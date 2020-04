Tales from the Loop: la nueva serie de que tienes que ver durante la cuarentena

Tales from the Loop le da una nueva dimensión al argumento de que la televisión es una forma artística. Sólo en virtud de las inusuales fuentes que utiliza, la nueva serie original de Amazon Prime a estrenar este viernes quiere ofrecer algo nuevo en el medio televisivo.

"Pienso es que es tan difícil encontrar un ambiente y un mundo que merezca la pena observar”, nos comenta el showrunner de la serie Nathaniel Halpern. “Y esta lo tiene en grandes cantidades. La estética es maravillosa y mucha gente se queda hipnotizada por este mundo único”.

El mundo único sobre el habla Halpern habla es el trabajo original del artista sueco Simon Stålenhag (que puedes comprar en láminas aquí). En el 2013, una serie de ilustraciones digitales creadas por Stålenhag se hicieron virales. Después de fotografiar el mundo rural sueco, Stålenhag creó un arte retro-futurista que mezclaba objetos del día a día con elementos de ciencia ficción — imágenes que imbuían de un sentido de la maravilla, trepidación, curiosidad y existencialismo a las personas que las veían.

Esos trabajos formaron la columna vertebral de Tales from the Loop, un libro publicado en 2015 que contenía las ilustraciones de Stålenhag y una serie de relatos corto escritos por el artista que daban contexto a su mundo inspirado en los años 80. Halpern, que descubrió el trabajo de Stålenhag gracias al director de The Batman Matt Reeves, no pudo dejar pasar la oportunidad de adaptar estos cuadros digitales en una serie para televisión.

"La estética que Simon había creado me conquistó,” nos dice. “Ese matrimonio maravilloso entre lo ordinario y lo extraordinario y, más que nada, sentí que había un maravilloso sentido de la emoción. Las imágenes que él creó son muy conmovedoras. Vi una oportunidad maravillosa de adaptarlas de un medio visual a otro, y usar las ilustraciones para inspirarnos en la creación de historias”.

Tales from the Loop narra la historia de una ciudad americana y sus habitantes, que viven sobre El Bucle (The Loop). El Bucle es un acelerador de partículas que explora y desentraña los misterios del universo, haciendo posible lo imposible e influyendo en la vida diaria de aquellos que viven cerca.

(Image credit: Amazon Studios)

Tales from the Loop es pionera en el sentido de que es la primera serie de televisión que adapta ilustraciones digitales. Ningún otro estudio ha intentado antes construir un show a partir de este tipo de contenido. Hubiera sido imposible capturar la esencia del trabajo de Stålenhag sin contar con él.

"Simon fue un colaborador magnífico”, dice Halpern. “De alguna forma, el trabajo más pesado en la construcción de este mundo ya estaba hecho. Pero hubo un gran número de elementos que yo inventaba y le preguntaba, ’cómo serían estas cosas con tu estética?’ y el las diseñó muy generosamente. Después nuestro equipo de efectos visuales las construía así que fue estupendo tenerle disponible como fuente y artista”.

Traer imágenes estáticas a la vida — y desarrolla ocho episodios de una hora cada uno — parece un reto intimidatorio. Asegurarse de que la audiencia no se esperase cómo se iban a desarrollar — el problema al que Halpern se refiere como el momento “ahora lo pillo” — para mantener el sentido de lo asombroso que contiene el mundo de Stålenhag fue uno de los retos principales de la serie.

Sobre estas líneas: el arte de Simon Stålenhag

"Mantener la emoción del trabajo de Simon fue el factor más importante,” nos cuenta Halpern. “Cuando observas las ilustraciones individuales, cada una tiene una estructura o elemento de ciencia ficción diferente en un escenario ordinario. Me encanta cómo se acepta que esto sea normal, pero puedes correr el riesgo de que se convierta en algo demasiado normal. En algunas series, si hay una característica que sobresale, te acostumbras a ella y se convierte en algo ordinario. La emoción viene de la posibilidad. Con esta estructura yo pensaba “cómo puedo reajustar el asombro [de la audiencia] en cada episodio”.

