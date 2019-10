Samsung está preparando un Galaxy S10 Lite o Galaxy S11 Lite más barato

Aunque la línea del Samsung Galaxy S10 ya tiene un teléfono más o menos asequible — el Samsung Galaxy S10e — la compañía surcoreana podría estar preparando un modelo aún más barato para competir con el iPhone 11 a precios más cercanos al iPhone SE2.

Por lo menos es lo que dice Ishan Agarwal, un rumorólogo del mundo móvil que ha compartido algunos detalles en el blog DroidShout. Aparentemente Samsung está preparando un nuevo modelo de Galaxy con el código SM-G770F, un tipo de identificador reservado para la línea S del fabricante de Seul.

El teléfono tendría características similares al Galaxy A91, que es otro nuevo teléfono del que se ha estado hablando en los últimos días. Según parece el A91 tendrá un procesador Snapdragon 855, 8GB de RAM, una pantalla de 6.7-inch Full HD+, una cámara principal de 48MP, una de 12MP con lentes de gran angular, un sensor de profundidad de 5MP, una cámara frontal de 32MP, batería de 4,500mAh battery y carga rápida de 45W. Vamos, que viene cargadito. Sin embargo, nada ha sido confirmado todavía para este supuesto S10 Lite o S11 Lite,

Exclusive: Samsung may launch cheaper versions of both its flagship series with model no.s SM-G770F and SM-N770F. Phones will launch in Europe/Asia. G770 could be S10/S11 lite with specs same as upcoming Galaxy A91. All info in article below (+SM-A015F).https://t.co/3vu6P3BLwWOctober 11, 2019