Si tienes estos discos de vinilo en casa podrías ganar muchísimo dinero

Los discos de vinilo estuvieron a punto de desaparecer, entre la avalancha de los infames CDs, el Napster y finalmente servicios de streaming como Spotify. Y aunque nunca volverán a ser lo que fueron, su vuelta a la vida ha sido apoteósica y no parece que vayan a desaparecer. Los vinilos volvieron para quedarse y han encontrado su hueco en la marea de sonido comprimido y metalizado vendido a garrafón.

La realidad es que ni Spotify, ni Tidal, ni ningún otro formato digital pueden hacerle sombra a un buen vinilo, tanto por la calidez y complejidad del sonido como por la experiencia de ponerlo en un tocadiscos, buscar una canción o escuchar un album completo mientras te lees la letra de los temas incluidas en su funda. Escuchar vinilo es un placer y un ritual, el comer en un buen restaurante al atiborrarse en un McDonald’s que es el Spotify.

Los vinilos también son especiales por otro motivo. No sólo son algo tangible de lo que puedes disfrutar sino que además son coleccionables. Y cuando algo es coleccionable, puedes apostarte un tocadiscos Technics pata negra a que los hay raros y que esos vinilos raros cuestan un dineral.

Por eso — y para celebrar el Record Store Day que se celebrará dentro de unas semanas, el 26 de septiembre — hemos compilado esta lista de los 10 discos más caros que puedes encontrar. Quizás tengas la suerte de tener alguno en casa, comprado por tu abuelo o por tu padre hace años. Y si tienes uno, podrás venderlo a precio de oro (o quedártelo como inversión, porque estos discos sólo suben en precio con los años).

1. Aphex Twin, Selected Ambient Works 85 - 92 (Apollo LP, 1992)

(Image credit: Apollo)

Precio estimado de $400 a $520

SAW85-92 influenció la música electrónica del siglo 21 que cuesta creer que este disco fuera algo completamente nuevo a finales de 1992.

Lo publicó el sello belga Apollo pero, dado que era un género de nicho en la época grabado por un artista desconocido de 21 años, la primera edición fue reducida. Ahora, después de tantos años, es un disco que buscan todos los coleccionistas. Si tu copia de SAW85-92 no tiene número de catálogo en la funda o en las etiquetas, no tiene código de barras en la funda y tres temas en la cara C y tres en la cara D, este disco se vende por un precio que va de los $400 a los $520. Empezamos bien.

2. Black Sabbath, Master of Reality (Vertigo LP, 1971)

(Image credit: Vertigo)

Precio estimado de $780 a $900

El tercer album de Black Sabbath no fue muy bien reducido por la crítica cuando salió en la época. Pero después de vender dos millones de copia y las buenas opniones de Smashing Pumpkins o Nirvana cuentan otra historia.

Como la mayoría de los vinilos en esta lista, necesitas una copia específica del Master of Reality en tu colección para que paguen una buena cantidad. En este caso la funda debe estar impresa en relieve, tener la marca del remolino del sello Vertigo y — lo más importante de todo — el poster doblado de la banda. También tiene que estar en un estado aceptable, aunque no es lo más importante en este caso.

3. David Bowie, Scary Monsters… and Super Creeps (RCA LP, 1980)

(Image credit: RCA)

Precio estimado en $13.100

Más de 13.000 dólares. Esto es lo que cuesta el último gran album de David Bowie que fue superventas gracias a que a) es genial y b) tiene algunos de los singles ochenteros más sonados, como el fantástico Ashes To Ashes o ultra-bailable Fashion.

Pero si vendió millones de copias, ¿cómo puede costar tanto dinero? Pues sólo si tienes una de las 20 copias que se prensaron en color púrpura y el lomo y la funda está en buenas condiciones.

4. Kate Bush, Eat the Music (EMI 7in single, 1993)

(Image credit: EMI)

Precio estimadeo de $1830 a $2000

EMI decidió cambiar el primer single del album de Kate Bush The Red Shoes en el último momento. De hecho, ya había prensado muchas copias del single que iba a salir en un principio — Eat the Music — en vez del que salió al final — Rubberband Girl.

