Samsung Galaxy S20 Plus: filtran fotos y pruebas de velocidad

Ya está aquí. Al final los renders en 3D y las filtraciones eran ciertas: parece que éste es el nuevo Samsung Galaxy S20+, con sus cuatro cámaras, marcos más estrechos y un montón de huellas dactilares.

También hay varias sorpresas, incluyendo unas pruebas de velocidad decepcionantes, información sobre las cámaras y la línea de modelos completas, que al parecer incluye modelos que nadie preveía, dividiendo la línea Galaxy S20 en modelos con y sin 5G.

Obtenidas por el escritor de XDA Developers Max Weinbach, el nuevo celular estandarte de Samsung se llama Galaxy S20 y no Galaxy S11, saltándose 9 versiones de golpe.

El modelo en estas fotografías presuntamente filtradas es el Samsung Galaxy S20+ 5G — por lo menos según la pantalla de arranque. Según la matriz de productos del rumorologista Ice Universe, éste será el modelo principal. Ice Universe cree que la nueva línea se dividirá en Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy 20 Ultra, con un modelo de peso reducido equivalente al iPhone 11, un S20+ que sería el equivalente del iPhone 11 Pro, y el Galaxy S20 Ultra, con la pantalla más grande y especificaciones técnicas de lujo, equivalente al iPhone 11 Pro Max.

Sin embargo, en otro otro tweet, Weinbach ha listado cinco modelos:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Esta lista va contra los rumores previos que decían que todos los Galaxy S11/S20 tendrían conectividad 5G. Parece que Weinbach — y su fuente — tienen otra información.

Weinbach — igual que Ice Universe — dice que todos los modelos no tendrán la rumoreada cámara de 108 megapixel o el zoom óptico de periscopio. Sólo el Ultra tendrá esas características. El S20 y el S20+ no lo tendrán, aunque este último podrá grabar video en 8K.

Pruebas de velocidad del Galaxy S20

La fuente de Weinbach también le ha enviado los resultados de las pruebas de velocidad Geekbench 5. Usando Android 10, el Samsung Galaxy S20 consigue 923 con un núcleo y 3.267 con múltiples núcleos:

Según él, este Galaxy S20+ utiliza el nuevo Snapdragon 865 y no el último procesador Exynos. Hay que recordar que éste es el test Geekbench 5, que produce puntuaciones más bajas que el Geekbench 4. Para comparar, el iPhone 11 Pro consigue 1.330 con un núcleo y 3.436 con varios en los tests Geekbench 5.

Son noticias decepcionantes. Se suponía que el nuevo Snapdragon 865 iba a batir al Apple A13 Bionic chip en velocidad de múltiples núcleos. Si estas pruebas son ciertas, los resultados iniciales con un celular prototipo de Qualcomm — optimizado para máxima velocidad en perjuicio de la vida de batería — no se han traducido en ganancias en la velocidad de proceso real en productos finales como el Galaxy S20. Habrá que ver qué pasa con los que lleguen a manos del consumidor y con otros celulares basados en el Snapdragon 865 de otras marcas.

El mismo y aburrido diseño, pero peor

Si el diseño del nuevo Samsung Galaxy S20 Plus te parece decepcionante, no estás sólo, compañero del metal. Es básicamente el mismo del año pasado, con una joroba llena de cámaras todavía más grande que el horrendo parche del iPhone 11. Y los marcos no parecen mucho más estrechos, por lo menos en las fotos. Lo mismo que el agujero de la cámara, ahora centrado. Todo lo demás parece otro clon más del iPhone 6. Y como las versiones anteriores, el Galaxy S20+ es un imán para la grasa de tus manos.

La única buena noticia, según Weinbach, es que el Samsung Galaxy S20+ “no es demasiado curvado. De hecho parece plano cuando lo tocas. Esto es debido a que Samsung ha decidido usar cristal 2.5D“, que es el mismo que usa el Pixel 2 XL. Bien por Samsung, porque lo de las pantallas curvas está rozando el ridículo.

Weinbach dice en otro tweet que el nuevo Galaxy S20 Ultra tiene mejor pinta que el S20+, pero según lo que hemos podido ver, es exactamente igual en tamaño XXL.

El Samsung Galaxy S20 saldrá a la luz en el evento Unboxed, que se celebrará en San Francisco el 11 de febrero.