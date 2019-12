Se filtra el precio del iPhone SE2

Después de innumerables rumores sobre el Apple iPhone SE 2 durante varios años, parece que el iPhone más barato saldrá realmente a mediados del 2020.e new affordable iPhone will be out mid-2020. El último rumor es el precio, que viene una vez más de fuentes fiables.

Según el reputado analista de Apple Ming-Chi Kuo, el iPhone SE 2 saldrá por saldrá por $399. Kuo siempre da en el clavo con sus informes sobre Apple, así que tendremos que creerlos.

Kuo ya nos ha dado información sobre el lanzamiento de la versión más barata del iPhone, que saldrá a mediados de 2020. Está claro que está seguro que el sucesor del bienquerido iPhone SE saldrá pronto. Apple generalmente lanza nuevos iPads en los primeros meses del años, así que quizás aprovecharán para lanzar el iPhone SE 2 en ese evento.

Un precio realemente asequible

Apple ha intentado ofrecer teléfonos a precios más baratos que sus celulares de bandera, pero ni el iPhone XR ni el iPhone 11 son teléfonos asequibles en absoluto. Ni siquiera pueden competir con la gama media de Android.

Si el precio se confirma, el iPhone SE2 será una buena alternativa para aquellos que quieran seguir viviendo bajo el imperio de Apple sin tener que tirar de teléfonos de segundo mano. Aún así, teniendo en cuenta que sus especificaciones técnicas serán bastante deficientes comparado con la competencia, no creo que se pueda clasificar como uno de los mejores celulares baratos sólo por el precio.

Según Kuo, el iPhone SE2 tampoco tendrá un tamaño reducido como el iPhone SE, uno de los grandes atractivos del antiguo teléfono de Apple. En vez de usar el chasis del iPhone 5, el nuevo iPhone SE2 tendrá el del iPhone 8. Es decir: un zapatófono no apto para los amantes del tamaño compacto del SE original.