La discográfica decidió destruir todas las copias de Eat the Music pero alguna se quedó a salvo en algún sitio. La estimación es que hay 17 copias de este single en diversas manos. Eso sí, tiene que ser de EMI porque el sello americano de Kate Bush — Columbia Records — sí que sacó el single de 7 pulgadas Eat the Music y esos no valen mucho porque hay a cascoporro.

5. The Jimi Hendrix Experience, Axis: Bold as Love (Track Record LP, 1967)

(Image credit: Track Record)

Precio estimado de $520 a $650

Este álbum fue extremadamente popular cuando salió pero que tiene una edición especial que cuesta muchísimo más que la normal.

Para que tu Axis: Bold as Love de The Jimi Hendrix Experience tenga este precio, debe ser de la primera hornada, con el sello Track Record label en plata sobre negro.

La funda plegable tiene que tener con las alas internas y debe incluir el poster naranja con las letras de los temas. Y una última cosa: debe ser la versión mono porque es más rara que la versión estéreo. Si tu copia no es así, sólo te darán unos $25 por ella en ves de los $520 a $650 de la buena.

6. Massive Attack vs Burial, Four Walls (The Vinyl Factory 12in single, 2011)

(Image credit: The Vinyl Factory)

Precio estimado de $450 a $900

El Four Walls sólo tuvo 1000 copias cuando se lanzó, cada una de ellas numeradas a mano, así que de por sí eso ya les dio un gran valor para los fans. Si tu copia está en buen estado — sin arañazos y con la purpurina dorada intacta en la funda — podrás conseguir unos $450.

Pero ojito, si tienes una de las 20 copias marcadas como ”Artist’s Proof” que hay en circulación (tendrá las letras AP en oro en vez de tener el número de las normales) puedes conseguir el doble de dinero.

7. George Michael, Older (Virgin LP, 1996)

(Image credit: Virgin Records)

Precio estimado en $650

Este disco de vinilo de George Michael — que salió en 1996 — sólo tuvo unos cuantos miles de unidades. En esa época poca gente quería vinilos y todo el mundo compraba CDs. De hecho, vendió seis millones de CDs. Si tienes una copia en vinilo y no está destrozada, estás de suerte.

8. Prince, The Black Album (Warner Bros LP, 1987)

(Image credit: Warner Bros.)

Precio estimado de $19.600 a $32.700

Prince canceló su disco después de Sign ‘o’ the Times una semana antes de su lanzamiento. Pero la discográfica ya había distribuido cientos de copias promocionales que venían en una funda negra y sin ningún tipo de título o distintivo. De ahí el nombre The Black Album (que no es su nombre oficial) y su precio desorbitado: de $19600 a $32700.

Hay muchas copias piratas de The Black Album pero sólo las originales — y las que cuestan este dineral — están autenticadas por Warner Bros. Si tienes una, eres un [afortunado] y yo que tú no la vendería.

9. Sex Pistols, God Save the Queen (A&M 7in single, 1977)

(Image credit: A&M)

Precio estimado de $15.700 a $19.600

La EMI fichó a los Sex Pistols antes de que les dieran la patada del sello. Después firmaron con A&M — un contrato que duró exactamente seis días. Y finalmente los recogió Virgin. Todo esto sucedió en sólo seis meses de la existencia de la banda.

Durante los seis días que estuvieron con A&M, la compañía prensó 25.000 unidades de su icónico single God Save the Queen antes de arrepentirse en el último minuto. Todas las copias menos una docena fueron destruidas, algo que convirtió este disco en el Santo Grial de la música punk.

10. The Smiths, Hand in Glove (Rough Trade 7in single, 1984)

(Image credit: Rough Trade)

Precio estimado de $1900 a $2290

El primer prensado del primer sencillo de The Smiths sólo tuvo 6000 copias. Después prensaron una segunda edición pero la funda — de George O’Mara — estaba inexplicablemente en negativo así que tuvieron que destruirlas todas.

¿Todas, todas? No, claro. Sobrevivieron unas 25 unidades. Nosotros creemos que es porque, cada vez que pasa algo así, algún listo se guarda unas cuantas sabiendo que costarán un dineral en el futuro. Esta vez les salió medio bien: si tienes una de estas copias, te pagarán de más de 1900 dólares.

Si te ha picado la curiosidad este artículo y quieres comenzar tu colección o escuchar los discos que hayas heredado de alguien, aquí tienes una lista de nuestros tocadiscos favoritos: