Regalos para jugadores de PlayStation 4 en Navidad

Comprar regalos de Navidad para jugadores es un dolor de muelas, así que hemos confeccionado esta lista de accesorios y juegos para usuarios de la PlayStation 4 — o gente que quiera una PlayStation.

Aquí Encontrarás ofertas de paquete con más videojuegos, además de juegos individuales y otros productos relacionados con video juegos de las mejores franquicias para PS4.

Después de 25 años en activo — y aunque la PS5 vaya a salir en navidades del año que viene — las consolas PS4 y PS4 Pro siguen vendiéndose en grande cantidades, con grandes videojuegos como Borderlands 3 y Call of Duty: Modern Warfare, así como exclusivas como Death Stranding. Es difícil no admitir que Sony ha ganado la última guerra de las consolas.

Así que lo más probable es que tengas un fan de la PlayStation en tu vida. Si es así, aquí tienes una guía de regalos para esta Navidad.

(Image credit: Sony)

Paquete PS4 Pro (1TB) + Death Stranding

Una consola salvaje en el salvaje oeste

Viene con mucha capacidad de almacenamiento

Incluye el juego Death Stranding

Cara

Este es un regalo categoría AAA — de esos que la persona que la reciba no va a olvidarlo en su vida. La PS4 Pro es la PlayStation más poderosa de la historia, con vídeo 4K y color HDR. Es un maquinón que ofrece una calidad de imagen inmejorable.

Este modelo viene con un terabyte (1000 gigabytes) de almacenamiento. Es decir, que teniendo en cuenta que un video juego de gama alta puede ocupar de 40 a 50GB, la PS4 Pro permite almacenar más o menos 20 juegos — una librería lo suficientemente grande para cualquier fan.

Y encima viene con Death Stranding, el nuevo juego del legendario Hideo Kojima después de abandonar Konami y establecerse por su cuenta — una historia de aventura en un mundo abierto lleno de muerte, bebés, America y yo qué sé más. Kojima está como una maracas — Dios bendiga su genio y locura.

Si quieres una oferta similar más barata, Amazon está ofreciendo la PS4 Pro con un 1TB y el Call of Duty: Modern Warfare por $373. Una auténtica ganga.

Esta cuesta $400. Bastante dinero pero esta potente consola lo merece. Sin duda, un gran regalo.

(Image credit: EA / Sony)

Monedas para Apex Legends

Dinero para un juego gratuito es un buen regalo

Dinero gratis para comprar lo que quieras

Cuesta dinero real

Respawn's Apex Legends es un juego secundario comparado con el titán Fortnite, pero es un juego sólido. Y aunque es gratis, si la persona a la que quieras regalar algo estas navidades es fan, le harás feliz dándoles monedas que puede gastar en comprar cosas como skins para armas, trajes y pases de batalla de temporada. Lo mismo pasa con Fortnite, por cierto, que tiene su propia moneda llamada V-Bucks.

Sweater oficial navideño y horroroso de Crash Bandicoot

Lo feo está de moda

100% de punto

Disponible en 8 tamaños

Nada de nada

¿Qué le regalas a un jugador de PlayStation 4 que lo tiene todo?

Un sweater horroroso de Crash Bandicoot para estas navidades, el icónico personaje que comenzó su vida en la PlayStation original. Estos jerseys de punto son una moda que cada vez cobra más fuerza. Son tan feos que resultan bonitos.

Y si quieres darle aún más efecto, añade estos juegos remasterizados: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy o Crash Team Racing. Clásicos elevados al cubo.

PlayStation Classic

La mejor PlayStation, minituarizada

Fácil de conectar y poner en marcha

Incluye 20 juegos

Le faltan muchos clásicos

La Sony PlayStation Classic no fue un best-seller como la Nintendo NES Classic o la NES Mini pero eso la convierte en la consola retro más barata del mercado.

Con un diseño igual que la PlayStation original pero reducido, tiene varias gemas. Sin embargo faltan joyas icónicas como Spyro the Dragon o Crash Bandicoot por problemas de licencias. ¿Qué juegos tiene? 20 títulos entre los que figuran Rayman, Tekken 3, Metal Gear Solid, o Final Fantasy VII.

