Lo mejores juegos MMO del 2019: viva una vida paralela en una consola y PC

Ah, la MMO (significa juegos En línea de Multijugadores Masivos para los no iniciados). Este género de juegos trata sobre mundo ficticios emergentes, inmensos servidores en línea y una variedad gigantesca de jugadores de todo el mundo que se reúne para una experiencia como ninguna otra.

Es similar a otros géneros de juegos, como RPG, RTS o FPS, y es un acrónimo que frecuentemente se usa sin mucha explicación.

Aunque usted no esté familiarizado con la frase MMO o MMORPG (eso es cuando se junta con Juegos de Rol), estamos dispuestos a apostar un gran bolso de oro que ha escuchado de por lo menos uno de estos juegos de estas categorías.

Estamos hablando de World of Warcraft o Runescape. Por lo menos ha escuchado de estos, ¿no? Estamos muy seguros de que cualquiera que haya pasado alguna cantidad de tiempo considerable en el internet habrá visto en algún momento algún anuncio de uno de ellos en su navegador.

Recientemente, incluso Amazon está participando, con un MMO del siglo 17 llamado New World basado en su propia tecnología de nube que está preparada para ser compatible con miles de jugadores en línea.

World of Warcraft: La Batalla de Azeroth

Si todavía no le hace sentido, piense en los MMOs en sentido general, mundos virtuales en los cuales usted puede vivir otra vida mediante un avatar - el cual usted puede elegir. Usted puede batallar, intercambiar o incrementar el nivel de su avatar durante el transcurso del juego.

Ahora bien, como es de esperar, estos juegos requieren de tiempo y compromiso y no son para todo el mundo. Pero, por causa del gran número de juegos en este género, así como la cantidad de dinero que ya se sabe que producen, está claro que existe un gran mercado para aquellos que buscan una segunda vida en un juego.

Pero eso no quiere decir que una segunda vida divertida es lo mismo para todo el mundo. Tal vez usted desea hacer el papel de un mago elfo en un mundo de increíble fantasía; o si todo eso de Game of Thrones no es para usted, tal vez ser piloto de su propia nave espacial viajando por la galaxia sería más adecuado.

Además, no se trata solo del género y los mundos que ha elegido, sino también la manera en que se desenlaza. Por ejemplo, una vez haya encontrado su mundo, ¿desea tener libertad total sobre lo próximo que haría, o quisiera tener un historia detallada a la cual adentrarse? ¿Jugar junto a amigos para derrotar monstruos y villanos es su idea de pasarla bien, o prefiere ser un lobo solitario que enfrenta a cualquier otro jugador en un servidor?

Una de las cosas más atractivas de estos juegos es la gran cantidad de decisiones y opciones que ofrecen. No solo existen muchos juegos, sino que también muchos diferentes tipos de personajes, historias, estilos de juego y cualquier otra cosa que pudiera imaginarse.

Así que, cualquiera que sea el escenario que más le atraiga, probablemente exista un MMO adecuado para usted. Para que le sea más fácil encontrar esa segunda vida que usted desea que hubiera sido su primera, hemos recopilado una lista de los mejores juegos en línea masivos multijugadores del momento.