Sony promete más PS5 disponibles y confirma un nuevo record de ventas

Sony dice que el estreno de la PS5 ha sido el mayor lanzamiento de una consola PlayStation hasta la fecha. Según la compañía japonesa, la demanda continúa a un nivel sin precedentes.

La compañía japonesa también afirma que las tiendas recibirán nuevas unidades de la PS5 antes de fin de año. No han dicho cuántas unidades o si la nueva ola de stock solucionará los problemas de abastecimiento. Ahora mismo no hay por dónde encontrarla — a no ser que se la compres a un revendedor criminal.

Vender más unidades que la PS4 es una gran hazaña para la PlayStation 5, algo más impresionante todavía cuando tienes en cuenta los desafíos que el Covid-19 ha planteado a su fabricación, distribución y al desarrollo de los nuevos videojuegos. Pero al final, éxito de Sony o no, muchísima gente sigue sin tener su PS5.

