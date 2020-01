Samsung Galaxy S20: confirman nombre y pantalla 2K de 120Hz

El Samsung Galaxy S11 ha muerto. ¡Larga vida al Samsung Galaxy S20! Ése será el nuevo nombre del teléfono estandarte de la compañía surcoreana. Y además el rumorologista de Samsung más certero de la galaxia ha confirmado que vendrán con pantallas de 120Hz.

“Se confirma que las pantallas de 2K 120Hz [en la línea S20] no serán canceladas”, dijo Ice Universe en Twitter. El día anterior había publicado otro tweet — que borró inmediatamente — apuntando a la posibilidad de que el Galaxy S11/S20 no usara esta tecnología de pantallas ultrarrápidas. En tweets posteriores el gato galáctico confirmó que se trataba de una interpretación errónea.

También ha publicado esta matriz, confirmando los nombres y la principal característica de los teléfonos de Samsung que aparecerán el 11 de febrero de 2020.

(Image credit: Ice Universe)

Según parece habrá un trío de teléfonos celulares nuevos, como pasó en 2019. Y en vez de S11, como otros ya han apuntado antes, la nueva línea se llamará Galaxy S20. Ice Universe dice que se han saltado 9 números porque el nuevo celular es muy innovador y representa “un nuevo comienzo.”

No sé si será más o menos innovador pero el nombre parece encajar con rumores anteriores que decían que Samsung podría eliminar la numeración anterior para adoptar el año como indicador del modelo. En este caso, el 20 correspondería al 2020 y el año que viene podremos ver el S21. Según el periódico coreano Ajunews, el CEO de Samsung Dj Koh ha confirmado el cambio de denominación en reuniones privadas en el CES 2020.

Según Ice Universe, los nuevos nombres de los celulares estandarte de Samsung serán Galaxy S20, Galaxy S20+ and Galaxy 20 Ultra.

La matriz indica que el Galaxy S20 será un celular “ligero”, lo que probablemente no sólo indica que podría tener un peso menor que el resto pero también especificaciones más modestas, como el iPhone 11 de Apple. El Galaxy S20 sería el modelo “mainstream” — que podemos asumir significa que será el modelo principal, como el iPhone 11 Pro. Y finalmente está el Galaxy S20 Ultra, que será el más avanzado y con la pantalla más grande, como el iPhone 11 Pro Max.

Foto del Samsung Galaxy Bloom presuntamente tomada en una presentación privada del CES 2020. (Image credit: Ajunews)

Y luego, por supuesto, tenemos el Galaxy Bloom. Este el rumoreado teléfono plegable que será como el Razr. Es decir, un teléfono de un tamaño normal que se dobla por la mitad para que te pueda caber mejor en el bolsillo.

La matriz lo califica como el “futuro”, lo que puede indicar que, aunque sea presentado el 11 de febrero, no llegaría a las tiendas de forma inmediata. O quizás esto también signifique que Samsung considera el Bloom como el futuro de los celulares — en el que algunos doblarían su tamaño para convertirse en tabletas y otros se doblarían para mejorar su portabilidad.

La preocupación de la batería

Pero volviendo al Galaxy S20, en otro tweet Ice Universe mendiona que el nuevo celular permitirá a aquellos usuarios que estén preocupados por la vida de la batería elegir un refresco de 60Hz en vez de 120Hz. Esta medida está diseñada para calmar los ánimos de los fans que argumentan que 120Hz tiene un alto coste de batería y pocos beneficios para la mayoría de usuarios.

Lógicamente, una pantalla que se refresca a una velocidad de 120 veces por segundo consume más energía que uno que sólo se refresque 60 veces por segundo. Pero 120Hz no significa que todo se vea mejor: a no ser que el contenido se mueva a 120 fotogramas por segundo (o por encima de los 60 fotogramas por segundo) no hay diferencia en la calidad. Eso limita los beneficios de calidad de imagen de los 120Hz al interfaz de usuario — que según Ice Universe es increíblemente suave — y algunos video juegos. No hay ningún sistema de streaming de video que transmita a 120 fotogramas por segundo. Y los mecanismos de interpolación para incrementar el número de fotogramas por segundo son una auténtica porquería que hace que todo parezca una telenovela.

Es por ese motivo por lo que Samsung permitirá a los usuario elegir la velocidad de refresco. “Si los usuarios quieren una pantalla suave y perfect, pueden elegir 2K 120Hz”, dice Ice Universe, “pero las compañías no tienen ninguna justificación para forzar 2K 120Hz.”

Según parece Ice Universe está muy excitado para ver las máquinas el día 11 de febrero. Yo no comparto su entusiasmo por el S20 — pero tengo bastante curiosidad para ver cómo es el rumoreado Galaxy Bloom.