Aunque la maravilla viene de los elementos de ciencia ficción, son las historias personales episódicas lo que que ata a Tales from the Loop a la realidad. En vez de extender las historias cortas de Stålenhag, Halpern escribió narrativas originales inspiradas en las imágenes del libro Tales from the Loop y de la secuela, Things in the Flood.

“Tomé la premisa central”, nos dice. “Cogí una ilustración y la usé como inspiración. ¿Qué es lo que veo aquí? ¿Cuál es el contexto? ¿Quién es esta persona, cuál es la historia? Empezaba ahí e, inevitablemente, la historia crecía. Cada episodio tiene su propio concept de ciencia ficción que se desarrolla con la estética y el escenario de la ciudad. Es una serie de TV pero parece una antología porque cada episodio es autoconclusivo. Pero, si ves toda la temporada, obtienes un tapiz de la ciudad y la gente que vive ahí”.

Para replicar el estilo del arte de Stålenhag la productora tuvo que encontrar al estudio de efectos especiales adecuado. La serie no hubiera funcionado sin que esta realidad alternativa visualmente impactante fuera recreada hasta el más mínimo detalle. El estudio que eligieron fue Rodeo FX, una productora de efectos canadiense que ha hecho trabajos como Pokemon Detective Pikachu y Aquaman.

(Image credit: Amazon Studios)

"Fueron fantásticos," dice Halpern. “Fue interesante porque, cuando miras el trabajo de Simon, sus robots y edificios no está tratados de la manera habitual. No son juguetes brillantes. Tienen desperfectos y yo siempre hago la analogía del tractor roto en un campo. Fue maravilloso hablar con Rodeo para inculcar ese sentido de la disciplina para tratar el material como algo ordinario. Es excitante por es ciencia ficción, pero lo tratamos igual que si fuera maquinaria agrícola. Creo que igualamos el trabajo de Simon y éste tiene una calidad que no ves en otros sitios”.

Para ayudar a que el reparto de la serie, incluyendo Jonathan Pryce y Rebecca Hall, se sumergieran en el mundo de ficción de Stålenhag, también usaron efectos no digitales. Legacy Effects, cuyo trabajo ha sido parte de varias películas del universo Marvel, fueron los encargados de dar vida en el mundo físico a los elementos mecánicos de Tales from the Loop.

"Construyeron robots y brazos biónicos — fue impresionante todo lo que hicieron”, dice Halpern. "Trajeron un sentido de la realidad a ese mundo cuando estábamos filmando, especialmente para los actores. Mi esperanza era que sintieras que puedes conducir a esta ciudad y no querer que pareciera de otro mundo. Su naturaleza es fantástica pero puedes reconocer lo suficiente para que pienses ‘este lugar puede existir’ aunque sea imposible”.

Tales from the Loop llega en momentos turbulentos. La pandemia del coronovirus ha cambiado la manera en que trabajamos, nos socializamos y vivimos. Mientras las noticias muestran la crisis en un ciclo sin fin, la gente está experimentando olas de ansiedad y miedo.

Al estar basado en la esperanza y las conexiones humanas, Halpern espera que Tales from the Loop puede proveer algo de confort a los espectadores que están sobrepasados y darles una forma de escape.

"Personalmente creo que la serie tiene un sentido de la esperanza que cuesta ganar sin ser sentimental y que, para mí, tiene un gran impacto,” nos cuenta Halpern. “A mí me reconforta ver algo así y pensar ‘así se sienten la cosas, lo sé’ y que haya un elemento de empatía. Creo que no nos cortamos a la hora de mostrar que la vida es dura pero en las historias, en su mayor parte, siempre hay un elemento de esperanza. Una esperanza que espero que reconforte a la audiencia y que fue un elemento al que yo aspiraba desde el punto de vista temático”.

La primera temporada de Tales from the Loop estará disponible el 3 de abril en Amazon Prime Video en todo el mundo.