Microsoft sacará la Sega Series X en Japón, dice un rumor loco

Es lunes y parece que el Apocalipsis cada día está más cerca. El último signo: Microsoft no lanzará la Xbox Series X en Japón, según un rumor increíblemente loco. Y la segunda parte es aún más loca todavía: sería la mítica Sega la que lanzaría una consola que básicamente sería la Xbox Series X en el mercado nipón.

Ya. Yo también he alucinado en colorines. Pero aunque el rumor es loco y absurdo, el hecho es que no dejaría de tener bastante de sentido estratégico (aunque dudo de que sea verdad).

El rumor nos llega del blog gaming Critical Hit, que afirma que en japón la Xbox Series X pasaría a llamarse Sega Series X.

Lo basa en dos tuits que reproducimos aquí:

Well, the latest "Sega rumour" that's going to rile up the gaming industry is, yes, Sega ARE releasing a console... But, it's the Xbox Series X in Japan, MS are rebranding it under Sega's name to gain a better foothold there. So, the Sega Series X.May 30, 2020