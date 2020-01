The Mandalorian temporada 2: fecha de lanzamiento y el origen de Baby Yoda

Star Wars: The Rise of Skywalker ha sido un desastre como la anterior secuela, The Last Jedi. Pero tanto fans de Star Wars como los que no lo son se han comido The Mandalorian en Disney Plus — y no sólo por el famoso The Child aka Baby Yoda.

Después de su gran finale, dirigido por el cineasta neozelandés Taika Waititi, todo el mundo está deseando que llegue ya la temporada 2 de The Mandalorian. La nueva temporada no va a cambiar su planteamiento de spaghetti western que hizo que la primera temporada se convirtiera en un fenómeno de masas.

Los misterios planteados hasta ahora volverán con más intriga todavía.

¿Cómo el cazarecompensas Din Djaren — aka Mando aka the Mandalorian — localizará el planeta de Baby Yoda y su gente? Al fin y al cabo, no conocemos ni el nombre de la especie ni su origen, que nunca se ha explicado en las películas por indicación expresa de George Lucas.

¿Qué es el “Darksaber” con el que Moff Gideon — el gran malo de la temporada 1 — sale de su TIE Fighter al final de la serie?

¿Con qué personajes de la saga Skywalker se encontrará nuestro protagonista?

¿Y cuándo podremos verlo?

Fecha de lanzamiento de la segunda temporada de The Mandalorian

The Mandalorian temporada 2 siempre fue inevitable. De hecho, el creador y showrunner Jon Favreau anunció que la producción había comenzado tan pronto como salió el primer episodio de la temporada 1:

Greetings from the set of #TheMandalorian season 2 Jon Favreau A photo posted by @jonfavreau on Nov 13, 2019 at 1:23pm PST



Favreau desveló algo más el viernes, 27 de diciembre, con un tweet en el que confirmaba que la nueva temporada vendría en otoño de 2020. La primera temporada debutó el 12 de noviembre de 2019, así que no sería sorprendente que la segunda temporada llegara sobre esa misma fecha.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0VDecember 27, 2019

The Mandalorian temporada 2 tratará sobre la búsqueda del mundo de Baby Yoda (y quizás conoceremos su nombre)

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Una de las directrices de George Lucas en el universo Star Wars es que el nombre de la especie del maestro Jedi Yoda y la maestra Yaddle sería siempre un secreto. Parece que Disney se va a pasar la directiva por el forro ahora que tiene todos los derechos de Lucasfilm y que el tema principal de la segunda temporada de The Mandalorian será precisamente la búsqueda del mundo y la especie de The Child.

En el final de la temporada 1, el armero de los Mandalorianos en su escondite del planeta Nevarro le dice a Mando que The Child pertenece a una especie de otro planeta (y no es clon, como se había especulado). Al encontrarlo, es la obligación establecida en el código de los guerreros mandalorianos que Mando reúna a Baby Yoda con los miembros de su especie.

Lo único malo es que el Armero no tiene información sobre su origen: “Eso lo debes determinar tú,” le dice.

Pero quizás todo esto tenga otro significado, dada la ambigüedad del universo Star Wars. Es posible que Mando tenga que buscar el mundo de la especie de Yoda, pero también es posible que deba buscar a los Jedi que sobrevivieron la orden de ejecución del Emperador Palpatine para matar a todos los caballeros y sus aprendices.

En los mundos del borde exterior de la galaxia, la Fuerza y los Jedi son un mito. Al hablar de sus poderes, Mando sólo dice “puede mover objetos con la mente.” El Armero revela que conoce esos fenómenos: “Las canciones del pasado lejano cuentan batallas entre Mandalore el Grande y la orden de los magos llamados Jedi que luchaban con esos poderes”, le dice. Y cuando Mando pregunta si Baby Yoda es un enemigo, el Armero responde que no de forma individual, pero su clase (refiriéndose a los Jedi) sí lo es.

Esto podría interpretarse como que Mando debe buscar no a los miembros de la especie biológica de Yoda sino a los caballeros Jedi que quedan diseminados por la galaxia. Incluyendo a Luke Skywalker pero también otros que podrían estar vivos, como Ahsoka Tano.

Quizás Mando se conforme con encontrar el origen de Baby Yoda y su nombre. Aparentemente, según el Disney CEO Bob Iger dijo en The Star Wars Show, él sabe cuál es pero no lo va a contar.

El misterio del nombre real de Baby Yoda sigue haciéndose cada vez más grande: al parecer Taika Waititi también conoce el nombre de la criatura, igual que el creador Jon Favreau. Haciendo una broma del asunto, esto es lo que dijo Waititi en Twitter:

I think it's Nigel. https://t.co/SWw6Z3RllRJanuary 6, 2020

¿Revelará The Mandalorian temporada 2 qué es el Darksaber?

Arriba puedes ver algunos clips de la serie de animación The Clone Wars que muestran el Darksaber.

Cuando Moff Gideon (Giancarlo Esposito) abre un boquete en su defenestrado TIE al final de la temporada 1, utiliza un sable que suena como un sable laser pero que es negro y tiene una forma de espada real.

