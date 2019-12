Descuento de $500 en el Samsung Galaxy S10

500 dólares de descuento para comprar un celular de la serie Samsung Galaxy S10. Ahí es nada. Un ofertón — si estás dispuesto a deshacerte de tu antiguo Pixel, iPhone o Galaxy, claro.

Al contrario que esta oferta de $200 de descuento por cualquier Galaxy S10, que no te pide nada a cambio, ésta te dará $500 de crédito instantáneo cuando les des un celular que entre dentro de sus estándares de las marcas Google, Apple, y Samsung.

Después de que te acepten el cambio, puedes pagar sólo $249 for an S10e, $399 por un Galaxy S10 o $499 por un Galaxy S10 Plus. El crédito es además instantáneo: no tendrás que esperar a que Samsung reciba tu celular. Sencillamente te hacen el descuento en el acto.

