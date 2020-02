Surface Book 3: lo que queremos ver

El Surface Book 3 tiene una misión difícil de superar. Cuando la Surface Book original salió al mercado, fue un gran éxito. Pero, incluso siendo increíble, no esperabamos que su secuela, la Surface Book 2, mejorara todo lo que la original hacía, culminando en un aparato que hacía a la MacBook Pro parecer un juguete barato. No es sorprendente, por lo tanto, que no podamos esperar a ver cómo se verá la Surface Book 3, incluso si es probable que tengamos que esperar un tiempo.

Podemos imaginarlo ahora: un Surface Book 2 con una pantalla más nítida y brillante, componentes más potentes y Thunderbolt 3. Sin duda, podría ser la mejor laptop 2 en 1 que existe en el mercado. Con estas características, la Surface Book 3 será la adversaria perfecta de las laptops pro de Apple.

Si Microsoft es capaz de incluir lo que hizo grandiosos a los dos primeros dispositivos Surface Books, y sintetizarlo en un tercer modelo, la Surface Book 3 podría ser la mejor laptop hasta la fecha.

Actualmente, hay muy poca o nada de información concreta sobre la Surface Book 3. Pero eso no significa que no podamos al menos especular sobre la base de versiones anteriores y nuestra experiencia en tecnología. Entonces, con esto en mente, vamos a sumergirnos en lo que pensamos que será la Surface Book 3.

Vamos al grano

¿Qué es? Lo que sería la tercera laptop Surface Book 2 en 1

Lo que sería la tercera laptop Surface Book 2 en 1 ¿Cuándo sale? Probablemente entre Septiembre y Noviembre de 2019

Probablemente entre Septiembre y Noviembre de 2019 ¿Cuánto cuesta? Probablemente lo mismo, o más de lo que cuesta el modelo actual

Imagen: Microsoft

Fecha de lanzamiento de la Surface Book 3

La Surface Book 2 fue lanzada a fines de 2017, por lo que ya es un año más antigua. Pero, si seguimos el patrón de lanzamientos de los dispositivos Surface que no son Surface Pro, deberíamos esperar que la Surface Book 3 salga hasta finales de 2019 o principios de 2020 a más tardar.

Se lanzaron dos nuevos dispositivos Surface en octubre de 2018: Surface Pro 6 y Surface Laptop 2, y no vimos ninguna señal de una nueva Surface Book. Si a esto le sumamos el hecho de que Microsoft le ha dado recientemente a la Surface Book 2 de 13,5 pulgadas un procesador de cuatro núcleos, no esperamos que la Surface Book 3 salga pronto.

Hasta que consigamos información más concreta, o incluso algunos rumores, vamos a apegarnos a nuestra predicción de finales de 2019 o 2020 para la fecha de lanzamiento.

Imagen: Microsoft

Precio de la Surface Book 3

Desafortunadamente, dado que no hay información concreta de la Surface Book 3 por el momento, no sabemos realmente cuánto va a costar. Sin embargo, podemos ver el precio de la Surface Book y la Surface Book 2 para darnos una idea.

En este momento, gracias al nuevo modelo de menor almacenamiento, la Surface Book 2 de 13,5 pulgadas va desde los $1199 o £1149, mientras que la version de 15 pulgadas se mantiene a un precio de admisión de $2499 o £2349 (AU$3649). Si nos preguntan, eso ya es demasiado.

Esperemos que la futura Surface Book 3 se mantenga dentro de ese rango de precios, ya que más de eso sería demasiado caro para nuestra sensibilidad.

Imagen: Microsoft

Lo que queremos veer en la Surface Book 3

Ya que falta tanto tiempo para el lanzamiento de la Surface Book 3 y no tenemos información concreta de como se verá, lo único que podemos hacer es crear una lista de deseos de lo que queremos ver mejorado en el próximo dispositivo. Entonces, aquí está nuestra lista de lo que queremos en la Surface Book 3, basándonos en especulaciones, información filtrada y rumores.

Componentes más potentes

La Surface Book es la laptop más poderosa y elegante que Microsoft ha producido, así que nos gustaría ver una actualización de sus componentes en general. Ahora que Intel está liberando sus procesadores Ice Lake antes de que termine el año, y que se rumorea que Nvidia lanzará sus gráficos Super RTX en julio, la Surface Book 3 podría ser un dispositivo extremadamente poderoso cuando llegue al mercado. Tan solo imagina una máquina de trabajo poderosa y portable que permita una experiencia de videojuegos de 4K en sus tiempos libres y que cuenta con una batería eficiente.

Buen uso del espacio extra

Ya sea que se trate de un teclado expandido con el teclado numérico o de altavoces de alto rendimiento con cámaras de bajos profundos, Microsoft tiene que hacer un mejor uso del espacio que se le brinda con su diseño de la Surface Book de 15 pulgadas. Por el momento, es simplemente espacio desperdiciado.

Thunderbolt 3, por favor

El conector de la Surface Book 2 es flexible, es verdad, pero es hora de que Microsoft evolucioné al Thunderbolt 3 a través del USB-C. El Thunderbolt 3 no solamente permite una transferencia de documentos más rápida, sino que también actúa como un centro de conexión único para cualquier monitor u otro periférico que se quisiera utilizar. Si la Surface Book 3 realmente será una buena competencia, principalmente en el 2019 o el 2020, necesita ir acorde con este estándar de crecimiento.

Y parece que esto realmente puede llegar a suceder. Microsoft patentó un conector USB-C magnético que funcionaría de una manera similar al cargador Surface magnético actual. Aun no se puede decir si este será compatible con Thunderbolt 3, pero no hay razón para pensar que no.

Mejor manejo de la energía

Una de las fallas fatales de la Surface Book 2 de 15 pulgadas es que no se podían jugar juegos sin agotar su batería incluso conectada al Conector Surface. Si bien Microsoft podría habernos dicho que estaba diseñado para creativos y no para gamers, la misma compañía también le dio un receptor controlador de Xbox incorporado, de modo que la excusa suena como una salida total.

Además, sea para lo que sea o para quién sea esa edición, debió haber tenido un mejor manejo de la energía para no tener que utilizar las reservas de la batería durante uso pesado.

Un monitor 4K suena bien

El monitor de la Surface Book 2 venía como 3240 x 2160 (260 ppi) con una relación de aspecto de 3:2 en el modelo de 15 pulgadas. Para ser justos, es una hermosa visualización. Sin embargo, aunque se acerca a la marca 4K, los verdaderos recursos 4K se están convirtiendo en estándar, y es probable que los creadores digitales apreciarían una pantalla que refleje la nitidez con la que producen contenido.

Todos los accesorios incluidos

Tomando en cuenta el precio actual -y lo que se cobrará en el futuro- de los productos Surface Book, Microsoft debería incluir todos los accesorios esenciales en la caja. Sí, eso incluye el asombroso Surface Dial junto al Surface Pen, en este caso. Es lo que sería justo para un producto así de lujoso.

Versión en color negro

La Surface Book 2 ya es un dispositivo extremadamente atractivo, pero después de que Microsoft reveló la Surface Pro 6 y la Surface Laptop 2, nos encantaría ver el próximo 2 en 1 premium con la opción en color negro también.

Imagine: una Surface Book 3 que no solamente podría competir con la MacBook Pro 2018, sino una que tenga opción de color más bella que el Space Gray que tiene el último producto estrella de Apple.