Red Dead Redemption 2 para PC: ofertas y fecha de lanzamiento

Por fin: el increíble juego online del oeste Red Dead Redemption 2 saldrá para PC. Y llegará el 5 de noviembre.

Las noticias vienen directamente de Rockstar, los desarrolladores de las sagas Red Dead Redemption y Grand Theft Auto. También reveló cuáles serán algunas de las nuevas funcionalidades que aparecerán en la versión PC.

Red Dead Redemption 2 apareció para consolas el pasado octubre. Y aunque ha sido un gran éxito de crítica y público y salir con Red Dead Online — el componente con el que jugadores humanos se pueden encontrar en un mundo virtual usando Internet — hasta ahora sólo los usuario de Xbox One y PS4 han podido disfrutar de este pedazo de videojuego mientras que los jugadores de PC miraban desde la barrera.

Sin embargo la espera ha merecido la pena porque, según Rockstar, la versión PC será aún más detallada que la versión para videoconsolas.

Los jugadores de PS4 Pro or Xbox One X pueden jugar en 4K, pero al parecer esas versiones palidecerán ante Red Dead Redemption en un PC de gama alta, donde podrás ver detalles mucho más finos y ver realmente lo que el motor gráfico de Rockstar puede hacer cuando lo pones a correr sobre un PC purasangre. Según Rockstar, los usuarios de PC tendrán “un rango de mejoras gráficas y técnicas para hacer más convincente la experiencia [en ese mundo virtual] además de nuevas misiones de caza-recompensas, lugares para ocultarte con tu banda, armas y otras cosas.“

Red Dead Online, el componente de juego multi-jugador en internet, también saldrá para PC con el último contenido disponible como las persecuciones de frontera y roles especializados como caza-recompensas, comerciante y recolector.”

Red Dead Redemption 2 PC: lanzamiento y ofertas

Red Dead Redemption 2 edición PC saldrá el 5 de noviembre, admitiendo pedidos a partir de las 11 de la mañana del 9 de octubre exclusivamente usuando la plataforma Rockstar Games Launcher. Todavía no hay precio. Si lo compras mediante el servicio de venta de juegos de Rockstar te podrás dos los juegos siguientes por la cara bonita:

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andrea

Bully: Scholarship Edition

L.A. Noire: The Complete Edition

Max Payne 3: The Complete Edition

El juego también estará disponible en la tienda online de Epic, Greenman Gaming, Humble Store, GameStop y otras tiendas físicas a partir del 23 de octubre para pedido, con un bono de 25 barras de oro que podrás gastarte en el mundo virtual de Red Dead Online.

Pero si te lo compras por la plataforma de Rockstar, podrás descontar $20 de las ediciones especiales Red Head Redemption 2 Special Edition y Red Head Redemption 2 Ultimate Edition, así como un bonos para el kit de supervivencia para forajidos, una guarida, un mapa del tesoro, algunos dólares para gastarte en el modo historia individual y las 50 barras de oro para el modo multi-jugador Red Dead Online.

Red Dead Redemption 2 PC: la historia hasta ahora

