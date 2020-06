Sega anuncia la Game Gear Micro para celebrar su 60 aniversario

Al final no ha habido Sega Series X — la Xbox con la marca de la compañía nipona. Pero el gran anuncio de Sega para celebrar su 60 aniversario ha sido una consola — aunque una pequeñísima, casi tamaño llavero: la nueva Game Gear Micro.

La Game Gear Micro saldrá el 6 de octubre y costará 4,980 yen (unos $45) y viene con una pantalla diminuta de 1,15 pulgadas. Estará disponible en una variedad de colores, incluyendo azul, amarillo, rojo y el clásico negro. Cada color tiene diferentes juegos incluidos, por lo que parece que Sega espera que los fans de la compañía coleccionen todos los colores.

Si quieres comprar todas las Game Gear Micro, puedes hacerlo en un paquete de $250. Y además te regalan un cacharro llamado Big Window Micro — una lupa que se añade a la consola para que la gente normal pueda jugar sin perder la vista.

La Game Gear Micro tiene viene con dos baterías AAA y una conexión USB. También incluye un minijack de audio, graba el estado de todos tus juegos en cualquier momento, sin tener que llegar a una pantalla para salvar. Eso también significa que puedes grabar el juego antes de un momento difícil de un juego para poder intentarlo una y otra vez sin tener que comenzar la etapa desde el principio.

Estos son los juegos que incluye cada modelo:

El modelo negro viene con Sonic The Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run y Royal Stone.

El azul incluye Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale y Baku Baku Animal.

El modelo amarillo trae Shining Force Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict y Nazopuyo Aruru no Ru.

Y finalmente, el rojo viene con Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi y el famoso Columns, el pseudo-Tetris de colores.

¿Qué es esto, una Game Gear para hormigas?

La Sega Genesis Mini, que fue lanzada el año pasado, fue muy bien recibida por los fans del mundo retro porque la emulación de la clásica consola de 16 bits era excelente. Pero al parecer la Genesis Mini no era lo suficientemente pequeña y Sega ha hecho una máquina que hace que la icónica Game Boy Micro — con su pantalla de 2 pulgadas — parezca enorme.

Pero a pesar de que la Game Gear Micro pueda ser un peligro para tu visión, tener un trozo de la historia de Sega en un tamaño tan compacto es tentador. Y no sólo es por su diseño sino porque la Sega Game Gear fue la primera y la última consola móvil de la compañía japonesa.

Desgraciadamente no hay indicación de que Sega vaya a comercializar esta consola en otros mercados pero, si es un éxito en Japón y hay demanda, dentro de poco podríamos estar todos entornando los ojos para jugar a una versión de Sonic microscópica.