Rumores iPhone 13: cuatro modelos, pantallas OLED de 120Hz y tres cámaras

Todavía no se ha lanzado el iPhone 12 y ya están empezando a aflorar los primeros rumores sobre el iPhone de 2021. Y el primero es que no se llamará iPhone 12S, sino sencillamente iPhone 13.

Según el fundador de DSCC, Ross Young, Apple volverá a proponer las mismas variantes de la familia iPhone 12 con la gama iPhone 13: un modelo mini de 5,4 pulgadas, el estándar de 6,1 pulgadas, la variante iPhone Pro 13 Pro de 6,7 pulgadas y finalmente el iPhone 13 Pro Max.

De ser así, la compañía se saltará por primer vez su tradicional nomenclatura, que hasta ahora usaba un número sencillo para un nuevo diseño y el mismo número más la letra S para la siguiente generación, que habitualmente venía con cambios notables en la arquitectura interna. O lo que es lo mismo: no habrá iPhone 12S (o iPhone 12R).

Las fuentes de Young agregan algunos detalles sobre las mejoras que se espera que lleguen con la próxima serie de iPhone, además de señalar los puntos en común con la gama iPhone 12.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.October 2, 2020