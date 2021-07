Spider-Man: No Way Home podría hacer perder los poderes a Peter Parker

Tenemos nuevos detalles sobre Spider-Man: No Way Home en forma de filtraciones de sets oficiales de Lego. Las imágenes de los tres modelos — cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de octubre — revelan algunos detalles de la próxima película del trepamuros, incluyendo algunos villanos sorpresa y nuevos trajes.

El traje negro y dorado es especialmente interesante: recuerda al traje de Spider-Man en los comics cuando perdió su sentido araña. Quizás podríamos ver algo similar en Spider-Man: No Way Home.

El Ojo de Agamotto

Empecemos por el set que parece que da más información. Con un precio de 39,99 dólares, Spider-Man at the Sanctum Workshop confirma que el Doctor Extraño estará en la película. Sin embargo, también parece mostrar el nuevo traje de Spider-Man, una mezcla entre su traje de Far From Home y su traje de Iron Spider, con detalles negros y una gran araña dorada en la parte delantera.

(Image credit: Lego / Marvel)

El mismo traje también aparece en el resto de caja. El usuario de Twitter @DennisJayThomp1 dice que se trata de un "concepto" de Spider-Man: Far From Home.

El set Spider-Man’s Drone Duel cuesta 20 dólares y revela otro posible nuevo diseño de traje: uno negro y dorado que recuerda al traje Mark II del personaje, que apareció por primera vez en el número 656 de los cómics Amazing Spider-Man.

(Image credit: Lego / Marvel)

En esos cómics, Peter perdió su sentido araña y necesitaba algo para protegerse. Esto es habitual en las historias de Spider-Man en el cómic pero aún no lo hemos visto en el MCU, así que quizá aparezca por primera vez en No Way Home.

El set de Lego Duelo de drones de Spider-Man también incluye un minifig del villano Buitre, que apareció por primera vez en Spider-Man: Homecoming. La última vez que vimos al personaje de Michael Keaton, parecía estar del lado de Spider-Man al elegir mantener su identidad en secreto. Quizá haya cambiado de opinión y quiera vengarse.

Si esto es cierto, podría enlazar con el tercer set: Spider-Man vs. Mysterio’s Drone Attack, que también cuesta 19,99 dólares. Éste es el que menos confiamos en que sea fiable. Muestra a Spider-Man (con su traje de "Far from Home") luchando contra Mysterio junto a Nick Fury. Aunque se trata de la promoción de "Spider-Man: No Way Home", esto se parece mucho más a una escena de la película anterior.

(Image credit: Lego / Marvel)

Pero el regreso de Mysterio no es del todo imposible. Si el Buitre regresa, junto con la aparición estelar ya anunciada de Doc Ock y Electro, podríamos ver por fin al equipo de los Seis Siniestros que hemos estado esperando. Ahora habrá que averiguar quiénes podrían ser los dos últimos.