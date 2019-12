Regalos para fans de Apple en Navidad

¡La Navidad está a las puertas! El agobio, las prisas, las discusiones, las comilonas, el no saber qué comprar... aunque esto último te lo puedes evitar con estas guías.

Hoy le ha tocado el turno a los fans de Apple. Si tienes a algún miembro de tu familia, amigo, colega o enemigo querido que usa iPhone, Mac, iPad o MacBook, aquí tienes una guía con varios regalos para todos los niveles económicos.

Los iPhones e iPads cuestan un dineral, así que hemos reunido las mejores con una variedad de estilos, formas y precios para todos los bolsillos que van desde lo más ligero y sencillo a lo más duro y a prueba de golpes que puedas imaginar.

Diversión para toda la familia

Las bestias cobran vida con tu iPhone o iPad

Puede resultar repetitivo después de un tiempo

Beasts of Balance fusiona teoría de la evolución con tu habilidad para jugar al Jenga en un juego muy competitivo con objetos reales que mutan en función y forma, haciendo que esas bestias de plástico cobren vida usando una app para iPhone e iPad. El app también lleva un registro de las bestias que creas.

Es muy fácil de aprender a jugar pero realmente difícil de dominar, esto no es sólo un juego para niños. Nos hemos divertido mucho con este invento, así que lo recomendamos.

Preciso

Perfecto para dibujar

Pocas aplicaciones soportan todas sus funciones

Carga con cable

El Apple Pencil es una maravilla. Un regalo perfecto para todo aquel que tenga un iPad, incluso aunque no dibuje. Si la persona es un artista, creativo, arquitecto o sencillamente le gusta garabatear o anotar documentos, es el regalo perfecto. No tiene latencia y permite tomar notas en un iPad como si fuera un cuaderno.

¡Pero ojo! Sólo funciona con algunas iPads, así que asegúrate de consultar antes la compatibilidad. La primera generación de Apple Pencil funciona con iPad Pro 12.9 (2015), iPad Pro 9.7 (2016), iPad Pro 12.9 (2017), iPad Pro 10.5 (2017), iPad Air (2019), iPad Mini (2019), iPad 10.2 (7th gen) and iPad 9.7 (6th gen).

Para los nuevos iPad Pro 11 e iPad Pro 12.9 (2018) necesitas Apple Pencil 2 (ver más abajo).

Bonus: regala también una app como ProCreate para sacarle el mejor partido si la persona con el iPad es un creativo.

Mejor diseño, más comfortable

Carga inalámbrica

Es muy caro

Si la persona a la que quieres regalarle algo tiene un iPad Pro 11 o un iPad Pro 12.9 (2018), no lo dudes: cómprales el Apple Pencil 2.

En vez del diseño redondo de la generación anterior, este tiene un diseño de lápiz tradicional hexagonal. El cuerpo es magnético, por lo que se adhiere al lado del iPad de forma segura, momento en el que se pone a cargar sin cables. También soporta gestos táctiles en los laterales para hacer cosas como cambiar de herramienta o el grueso del trazo. De hecho, es totalmente personalizable en la aplicación que utilices.

Bonus: regala también una app como ProCreate para sacarle el mejor partido si la persona con el iPad es un creativo.

Convierte USB-C en puertos HDMI y USB normal

Bastante caro

Los MacBook Pro son buenas máquinas a pesar de dos problemas: el teclado de mariposa (que por fin ha sido eliminado en el MacBook Pro) y los puertos.

Vamos, no hay nada de malo en tener sólo puertos USB-C/Thunderbolt. Simplifica todo mucho... excepto que muchos periféricos todavía no son USB-C, así que necesitas un adaptor como este para conectar periféricos como televisores, proyectores, impresoras o lo que sea usando HDMI o USB.

También permite conectar a un iPad con puerto USB-C a cualquier pantalla externa.

Utiliza el app para reproducir vídeo incluido en tus impresiones

Funciona con muchas apps sociales

Fácil de usar

Los cartuchos de papel cuestan bastante

LifePrint puede imprimir fotos y vídeos desde muchas aplicaciones de tu iPhone o iPad: la galería de Live Photos de iOS, Snapchat, Vine, Twitter, Facebook, Instagram, GoPro y más.

Las impresiones son fotos normales, pero si alguien tiene instalada la app Lifeprint y apunta la cámara a la foto impresa, podrás ver el vídeo que corresponde a la imagen por arte de magia (la magia del reconocimiento de imagen).

El papel es autoadhesivo, así que puedes pegarlas donde tú quieras.

Excelente cancelación de ruido

Excelente sonido

Un diseño raro

El diseño de los AirPods Pro es algo raro, pero son extremadamente fáciles de utilizar, se asocian a tu teléfono, tableta o computadora inmediatamente, y son fáciles de almacenar y cargar con su carcasa inalámbrica.

La tecnología de cancelación de ruido es excelente y la capacidad de filtrar el audio para que puedas escuchar con claridad tu entorno y no tengas que quitártelos para hablar con la gente funciona muy bien.

La vida de batería es muy buena, con cinco horas de playback en una sola carga.

For iPhone fans who want to keep in touch and stay fit