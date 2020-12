Sony borra Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store y ofrece el reembolso íntegro a los compradores

Ya sabíamos que Cyberpunk 2077 es uno de los peores lanzamientos de toda la historia de los videojuegos, con la versión para PS4 y Xbox One plagada de errores por todas partes. El problema no se va a solucionar en mucho tiempo, aunque por lo menos Sony ha tomado una decisión justa: retirar el juego de su tienda y reembolsar a los jugadores que lo demanden.

No es de extrañar: los jugadores frustrados, que llevan días denunciando al desarrollador CD Projekt Red por ofrecer un juego injugable, han provocado una crisis de relaciones públicas.

En respuesta a ese clamor, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que ha eliminado Cyberpunk 2077 completamente de su PlayStation Store. También ofrece reembolsos íntegros para todo el mundo que compró el juego a través de su tienda online.

"SIE se esfuerza por garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente. Por lo tanto, vamos a ofrecer un reembolso completo para todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store", dice el comunicado oficial de Sony. El comunicado también dice que SIE eliminará Cyberpunk 2077 de laPlayStation Store "hasta nuevo aviso".

La espera para conseguir tu reemboloso no será larga, según dice Sony: “una vez que hayamos confirmado que compraste Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store, comenzaremos a procesar el reembolso. La fecha de devolución de tu dinero podría depender, dice la compalía, del método de pago y tu institución financiera.

Está claro que Sony se está tomando el asunto muy en serio, ya que la medida también impide que los jugadores de PS4 Pro y PS5 compren el juego digitalmente — a pesar de que sobre esas plataformas el juego corre casi sin problemas.

Los desarrolladores han visto el valor de sus acciones caer estrepitosamente a pesar de sus disculpas y su promesa de “corregir errores, fallos y mejorar la experiencia general”.

CD Projekt Red ha vuelto a repetir que están "trabajando duro" para volver a publicar Cyberpunk 2077 en la PlayStation Store lo antes posible. También enfatizó que "todas las copias físicas y digitales del juego compradas continuarán recibiendo soporte y actualizaciones" a medida que las vayan publicando.

Sin embargo, el desarrollador dice que, si no quieres esperar y prefieres un reembolso, tampoco hay ningún problema.

La compañía también dejó en claro que los consumidores que tengan PS4 Pro o PS5 aún pueden comprar la versión física del juego en tiendas. Sin embargo, recuerda que, aunque no sufre los mismos problemas que en la PS4, esta versión no está optimizada para PS5.

En un comunicado oficial de director ejecutivo de la compañía, Adam Kicinski, a la agencia Reuters, CD Projekt ha confirmado que no está en conversaciones con Microsoft sobre retirar Cyberpunk 2077 de la tienda digital de Xbox.

Por otra parte, Microsoft ha ampliado su política de devolución para que los jugadores que no estén satisfechos con su compra también puedan solicitar el reembolso de las copias digitales del juego:

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzyDecember 18, 2020