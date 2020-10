Star Wars: The Bad Batch es la nueva serie de Star Wars en Disney Plus

En julio de 2020, Disney y Lucasfilm anunciaron Star Wars: The Bad Batch, una nueva serie animada producida por el showrunner de The Clone Wars — y uno de los directores de The Mandalorian — Dave Filoni. De hecho, los eventos de la serie seguirán los The Clone Wars, una serie que tuvo siete temporadas y terminó siendo un gran éxito de público y crítica en Disney Plus. La serie aparecerá en exclusiva en esta plataforma.

El anuncio oficial de The Bad Batch reveló un poco de los temas de la serie. La audiencia que haya seguido The Clone Wars podrá identificar rápidamente a los personajes de esta serie ya que es ahí dónde aparecen por primera vez.

Aquí encontrarás todo los que sabemos de Star Wars: The Bad Batch hasta ahora, incluyendo la posible fecha de lanzamiento.

¿Qué es Star Wars: The Bad Batch?

Star Wars: The Bad Batch es una nueva serie animada en 3D que funcionará como una especie de secuela de The Clone Wars, que terminó su última temporada hace unos meses.

Seguirá las aventuras del Bad Batch, alias Clone Force 99, un equipo de soldados clon que tiene tienen habilidades extraordinarias comparados con los clones estándares del universo Star Wars.

Los personajes de Clone Force 99 incluyen Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair y Echo. Cuatro episodios de la séptima temporada de The Clone Wars se centraron en este equipo. Cada miembro de este pelotón tiene su propio talento excepcional, lo que le convierten en un gran equipo de élite.

Las series tendrán lugar durante la era Imperial después de que acaben the Clone Wars. En ella veremos a este grupo aceptar misiones de mercenarios mientras intentan desentrañar su identidad en el tiempo de posguerra.

La serie debutará en Disney Plus, que ahora mismo es el hogar de toda la animación de Star Wars. Esto es bueno para los usuarios internacionales de la plataforma que por fin podrán ver una nueva serie al mismo tiempo que la audiencia norteamericana y no como antes, que tardaba un tiempo en llegar a España y otros países.

Fecha de lanzamiento de Star Wars: The Bad Batch

El único dato que tenemos por el momento es que Star Wars: The Bad Batch saldrá en 2021. No tenemos ni mes ni día.

El reparto de Star Wars: The Bad Batch: quién pondrá las voces

Clone Force 99, de StarWars.com (Image credit: Lucasfilm/StarWars.com)

No sabemos mucho del reparto de Star Wars: The Bad Batch ahora mismo, pero todos los clones en The Clone Wars fueron doblados por Dee Bradley Baker, así que podrás esperar que vuelva para encarnar a Wrecker, Tech, Crosshair, Hunter y Echo.

¿Qué más sabemos de Star Wars: The Bad Batch?

Oficialmente eso es todo lo que sabemos pero hay rumores sólidos del reputado canal de YouTube Kessel Run Transmissions, que anteriormente se hizo eco de la serie antes de su lanzamiento oficial. KRT ofreció otros detalles (vía r/StarWarsLeaks).

Primero, podría haber apariciones estelares de personajes populares de The Clone Wars. En concreto la aprendiz de Jedi Ahsoka Tano y Rex.

Los presentadores del canal también creen que habrá una secuela de Star Wars: Rebels (otra serie animada del universo Star Wars) que está siendo preparada junto con The Bad Batch. En teoría, esto significaría que podríamos tener dos series de Star Wars animada al mismo tiempo.

Si es así, los fans de Star Wars van a estar muy ocupados en los próximos años en Disney Plus. Aparte de estas dos series hay ya cuatro series confirmadas con actores reales: The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor y una cuarta que todavíano tiene título.

Pero The Bad Batch tiene pinta de ser una serie militar que promete adentrarse en la vida de los soldados clon después de la ejecución de la orden 66 — un aspecto de esta galaxia muy, muy lejana que merece explorarse en mucho, mucho más detalle.