Lámpara PlayStation Icons

Luz ambiental para fans de la PlayStation

Buen diseño

Tres tipos de iluminación

Superflua pero qué más da

Esta lámpara de mesa PlayStation Icons Light transforma los clásicos iconos de tu mando DualShock en un paqueco (para-qué-cojones me he comprado esto) que hará las delicias de cualquier fan de la PlayStation. Funciona conectada a una fuente USB y es perfecta para ponerla en una mesa o una estantería como elemento decorativo.

Tiene tres modos de iluminación. Una con todos los iconos iluminados, otra iluminándolos en orden aleatorio y otra que responde a la música, como en un club.

Auricular con micrófono HyperX Cloud Revolver S

Cómodos durante todo el día y sonido excelente

Sonido excelente

Comfortables para usarlos durante horas

Buena fabricación y diseño

El micrófono queda en un sitio extraño

El cable puede resultar demasiado largo

Si tu amante de la PlayStation dedica mucho tiempo a jugar a títulos multi-jugador, el HyperX Cloud Revolver S es justo lo que necesita para hablar con otras personas mientras escucha el videojuego. Para nosotros es el mejor auricular para videojuegos PlayStation 4, ofreciendo un gran comfort y un sonido inmersivo.

Quemador de incienso Spyro The Dragon

Para hippies y gente que no se ducha

El humo sale de su nariz

No ensucia

Baratero

¿Y esto no va a provocar un incendio?

La verdad es que las chorradas relacionadas con videojuegos famosos no dejan de sorprenderme. Este quemador de incienso de Spyro The Dragon es una de esas cosas que cuanto más miro más me maravillan. ¿Alguien compra estas cosas? Pues claro que sí: tú mismo si tienes un fan del clásico personaje de la PlayStation en casa.

El producto no es pirata aunque parezca pirata. Es un producto oficial Activision. Y sí, es para quemar incienso — aunque puedes quemar lo que tú quieras. Tú ya sabes lo que yo te quiero decir.

(Image credit: POP!)

Figuras Funko POP de Spyro, Crash Bandicoot y Aloy

Muñecos para todos los fans

Son una monada

Los fríos ojos de Kratos

Son una chorrada

Los fríos ojos de Kratos

Este un regalo barato que hará las delicias de los fans verdaderos de PlayStation. Sobre todo si das con el personaje que más les guste: está Spyro the Dragon (sin fumar incienso), Crash Bandicoot, Aloy del juego Horizon Zero Dawn y el Spider-Man de PS4 Spider-Man. Y Kratos, de God Of War.

Regalos a precio reducido para meter en el calcetín de cualquier fan de la PlayStation.

(Image credit: Sony Playstation)

Controlador personalizable Modz PlayStation 4

Controladores a medida

Muchas opciones de personalización

Mejoras y grabación de texto

Pueden resultar muy caros dependiendo de las opciones que elijas

Aunque la persona que usa PlayStation ya tenga controladores, nunca son suficientes. Estos controladores personalizables para PS4 de Controller Modz pueden tener el color, patrones, y estilos que tú quieras hasta el más mínimo detalle, incluyendo cada botón de forma individual.

No sólo eso: puedes duplicar botones, cambiar el chip interno para poder disparar de forma automática a gran velocidad y hasta grabar el nombre de la persona o lo que tú quieras. Eso sí, en cuando añades varias opciones, el precio se puede disparar.

Posavasos oficiales de videojuegos Sony PlayStation

Para que los chavales no te rompan los muebles

Estética retro

Base de felpa que se agarra bien

No viene con los juegos originales

Estos posavasos retro de PlayStation parecen carcasas de los juegos originales, pero no lo son. Tienen una base de felpa que se agarra bien a la mesa, protegiéndola de la humedad de una bebida fría o caliente. Cada uno lleva el diseño de las carcasas de juegos PlayStation clásicos que hicieron historia: Parappa the Rapper, Wipeout, Gran Turismo, o Destruction Derby, entre otros.

SI eres padre o madre y tienes hijos jugadores en casa, ésta podría ser la única manera de hacer que respeten la mesa del comedor o las mesitas. O no.