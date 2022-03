Samsung podría estar ralentizando a propósito las apps en tu nuevo Galaxy S22

Los Samsung Galaxy S22 son algunos de los teléfonos más potentes en el mercado pero, según parece, Samsung está ralentizando a propósito alrededor de 10.000 aplicaciones y juegos.



El fue denunciado por primera ver por el usuario @GaryeonHan en Twitter y numerosos usuarios surcoreanos. Éstos compilaron una lista de apps afectadas. Afirman que el problema parece ser causado por límites de rendimiento establecidos por el Servicio de Optimización de Juegos de Samsung.



Sin embargo, esto no sólo afecta a los juegos. Netflix, TikTok, Google Keep, Instagram y muchas otras apps también están en esta lista.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps... pic.twitter.com/U58AreZZooMarch 2, 2022 See more

El servicio de optimización de gaming ralentizaría estas aplicaciones para preservar la duración de la batería. Hay otros teléfonos que hacen lo mismo pero en los Galaxy S22 no se puede deshabilitar. Y, oh casualidad, la ralentización no afecta a las aplicaciones de test de pruebas. Es decir, que éstas informarán de un rendimiento más alto del nivel que realmente vas a obtener con apps reales.



Un YouTuber surcoreano lo demostró Cambiando el nombre de la aplicación de evaluación comparativa 3DMark a Genshin Impact — un juego que sí está ralentizado. El resultado es que, de repente, su 3DMark disfrazado dio puntuaciones y velocidades de fotogramas por segundo que eran más de un 50% más bajas que cuando tenía su nombre original. En otras palabras, la agresiva limitación de velocidad de Samsung podría hacer caer el rendimiento hasta un 50% o más en las aplicaciones afectadas.



Según un filtrador llamado Lanzuk, Samsung está ahora "investigando" este problema. Es difícil creer que la empresa no supiera que esto estaba sucediendo, la verdad, pero quizás veamos cambios rápidamente.



Por otra parte, es posible que este problema no esté afectando a tu propio Galaxy S22: Android Authority afirma que no ha encontrado este servicio de optimización de juegos en sus S22. Por otro lado, el problema también puede afectar a teléfonos Samsung más antiguos: nuestro propio Samsung Galaxy S21 Ultra sí tiene el servicio de "optimización".

Análisis: no es el primer caso de ralentización planeada

Esto no pinta nada bien para Samsung. Tampoco es la primera empresa que ha sido sorprendida ralentizando sus teléfonos por varios motivos.



Por ejemplo, Apple tuvo su "batterygate" cuando los usuarios observaron que ralentizaban la operativa del iPhone supuestamente en aras de la duración de "teléfonos viejos" con "baterías envejecidas", no en sus nuevos teléfonos, como está haciendo Samsung [no tiene justificación, y por eso la pusieron un pleito, pero lo de Samsung es bastante más ofensivo — Ed.]



OnePlus hizo casi exactamente lo mismo que Samsung: ralentizando las aplicaciones exceptuando las comparativas. Lo hizo con la serie OnePlus 9 cuando eran teléfonos nuevos. Desde entonces, OnePlus ha añadido la posibilidad de conectar o desconectar esa función. Esperamos que Samsung siga su ejemplo.