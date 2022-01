The Book of Boba Fett episodio 3: una película de gángsters en Star Wars

(Image credit: ©2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

About this episode - Episodio 3 (de 7), "Capítulo 3: Las calles de Mos Espa"

- Guión de Jon Favreau

- Dirección de Robert Rodriguez

ALERTA: contiene spoilers de The Book of Boba Fett.

Cuando la gemela Hutt le dice a Boba Fett que "Tatooine es una roca sin valor", claramente no ha prestado atención. Sí, este mundo del Outer Rim es un lugar desolado y plagado de crimen, lleno de arena irritante que se te mete en a todas partes. Pero, con seis apariciones en 11 películas de Star Wars y en numerosos episodios de televisión, es quizás el lugar más importante de la galaxia muy, muy lejana.



"Las calles de Mos Espa" es el episodio en el que The Book of Boba Fett comienza a cumplir su promesa de "Star Wars con gángsteres". Un episodio en el que hacer avanzar la mitología tiene prioridad sobre la construcción del mundo y mirar hacia el pasado.

Lleves o no armadura mandaloriana, mantener un imperio criminal requiere lugartenientes y soldados, como en la mafia terrestre. El séquito en constante expansión de Boba Fett demuestra que la serie va en serio, incluso si todos estos nuevos personales pueden ser noticias para Fennec Shand, que todavía está buscando algo significativo que hacer más allá de entregar la amenaza ocasional o actuar de 'conseglieri' del don Fett.

Hay cosas extrañas en este episodio, como cuando el improvisado mayordomo 8D8 le dice a su jefe que Mos Espa está dividido entre varias bandas rivales. Para los espectadores, esta información habría sido útil antes. Pero es aún más extraño que el propio Fett no conozca la estructura de poder de la ciudad — ¿acaso no investigó antes de tomar el Palacio de Jabba al final de la segunda temporada de The Mandalorian?



Esto no parece creíble cuando Feet es tan cuidadoso. Pero Fett ha cambiado mucho. Donde el Fett antes de caer en el Sarlacc Fett hubiera desintegrado a cualquiera que se atreva a sugerir que nadie lo respeta, ahora está dispuesto a jugar a largo plazo. Primero, escuchando las quejas de Lortha Peel sobre una pandilla callejera que le roba. Luego, cambiando las tornas diciéndole al corredor que está cobrando de más antes de reclutar a esta pandilla como sus soldados.

El episodio de "Las calles de Mos Espa" reduce los flashbacks y da más énfasis al presente de Fett.



Hay sólo siete minutos de historia pasada de Fett y son particularmente relevantes y conmovedores, conectando con su relación con los Pykes y mostrando las horribles muertes de sus amigos Tusken. Después de los admirables esfuerzos del episodio 2 para convertir a los Moradores de las Arenas en poco menos que sus hermanos y en una tribu con poder, eliminarlos de una manera tan brutal es increíblemente cruel. A los Tuskens no les dan tregua en Star Wars y su fatal destino da forma al Boba Fett que ahora conocemos.



El baño de Fett en el tanque Bacta le da a la serie su mejor momento de sorpresa hasta ahora: anteriormente sus sesiones de cura en el tanque han sido tranquilas pero en este la tranquila contemplación de Fett se interrumpe con una visita del asesino Black Krrsantan.



Lo que sigue es una pelea brillante, un Boba indefenso haciendo todo lo posible para contrarrestar los movimientos del imponente Wookiee. Fett sólo sobrevive gracias a la intervención de sus nuevos soldados. También es la primera vez que vemos a un Wookiee enfurecido que conecta con famosa cita de Han Solo en A New Hope, cuando se refiere a cómo los wookies arrancan los brazos de las personas cuando pierden. Es un momento para mantener contentos a los fans de Star Wars.

Esto último parece ser una de las razones para la existencia de El libro de Boba Fett: en este episodio no hay ni un momento sin un avistamiento o referencia a un momento, criatura o personaje del Star Wars clásicos, desde los Rancor a oscuros personajes de Tatooine como ls monjes B'omarr y Bubo.



Quizás la serie corra constantemente el riesgo de empantanarse con sus guiños a la mitología y los fans. De hecho, si la temporada no termina con Boba Fett montando a su nuevo Rancor para vencer a algún señor del crimen rival, sería una sorpresa. Pero la verdad es que no problemático en "Las calles de Mos Espa". La historia ha subido la marcha y las piezas cruciales del puzzle están encajando.



Todavía no hemos visto a los rivales más poderosos de El libro de Boba Fett mostrar sus manos. El Sindicato Pyke demostró ser peligroso en The Clone Wars pero por ahora no hemos visto nada que sugiera que son el tipo de villanos que pueden provocar que un par de mafisoso hutts salgan corriendo.



