Si te gustó The Mandalorian, ésta es la serie de Star Wars que tienes que ver

The Mandalorian ha terminado. ¡Adios, Mando! ¡Hasta pronto, Baby Yoda! ¿Qué has puesto en la olla, Carl Weathers? Después del final de la temporada, probablemente te habrás dado de baja de Disney Plus — a no ser que tengas hijos. Pero si eres fan de Star Wars, tienes una nueva razón para quedarte un poco más de tiempo: la esperada temporada 7 de Star Wars: The Clone Wars.

Las nuevas aventuras de nuestros Jedi favoritos — Ahsoka Tano con su maestro Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi — llegarán a Disney+ en exclusiva en pocas semanas. Según el blog comiquero CBR, un video promocional de Disney (ahora desaparecido) dice que la nueva temporada llegará el lunes 17 de febrero.

¿Qué es Star Wars: The Clone Wars?

Si no la has seguido durante los últimos años, Star Wars: The Clone Wars es una serie de animación 3D que narra las aventuras de Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y su aprendiz de Jedi Ahsoka Tano durante el periodo que va desde las precuelas Star Wars: Attack of the Clones (donde empiezan las guerras clon) a Star Wars: Revenge of the Sith (donde se ejecuta la Orden 66 y se eliminan a casi todos los Jedi).

¿Cuál es la historia?

En la serie, la República está luchando contra las corporaciones separatistas [spoiler alert] que están comandadas en la sombra por el maestro Sith secreto, Canciller de la República y futuro Emperador Palpatine.

Esto pone a nuestros héroes en mil y una batallas contra personajes como el General Grievous, Count Dooku, una asesina llamada Assaj Ventress, y el cazarrecompensas Cad Bane, entre otros.

¿Cuánto tiempo lleva en antena?

Hasta ahora había seis temporadas, una en Netflix. Los episodios son cortos: 22 minutos. Si todavía no la has visto, es fácil verla entera en Disney+ antes de que llegue la nueva temporada el día 17 de febrero.

¿Pero hay Baby Yoda?

Todavía no sabemos is habrá algún Baby Yoda. Lo más probable es que no. Recuerda que The Mandalorian sucede entre Star Wars: Return of the Jedi y Star Wars: The Force Awakens, justo después de la caída del Imperio. Clone Wars narra los eventos que llevarán al nacimiento del Imperio.

Pero quizás esta nueva temporada nos dará alguna pista sobre el origen de The Child aka Baby Yoda, quién sabe. Eso sí, lo que sí tiene la serie es el Yoda de verdad. Aquí le tienes:

¿Es buena?

Sí, está bastante bien. Si te gusta Star Wars, merece la pena vérsela entera. Por lo menos es bastante mejor que las precuelas y las secuelas. Y mejora a medida que avanza.

Entonces, ¿cuál es la conexión con The Mandalorian?

Quizás sea mejor que las películas por Dave Filoni. Si el nombre te suena de algo probablemente sea porque lo has visto en los títulos de crédito en The Mandalorian. Es uno de los productores ejecutivos y dirigió dos de los episodios.

Filoni fue también director en Clone Wars — durante 16 episodios — aparte de producir y escribir. También es el productor ejecutivo de Rebels — la otra serie que pasa después de la primera película de Star Wars — y Resistance.

En otras palabras: si te gustó The Mandalorian, merece la pena que te veas Star Wars: The Clone Wars.