Samsung sacará un disco SSD tan rápido como la PS5 para PC este mismo agosto

El título de máquinas de gaming más rápidas del universo le va a durar poco a la PS5 y la Xbox Series X. Antes de que salgan, los PCs para gamers van a igualar y superar su potencia gracias a nuevos componentes.

Y no nos referimos a nuevos procesadores Ryzen 4000 de AMD o a las tarjetas gráficas Big Navi de AMD o las nuevas Nvidia GeForce RTX de la serie 3000. Esas piezas van a igualar e incluso aniquilar su velocidad de proceso gráfico. Pero es que además, sus tan cacareadas unidades de almacenamiento sólido SSD también se verán igualadas por otro nuevo componente: el nuevo Samsung 980 Pro SSD.

Todo según el reputado tuitero y gran conocedor de Samsung Ice Universe:

Samsung 980 Pro SSD will be released within two months, you will see the super performance of real PCIe 4.0 SSD.June 10, 2020