La guerra entre familias está a punto de estallar pero no sabemos si Boba Fett y Fennec Shand están listos para luchar ni quién serán sus mayores enemigos.

Aunque sea epi unsodio lleno de guiños a la leyenda de Star Wars, The Book of Boba Fett establece sus propias reglas e historia como película de gángsteres. Los círculos criminales de Tatooine establecidos en la primera película son el centro de la serie y "Las calles de Mos Espa" mejora nuestra comprensión del inframundo de Mos Espa, y el reto al que se enfrenta Boba Fett para convertirse en un señor del crimen real.



Esta entrega también cuenta con algunas secuencias de acción brillantes, desde la lucha improvisada de Fett con el feroz Wookiee cazarrecompensas hasta la electrizante persecución por las calles de Mos Espa. El episodio también insinúa la existencia de un cerebro criminal más poderoso que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora.

La Fuerza de los hechos

El título del episodio, "The Streets of Mos Espa", alude a varios dramas policiales clásicos como la película de 1939 Streets of New York y la serie de televisión de los años 70 The Streets of San Francisco, el programa que dio a Michael Douglas su gran oportunidad.

La araña robot que vaga fuera del Palacio de Jabba es una de las creaciones más extrañas de la galaxia de Star Wars. Los monjes B'omarr son una orden religiosa devota que cree que la verdadera iluminación espiritual solo puede provenir de desprenderse de su cuerpo físico. Para lograr esto, trasplantan sus cerebros a frascos de nutrientes transportados por estos androides.

8D8 explica que Mos Espa está ahora dividido entre tres familias, todas ellas representando especies familiares de Star Wars.

El centro de la ciudad pertenece a los Trandoshans, la especie reptiliana a la que pertenece Bossk, el cazarrecompensas.

El distrito obrero es el dominio de los Aqualish, que hicieron su primera aparición en A New Hope, cuando Obi-Wan Kenobi le cortó el brazo a Pondo Baba en el bar Cantina. Originalmente fue incluido como "Walrus Man" en el rango de figuras de acción Kenner.

Los klatooinianos controlan el puerto estelar. Una especie humanoide reptiliana que hizo su primera aparición en Return of the Jedi.

Al igual que otras especies de Star Wars, Nikto (que ya aparecieron en The Book of Boba Fett), los klatooinianos recibieron su nombre de la clásica película de ciencia ficción de 1951 The Day the Earth Stood Still. Sus nombres vienen de la línea de diálogo clásica del visitante alienígena Klaatu: "Gort, Klaatu barada nikto". De hecho, uno de los secuaces klatooinianos de Jabba se llamaba Barada.

El droide astromecánico que ayuda a la presentación de 8D8 es una unidad R5. Es muy parecido a R5-D4, la unidad cuyo motivador averiado llevó a Luke Skywalker y su tío Owen a comprar R2-D2 de los Jawas en A New Hope.

Lortha Peel, el vendedor de agua, es interpretada por Stephen Root. Uno de los actores secundarios más demandados de la televisión estadounidense. Aparece en Brooklyn Nine-Nine, Star Trek: The Next Generation, Succession, Pushing Daisies, The Big Bang Theory y muchas más series. Es quizás más famoso por interpretar a Milton Waddams en la comedia Office Space.

Suponiendo que Lortha Peel no sea nuevo en la venta de agua, existe la posibilidad de que (el tío) Owen Lars fuera uno de los agricultores de vapor para los que trabajó antes de que Owen fuera ejecutado por Stormtroopers.

La historia de Tatooine como un mundo verde cubierto de océanos y selvas tropicales ha sido mencionada antes en el libro de referencia Ultimate Star Wars. Estamos bastante seguros de que ésta es la primera vez que se cuenta en la gran pantalla.

Los humanos o alienígenas con mejoras cibernéticas tienen una larga historia en Star Wars. El más famoso es Darth Vader pero también está el general Grievous, el propio Luke Skywalker (después de conseguir su mano robot) y ahora Fennec Shand.

Los motociclistas cyborg principales son interpretados por Sophie Thatcher (la que tiene el brazo robótico) y Jordan Bolger (el que tiene el ojo robot). Thatcher es una de las estrellas del drama de Showtime Yellowjackets, y también interpretó a la joven Regan en la serie The Exorcist. Bolger, por su parte, ha tenido papeles recurrentes en The 100 y Peaky Blinders.

El aspecto de las motos de los cyborgs debe mucho a las Vespa.

