Juegos clásicos baratos para Navidad

Ni Call of Duty, ni Red Dead Redemption, ni Minecraft, ni leches. Al final los video juegos más ingeniosos y adictivos de las historia salieron en los años 80. Super Mario Bros, Sonic, Metal Slug, Zelda, Battle Arena Toshinden, Ridge Racer y un sin fin de títulos con mecánicas básicas pero endiabladas.

Las consolas de 8 y 16 bits son sin duda la edad de oro de los videojuegos y, afortunadamente, toda una nueva generación puede zambullirse en ellas gracias a nuevas ediciones de Nintendo, Sega, Sony y Neo Geo que se pueden conectar a televisores de 4K.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Classic Mini

El Big Bang de los video juegos

Una librería de juegos de 8-bit fantástica

Diseño perfecto y diminuto

Los cables de los controladores son demasiado cortos

No hay manera de añadir más juegos (de forma legal)

En el principio no existía nada excepto Shigeru Miyamoto. Y Miyamoto dijo “hágase la luz” y la luz se hizo, y apareció un juego llamado Donkey Kong con un pequeño señor con bigote que se llamaba Mario. Miyamoto lo miró y concluyó que Mario tenía que estar en todas partes, como él, y entonces bramó: “¡hágase la NES!” y la NES se hizo.

Esa es la historia de cómo se creó la consola más popular de todos los tiempos, la que dio origen al resto de consola y a un universo que no podríamos imaginar en esos días. La Nintendo Entertainment System fue el mundo donde vivía Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid — y ahora puedes volver a disfrutar de esos juegos y más con la NES Classic Mini.

La NES Classic Mini es una consola diminuta compatible con todas las televisiones con puerto HDMI y que viene con 30 juegos clásicos y dos controladores a un precio asequible. Meses de diversión interminable y una iniciación perfecta al mundo de los videojuegos de la vieja escuela.

Lee nuestro análisis de la NES Classic Mini (en inglés)

(Image credit: Nintendo)

Nintendo SNES Classic Edition

Una segunda parte aún mejor que la primera

Incluye werdaderos clásicos

Variante de diseño americano y europeo

Le faltan algunos juegos notables

Los controladores son algo cortos

La Super Nintendo Entertainment System (o SNES) fue la mejor continuación que podríamos haber soñado para la NES. Una video consola de 16 bits que elevó aún más a clásicos como Mario y Zelda con juegos como Super Mario World y A Link to the Past.

No importa que el jugador al que quieres regalarle algo no sea fan de Nintendo o de los juegos retro: cualquier persona va a apreciar la SNES Classic mini, que se conecta a cualquier TV con HDMI y además tiene la capacidad de grabar juegos en cualquier punto y hasta volver atrás en el tiempo cuando cometes un error, algo que la SNES original no podía hacer.

Lee nuestro análisis de la SNES Classic Mini (en inglés)

(Image credit: Sega)

Sega Genesis Mini / Sega Mega Drive Mini

Sonic y los clásicos del eterno rival de Nintendo

Imbatible con 42 juegos

Emulación excelente

Algunos juegos regulares

La Sega Genesis (en USA) o Mega Drive (en Europa) fue el gran rival de la SNES. No le ganó la partida pero no significa que fuera una consola fuera de serie con títulos imprescindibles como Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Golden Axe o Streets of Rage.

Al contrario que la SNES, la Sega estaba más orientada a un público algo más adulto. La nueva versión mini incluye 42 juegos, dos controladores y un sistema de emulación con una calidad perfecta. Incluso añade fondos de pantalla a los lados de tu televisión porque los juegos originales tienen una proporción 4:3 y las televisiones actuales son 16:9, por lo que dejan bandas negras a cada lado.

Asegúrate de comprar la versión de 2019, que es la versión superior y con todos los juegos. La reconocerás porque es más cara que las antiguas, pero la diferencia de precio merece la pena.

(Image credit: Sony)

PlayStation Classic

Juegos de 32 bits en un tamaño diminuto

Algunos clásicos imprescindibles

Controladores USB excelentes

Mala emulación

Faltan clásicos imprescindibles

En 1994 llegó la PlayStation y los gráficos en 3D — y todo volvió a cambiar de forma radical. Mundos más detallados y complejos, temáticas más adultas, y los videojuegos empezaron a ocupar más sectores de la población.

Aún así, la PlayStation Classic ha sido una pequeña desilusión. Sólo 20 juegos y una calidad de emulación pobre en un gran diseño que reproduce la consola original de Sony a la perfección — a una escala mucho más pequeña.

Y aunque faltan juegos clásicos, tienes otros también imprescindibles como el Metal Gear Solid, Final Fantasy VII o el Tekken 3. Lo mejor de todo es que podrás encontrar la PlayStation Classic a precios realmente baratos. Si encuentras una oferta que te encaje, no lo dudes.

Lee nuestro análisis PlayStation Classic

(Image credit: SNK)

SNK Neo Geo Mini

El rey del arcade en la palma de tu mano

Incluye juegos muy difíciles de encontrar

No necesita TV, aunque se puede conectar

Cara

Para jugar en TV necesitas comprar controladores por separado

La NEO GEO fue el objeto de deseo de todo el mundo que jugaba a las máquinas recreativas de los años 90. Es, sin duda, la consola más avanzada de su tiempo, con una potencia insuperable por Nintendo o Sega. Y eso era así porque su hardware era el mismo que estaba dentro de las máquinas de arcade con juegos imposiblemente divertidos como Metal Slug.

Pero el precio de la consola era imposible. Sólo los niños ricos y adultos viciosos podían permitirse esta maravilla de la tecnología.

Lee nuestro análisis de la SNK NEO GEO Mini (en inglés)

Afortunadamente, la SNK Neo Geo Mini pone la leyenda al alcance de cualquier bolsillo, con docenas de juegos clásicos como la serie Metal Slug y King of Figthers empaquetados dentro de una máquina de arcade diminuta, con pantalla de 3.5 pulgadas, joystick y botones.

Eso sí, para jugar a la SNK Neo Geo Mini lo mejor es gastar algo más de dinero en los mandos que se venden por separado y conectarla al televisor. Merece la pena porque es la mejor máquina de todas las que hay en esta guía.