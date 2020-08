Sorpresa: Marvel prepara una nueva película de Spider-Man sin Spider-Man

El sentido araña de millones de personas en todo el mundo está como loco ante la noticia de que hay una nueva película de Spider-Man en preparación — pero sin Spider-Man.

En realidad no sabemos si Spider-Man aparecerá en la película o no. Pero sí sabemos que no será el protagonista.

Según el blog Deadline, la directora de Booksmart Olivia Wilde ha cerrado un contrato para desarrollar una nueva película sobre una superheroína del universo Marvel — para Sony. Ante la noticia, Wilde respondió rápidamente en Twitter con el emoji de una araña.

En otras palabras: la protagonista será Spider-Woman, que en los cómics tiene detrás de la máscara a Jessica Drew. Aunque también podría ser Spider-Gwen, el personaje del cómic que ya debutó en la excelente Spider-Man: Into The Spider-Verse en 2018. No lo sabemos porque la película está ahora en desarrollo, lo que significa que no hay nada fijo todavía y, de hecho, no habrá película en cines hasta dentro de unos años.

El tuit de la Wilde ya tiene 88.000 likes en el momento de publicación de estas líneas, con otros actores aplaudiendo, como Natasha Lyonne (Russian Doll) o Hugh Laurie (House). No sabemos si esto significa si eso significa que estarán en el film o si sencillamente son colegas de Wilde.

Por cierto, que en los miles de comentarios sobre el tuit, hay un nombre que los fans parecen estar pidiendo para interpretar a Spider-Woman o Spider-Gwen: la actriz Daisy Ridley, la hija de Palpatine, Jedi y protagonista de la tercera trilogía de Star Wars.

Enredados en la tela de araña

La mitología de Spider-Man está de moda, con Marvel y Sony planeando proyectos en torno al particular universo del trepamuros. En preparación hay una secuela de Into the Spider-Verse que saldrá en 2022, la segunda parte de Venom 2, Morbius y Madame Webb, todos ellos películas en preparación.

El renacimiento de Spider-Man también se extiende a los videojuegos, con la aparición de Spider-Man en la versión pas PS5 de Marvel’s Avengers y el nuevo Spider-Man: Miles Morales para PS5, que promete un nivel de detalle y un tamaño del mundo abierto sin precedentes.

La película de Spider-Woman son buenas noticias para el universo Marvel que, hasta el lanzamiento de Captain Marvel no tuvo ningún protagonista principal femenino que diera título a una cinta. En noviembre, después de retrasos por el coronavirus, veremos también Black Widow, con Scarlette Johansson en el papel de la Viuda Negra.