Si has visto The Clone Wars y Star Wars Rebels sabrás que es el legendario Darksaber. Pero para los que no hayan visto esas series, el Darksaber es un sable laser creado por el primer guerrero mandaloriano que se unió a la orden de los Jedi — Tarre Vizsla.

Al final de Star Wars Rebels — que sucede dos años antes de los eventos narrados en Star Wars: A New Hope — conocemos que acaba en las manos de Bo-Katan Kryze, que estaba considerado como el heredero por derecho de la jefatura de los mandalorianos.

Sabiendo eso, la pregunta es: ¿cómo acabó este arma en manos de Moff Gideon’s hands? Sabemos que en algún punto entre Rebels y Return of the Jedi, el Imperio llevó a cabo la “Gran Purga” en la que eliminó a casi todos los mandalorianos. También sabemos que Gideon era un oficial en el equivalente del KGB del Imperio, el Imperial Security Bureau (ISB) en esa época. Es factible que Gideon obtuviera el Darksaber de Bo-Katan — pero no sabemos si Bo-Katan sigue vivo. En The Clone Wars y Rebels, Bo-Katan estaba interpretada por la estrella de Battlestar Galactica’ Katee Sackhoff por lo que quizás tengamos la oportunidad de ver a la gran Sackhoff en la temporada 2 — eso sí, quizás sólo con casco.

Alternativamente, el Darksaber podría haber estado en poder del pequeño grupo de mandalorianos que vivían en los pasadizos de Nevarro en la temporada 1 y que Gideon podría haberlo obtenido cuando sus tropas eliminaron a la mayoría de los guerreros. Esto no tiene visos de ser cierto, ya que el Armero sigue viva y ella lo hubiera protegido con su propia vida.

¿Habrá personajes de la trilogía original en The Mandalorian temporada 2?

Según el blog del mundo del espectáculo Deadline, “fuentes dentro de Disney han indicado que varios de los personajes establecidos en la mitología de la saga Skywalker podrían aparecer en la segunda temporada.”

Si te das cuenta, el tweet de Jon Favreau muestra una imagen de un gamorreano, los guardias cerdos del palacio de Jabba de Hutt en Return of the Jedi. Eso quizás pudiera indicar que alguien famoso de Tatooine podría aparecer. Sin embargo, sabemos que tanto Jabba como Darth Vader o el Emperador están muertos (o por lo menos eso es lo que cree la Galaxia y la gente que no haya visto Rise of Skywalker).

No parece posible que Luke Skywalker aparezca en The Mandalorian. Es un personaje secundario demasiado importante. Pero hay otros personajes que podrían aparecer durante el periodo en el que sucede esta serie, cinco años después de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte en Return of the Jedi. Quizás podamos ver a Han Solo, Chewbacca, Leia, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2, o personajes secundarios como el piloto rebelde Wedge Antilles, el admirante Ackbar o Nien Nunb.

Pero sería más interesante saber si conoceremos al padre del General Hux —Brendol — un oficial imperial que fue instrumental en la formación de la First Order — o quizás incluso (ALERTA SPOILER) los padres de Rey. Ahora que sabemos que han estado ocultos con Rey, quizás podamos conocer algo de su historia y los eventos que precedieron a la tercera trilogía.

Lo más factible, sin embargo, es que aparezcan otros cazarrecompensas famosos, como los que contrató Darth Vader para capturar el Millennium Falcon in The Empire Strikes Back. Bichos como IG-88, Zuckuss, Dengar, Bossk o 4-LOM podrían estar trabajando durante el mismo periodo en el que sucede la segunda temporada de The Mandalorian season 2.

De hecho, quizás veamos el retorno del legendario Boba Fett. Sí, la última vez calló en la tripa de un Sarlacc, del que se supone no sales a no ser que estés muerto después de mil años de digestión. Sabemos que el universo de novelas que se creó después de las películas, Boba Fett sí sobrevivió — pero ese universo no se considera parte del canon oficial. Por otra parte, algunas de las cosas que hemos visto en las nuevas películas y series están tomadas de ese universo expandido. Quizás las botas con espuelas que vimos al final del episodio 5 fueran las de Boba Fett.

Según el blog Inverse podría también ser un miembro de la familia de Boba Fett llamado Ailyn Vel, su hija en las novelas. De hecho, ella podría ser esta misteriosa figura sin nombre de Funko:

(Image credit: Funko)

The Mandalorian es lo mejor que le ha pasado a Star Wars en muchos años

No podemos espera para la segunda temporada de The Mandalorian. Aparte de un par de episodios más flojos a mitad de la primera temporada, la serie da un nuevo aire al universo, quizás porque no tiene ningún tipo de bagaje y por su aire de spaghetti western. Jon Favreau sabe lo que se hace y se está rodeando de gente con criterio como Waititi. Esperemos que la segunda temporada mantenga o incremente la calidad.

Hasta entonces, habrá que entretenerse con al temporada siete de Star Wars: The Clone Wars.