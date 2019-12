Regalos para jugadores de PC en Navidad

Si tienes un amante de los juegos PC en tu vida, aquí tienes una guía de regalos para no meter la pata y hacerle o hacerla feliz. Hemos incluido un poco de todo: lo mejores teclados y ratones para jugar, tarjetas gráficas y hasta portátiles para PC si tienes dinero para gastar.

Razer Basilisk X Hyperspeed

Un buen ratón para jugar

DPI: 16,000 | Funcionalidad: 6 botones programables, 83 gramos (sin batería), 2.4GHz wireless, Bluetooth (LE)

Con cable y sin cable

Vida de batería larga

No hay indicador de resolución

Los ratos para jugar en PC siembre tienen algún problema, sobre todo la latencia. Y los precios suelen ser absurdamente caros. Pero el Razer Basilisk X HyperSpeed elimina las cosas malas, con un rendimiento sin cables excelente, buena vida de batería, latencia muy baja y un buen precio. Si quieres hacer feliz a un jugador de PC, éste es el ratón.

Roccat Vulcan 122 Aimo

Un teclado para jugadores fantástico

Interfaz: Con cable | Iluminación: Sí | Teclas programables: Sí

Buen diseño

Comfortable

Caro

En TechRadar probamos docenas de teclados todos los años. De hecho, incluso cientos. Y el Roccat Vulcan 122 Aimo ha sido uno de los que más nos ha llamado la atención. Es sin duda uno de los teclados más cómodos que hemos utilizado no sólo para jugar sino para escribir, hasta el punto de que nos negamos a usar cualquier otro teclado. Eso sí, el acabado en aluminio y el mecanismo hace del Roccat Vulcan 122 Aimo un producto caro — pero que merece la pena. Un sueño de teclado.

AMD Radeon RX 5700

La mejor tarjeta gráfica para la mayoría de personas

Número de procesadores: 2,304 | Reloj principal: 1,465 MHz (1,725 MHz boost) | Memoria: 8GB GDDR6 | Velocidad de memoria: 14Gbps | Conexión eléctrica: 1 x 8-pin and 1 x 6-pin | Salidas: 1 x DisplayPort 1.4 con DSC, 1 x HDMI con soporte 4K 60fps

Gran potencia 1440p

Asequible

No tiene raytracing

No, la AMD Radeon RX 5700 no es una nVidia RTX con ray tracing, pero es una gran tarjeta gráfica asequible que hará feliz a ese jugador que hay en tu vida. Para la mayoría de los jugadores, la AMD Radeon RX 5700 es más que suficiente. Es capaz de tragarse cualquier juego a máximo detalle en resolucioón 1440p. Una buena mejora para cualquier PC para jugar.

Razer Kraken Kitty Edition

Por fin, buenos auriculares para jugadores

Interfaz: Cable USB **Funcionalidad:** Orejas de gato de colores ears, integración directa con Twitch, cojines para las orejas refrigerados por gel, audio espacial THX

Una estética increíble

Calidad de sonido excelente

Un poco caro

Durante años los auriculares para video juegos siempre han estado dirigido a hombres muy machotes no aptos para cualquiera que no sea fan de The Matrix. Pero la cosa ha cambiado y ahora tenemos cosas como el Razer Kraken Kitty edition. Sí, pueden parecer algo horteras pero después de usarlos un tiempo nos hemos dado cuenta de que son uno de los mejores auriculares con micrófono que existen, con refrigeración por gel para largas sesiones de juego, integración con Twitch y una calidad de audio excepcional gracias al sonido de posicionamiento 3D con certificado THX. Eso sí, todo ese ingenio técnico tiene un precio bastante algo. Pero si te lo puedes permitir, el jugador de tu vida te lo agradecerá aunque lleve orejas de gatos multicolores.

SecretLab Omega 2020

Para jugar con comodidad

Dimensiones: 27 x 27.5 x 53.5 pulgadas (W x D x H) | Altura de la silla: De 18 a 21.5 pulgadas | Carga máxima: 240 libras

Muy comfortable en lumbares y cabeza

Precio asequible

Los cojines se mueven algo

Los juegos de PC suelen ser largos por naturaleza y se juegan con teclado y ratón frente a una mesa normal, no en el sofá del salón. Por eso los jugadores de PC necesitan sillas comfortables como esta SecretLab Omega. El modelo anterior ya era excelente, pero esta es incluso mejor y además resistente. Si la cuidan bien, es para que dure toda la vida.

Razer Blade 15

Un portátil de lujo para videojuegos

CPU: Intel Core i7-9750H | Gráficoss: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti - RTX 2080 Max-Q | RAM: 16GB | Pantalla: 15.6-inch FHD (1,920 x 1,080) 144Hz | Almacenamiento: 512GB M.2 SSD

Un buen diseño

Rendimiento excelente

La parte de abajo se calienta mucho

Si quieres hacer que alguien vea las estrellas cuando abra su regalo debajo del árbol, este Razer Blade es la respuesta. Un portátil de auténtico lujo para videojuegos PC. Es potente, tiene un diseño excepcional y soporta todos los juegos que le eches encima. Como dijimos en nuestro análisis, el Razer Blade es el MacBook de los portátiles para videojuegos.

