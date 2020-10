Revelan importantes detalles de la nueva serie de Star Wars en Disney Plus

Después de más de un año desde que la anunciaran, por fin tenemos más noticias sobre la nueva serie de Star Wars para Disney Plus, que narrará las aventuras de uno de los protagonistas de Rogue One: el agente de inteligencia rebelde Cassian Andor.

La primera gran noticia es que los eventos de la serie suceden cinco años antes de Rogue One — y la primera película de Star Wars, el Episodio IV: A New Hope. También acabamos de descubrir el líder de la Alianza Rebelde — Mon Mothma — será una de los personajes secundarios de la serie.

Tony Gilroy — el director de Michael Clayton que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de Rogue One — será el showrunner de la serie y uno de los directores. Los escritores de la serie son todos de talento, incluyendo Dan Gilroy (Nightcrawler), el creador de House of Cards Beau Willimon y Stephen Schiff, que ha trabajado en The Americans — la aclamada serie de la cadena FX.

Lucasfilm también ha confirmado el reparto de la serie — y hay pesos pesados como el actor sueco Stellan Skarsgaard.

Además estará Denise Gough y Kyle Soller junto a Genevieve O'Reilly, que volverá a hacer de Mon Mothma como lo hizo en Revenge of the Sith y Rogue One.

Todavía no tenemos fecha de estreno, pero podría ser finales de 2021 o 2022. Con la serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor, la temporada dos y temporada tres de The Mandalorian y una nueva serie todavía sin especificar que estará producida por el creador de Russian Doll, Disney Plus va a estar repleta de series del universo Star Wars.

¿Por qué nos excita tanto la serie de Cassian Andor?

Tiene sentido que Lucasfilm quiera a Gilroy liderando esta nueva serie. Rogue One tuvo una concepción accidentada y se hicieron muchos cambios antes de su estreno, con Gilroy dirigiendo de nuevo escenas después de que el director original acabara la película. En 2018 Gilroy dijo que el film tenía tantos problemas que “sólo cabía mejorar".

Al final, la película fue un éxito de crítica y público. De hecho, mucha gente piensa que la mejor película de Star Wars. Puede que sea una exageración, pero Rogue One probablemente tiene la mejor batalla especial desde el ataque a la Estrella de la Muerte original.

De lo que sí estamos convencidos es que el personaje de Cassian Andor es una de las mejores elecciones para hacer una serie basada en un personaje de Rogue One. Es un lienzo en blanco del que sabemos poco de su pasado. Lo único que conocemos es su personalidad, que sería capaz de matar a sus aliados si surgiera la necesidad pero que nunca se desarrolló completamente durante la película.

Y lo mejor es que veremos los primeros años de la alianza rebelde, una de las épocas más excitantes y desconocidas del universo Star Wars.