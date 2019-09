Samsung podría unificar el Galaxy S11 y el Note 11

El Samsung Galaxy Note 10 acaba de salir del horno pero ya estamos escuchando rumores sobre el Samsung Galaxy Note 11. O, para ser más precisos, que el Note 11 no va a llegar a existir. Ni el Samsung Galaxy S11 tampoco.

Según el reputado y respetado rumorólogo Evan Blass, la compañía surcoreana fusionará ambas líneas de producto en una sola, cargándose las dos marcas en el proceso.

”[El cambio] se podría manifestar de varias maneras”, según Blass. La primera sería crear una nueva marca que reemplazara Samsung Galaxy S11 por Samsung Galaxy One. Este modelo saldría en la primera mitad de 2020 y sería esencialmente una serie S compatible con el stylus S-Pen usado en la línea Note.

Este cambio tiene sentido porque las dos líneas de productos son muy parecidas aparte del S-Pen. No tiene mucho sentido seguir diferenciándolos cuando Samsung puede sacar un solo teléfono compatible con el lápiz y con varios tamaños, algo que Apple ya está haciendo exceptuando el soporte para el Apple Pen — algo que por otra parte se lleva rumoreando durante bastante tiempo, por cierto.

El rumor sobre la marca también está de acuerdo con filtraciones pasadas: Samsung lleva tiempo barruntando quitar los números de sus teléfonos, pasando a identificarlos por el año de lanzamiento. En este caso, de cumplirse el rumor, este sería el Galaxy One, con coletilla 2020 en la caja o en la tienda. Esto también tiene más sentido que empezar a contar de 11 a 99 y más allá.

Esto también dejaría espacio para un nuevo buque insignia que sustituyera al Note. Según Blass, este nuevo ”flagship” sería el nuevo Galaxy Fold 2020 que se lanzaría en el otoño de ese año.

Sin embargo el debate sobre este cambio en la compañía no está cerrado y no hay nada decidido de momento. De hecho, la discusión interna lleva en marca desde 2018, cuando se rumoreó que Samsung podría hacer este mismo movimiento. De hecho, la cuestión en ese momento no era si Samsung lo iba a hacer sino cuándo lo van a hacer. Con el probable lanzamiento del Samsung Galaxy S11 en Febrero, lo descubriremos pronto.