La criatura parecida a una rana avistada fuera del Palacio de Jabba es Buboicullaar (alias Bubo), un rana-perro que trabajaba para Jabba. Hace un cameo similar en Return of the Jedi. La criatura parecida a un roedor a su lado es un Scurrier.

Creemos que la criatura alada que cae en picado y termina como la cena de Bubo es un murciélago de arena.

En el flashback, Boba Fett visita Mos Eisley, descrita como una "una miserable colmena de escoria y villanía" por Obi-Wan Kenobi.

Peli Motto, la mecánica del puerto de Mos Eisley interpretada por Amy Sedaris en The Mandalorian, aparece brevemente en el fondo detrás de los cascos de los soldados de asalto, acompañada de algunos de sus androides mecánicos.

El jefe del sindicato Pyke tiene la voz de Phil Lamarr, famoso por su trabajo en Futurama, donde interpretó a Hermes Conrad y a muchos otros personajes.

Oba Diah es el mundo natal de los Pykes. Apareció en pantalla en la sexta temporada de The Clone Wars.

La banda de motociclistas se llama Kintan Striders. Toman su nombre de una especie parecida a un gorila que aparece como una de las criaturas holográficas en el juego que Chewbacca usa en el Halcón Milenario con R2-D2.

La masacre de los Tuskens se parece a la masacre de los Moradores de las Arenas por Anakin Skywalker en Attack of the Clones, así como de la muerte del tío Owen y la tía Beru en A New Hope.

Boba Fett y el cazarrecompensas Black Krrsantan trabajaron juntos en los cómics de Star Wars, lo que puede explicar la decisión de Fett de dejar vivir al Wookiee: entiende que su altercado fue sólo negocio y no personal.

El hombre dentro del peludo traje de Black Krrsantan es Carey Jones. Anteriormente interpretó a un depredador en Predators (producido por el director de 'The Streets of Mos Espa', Robert Rodriguez). También es un exitoso supervisor de efectos de maquillaje: sus créditos incluyen The Walking Dead, Lovecraft Country y Watchmen.

Los gemelos que aparecen en el Palacio de Jabba con un regalo es un buen paralelismo con Luke Skywalker entregando R2-D2 y C-3PO como un gesto de buena voluntad en Return of the Jedi.

Los rancor son una especie de carnívoros reptilianos nativos de Dathomir, el mundo natal de Darth Maul.

El rancor más famoso de la galaxia de Star Wars fue Pateesa, a quien Jabba el Hutt mantuvo como mascota y herramienta para ejecutar a aquellos que lo disgustaban. Lo mató Luke Skywalker en Return of the Jedi, dejando a su guardián, Malakili, con el corazón roto.

Los soldados de Clone Force 99 también capturaron a un rancor joven (llamado Muchi) en The Bad Batch, aunque éste no es el mismo que vemos en "Las calles de Mos Espa". El libro de Boba Fett no sólo tiene lugar un par de décadas después, sino que Muchi era hembra mientras que la nueva mascota de Boba es macho.

El cuidador de este Rancor es interpretado por Danny Trejo, colaborador perenne de Robert Rodríguez. Sus apariciones más notables de Trejo incluyen From Dusk Till Dawn, Machete y Con Air.

La afirmación de que Boba Fett ha montado criaturas diez veces más grande que l rancor es un guiño a su primera aparición en "The Story of the Faithful Wookiee". En ese corto animado de 1978 (disponible en Disney Plus) se le puede ver en la parte posterior de un Paar, una criatura gigante parecida a un dinosaurio.

Las brujas de Dathomir también son conocidas como las hermanas de noche. Los miembros de esta secta sensible a la Fuerza incluyen al asesino de Dark Jedi Asajj Ventress y su mentora, la Madre Talzin.

Boba Fett sugiere ofrecer un cadáver de Ronto al joven Rancor. Un Ronto es una bestia común de carga en Tatooine, ampliamente utilizada por los Jawas. Se le puede ver causando el caos en las calles de Mos Eisley en la edición especial de A New Hope.

"Dank farrik" es un insulto de Star Wars, comúnmente utilizado en The Mandalorian. (Este episodio muestra que "Dank" también se puede usar por sí solo).

Hay muchos robots reconocibles en la secuencia de persecución de Mos Eisley, incluyendo droides ratón (MSE) y un droide de protocolo similar a C-3PO.

La imagen de Jabba the Hutt representa al difunto jefe del crimen en su mejor momento, rodeado de sus viejos amigos Bib Fortuna, Salacious B Crumb, Max Rebo (claramente la estrella oculta de este programa) e incluso el propio Boba Fett.

Nuevos episodios de The Book of Boba Fett se estrenan en Disney Plus todos los miércoles.