murta, Yarpen Zigrin, Stregobor, Istredd y Filavandrel.

El argumento de The Witcher temporada 2: lo que se ha confirmado y lo que pasa en los libros

Una de las características fundamentales de la primera temporada es que había múltiples líneas temporales en múltiples localizaciones — aunque el mapa y la línea de tiempo oficiales ayudan mucho — resultando en una espacie resulting de antología con múltiples narrativas independientes.

En una entrevista con Vulture, Hissrich dijo que aunque piensa que, aunque “la audiencia es tremendamente inteligente” quizás ella “no haya entendido lo que todo el mundo estaba buscando para su entretenimiento. Según Hissrich, a ella le encanta que la desafíen cuando ve la televisión pero admite que no a todo el público le pasa lo mismo.

Sin embargo, el final de la primera temporada unió esas líneas narrativas de una forma elegante, preparando para la segunda temporada para que sea algo más tradicional. De hecho, Hissrich ha confirmado que Geralt, Ciri y Yennefer existirán ahora en la misma línea temporal:

Ahí es dónde acabamos en la primera temporada. Y ahí es dónde vamos a empezar en la temporada dos. Las historias serán contadas en de una forma linear más tradicional. No va a ser una única historia. No es que sean un trío unido y feliz todo el tiempo. Quiero usar diferentes puntos de vista para tratar el tiempo durante toda la serie. Lauren Hissrich, guionista, The Witcher

Eso no significa que no vayamos a ver ninguno de los episodios autoconclusivos en los que Geralt caza un monstruo. Como en la temporada uno, Hissrich va a utilizar “diferentes relatos cortos” para la segunda temporada. También ha sugerido que podrían llevar en forma de flashbacks.

(Image credit: Katalin Vermes/Netflix)

Aparentemente, Ciri tendrá un gran protagonismo en la temporada dos. EN los libros, la historia de Ciri es el argumento central de ‘la saga’. La saga cubre cinco libros, empezando por Blood of Elves, y se concentra en Ciri, su importancia como un miembro de la realeza mágica debido a su herencia Élfica, su relación con Geralt, sus continuados esfuerzos para sobrevivir, y cómo todo esto da forma a los eventos de El Continente

De hecho, la preparación para esta línea argumental ya ha empezado, ya que la primera temporada cubre el comienzo del Libro de los Elfos con el asedio y la caída de Cintra y la huída de Ciri. Es de suponer que veamos más de la vida bajo el dominio del Imperio Nilfgaardian en la temporada dos, así como mayores tensiones entre humanos y otros seres.

El majestuoso Kaer Morhen debería aparecer de forma prominente en la segunda temporada de The Witcher. Éste lugar es el hogar ancestral y la fortaleza de los witchers, y Geralt está obligado a llevar a Ciri a la fortaleza para su protección y entrenamiento. Allí se convertirá en un celoso guardián de Ciri, convirtiéndose en una figura paterna.

En la trama aparecerá un misterioso y poderoso mago que persigue a Ciri, así como más guerras, profecías, magia negra y, por supuesto, la caza de monstruos. Un cóctel perfecto para una temporada prometedora.

Según Redania Intelligence, veremos también una historia corta del libro The Last Wish llamada Un Grano de Verdad, que protagoniza un Geralt que conoce a un hombre hechizado llamado Nivellen — el personaje de Hivju — que ha sido transformado en una bestia.

(Image credit: Katalin Vermes)

Preguntada por Pure Fandom por un anticipo de la temporada 2, Hissrich dijo que “sin spoilers, diré que va a ver una nueva serie de monstruos, un nuevo coste para la magia, y unos nuevos e inesperados emparejamiento de nuestros personajes favoritos.” Vamos, poca cosa.

Sin embargo, podemos esperar ver más de la malvada hechicera Fringilla. Cuando Vulture preguntó a Hissrich por este personaje, ella afirmó que desde luego vamos a ver más de ella: ”vamos a escarbar en su pasado en profundidad para ver cómo acabó en Nilfgaard, quién es como persona, y cómo ella y Yennefer terminaron en caminos tan diferentes.” En otras palabras, esperar ver más gusanos controladores de pensamiento.

The Witcher temporada 2 vendrá acompañada de una película animada

Aparte de The Witcher temporada 2 veremos una película animada realizada en estilo anime.

Titulada The Witcher: Nightmare of the Wolf, todavía no sabemos cuándo va a salir pero sabemos que está escrita por Beau DeMayo (que escribió el episodio 3 de la primera temporada) y que se centra en Vesemir, el mentor de Geralt. Este personaje resultará familiar a cualquiera que haya disfrutado de los videojuegos y de los libros.

La historia nos llevará al Continente dónde nuestro personaje se enfrentará a una nueva amenaza. Según un resumen oficial posteriormente borrado por Netflix, la historia sucede mucho antes de que Vesemir se convirtiera en el mentor de Geralt, cuando comienza su propio viaje como un cazador de monstruos después de que el misterioso Delgan el reclame mediante la Ley de la Sorpresa.

La película estará animada por Studio Mir, que está detrás de las aclamadas series Legend of Korra.

The Witcher temporada 2: otros rumores y detalles

Hay muchos otros pequeños detalles sobre la segunda temporada:

La armadura Nilfgaardian que no gustaba a algunos fans cambiará de aspecto en la temporada 2. Según Hissrich dijo a Writer Experience, "la armadura Nilfgaard Será totalmente diferente. Con una segunda temporada tenemos la oportunidad de cambiar las cosas que queramos."

Los fans también están proponiendo que Mark Hamill — el actor que da vida a Luke Skywalker o el Joker en la serie de Batman — sea el mentor de Geralt, Vesemir. No estamos seguros de que Vesemir vaya a aparecer esta temporada y Hamill no aparece en la lista oficial de Netflix. En enero de 2020, Hissrich declaró al blog IGN, que no han contactado con el agente de Hamill porque todavía no necesitan un actor para ese personaje.

The Witcher podría tener siete temporadas

(Image credit: Netflix)

The Witcher podría ser el Game of Thrones de Netflix. Hissrich afirma que tiene ideas para llenar siete temporadas.

La verdad es que en los libros hay material de sobra: tenemos los arcos de Geralt, Ciri y Yennefer, que les llevan a lo largo y ancho de El Continente. Hay muchísimas localizaciones y nuevos personajes en las novelas. Y el desarrollo del personaje de Ciri es una buena plataforma para futuras líneas argumentales.