Spider-Man: Miles Morales para PS5 tendrá un modo de 4K a 60fps

Spider-Man: Miles Morales, la exclusiva para PS5: de Sony, tendrá un modo opcional de 4K a 60fps para aquellos que prefieran esta velocidad de refresco con la resolución UltraHD. Lo ha confirmado Insomniac Games.

Este desarrollador, que también es el responsable del futuro Ratchet and Clank: Rift Apart, hizo el anuncio en Twitter y compartió un GIF del juego en acción:

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKLJuly 20, 2020