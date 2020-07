Ranking: los 21 nuevos juegos de la Xbox Series X de mejor a peor*

El evento Xbox Games Showcase ha terminado y la verdad es que ha sido excelente. Sony lo va a tener muy, muy difícil para hacer frente a esta avalancha de juegos espectaculares. Por ahora, esto tiene pinta de que la Xbox Series X va a dominar a la PS5 desde el principio. Y eso que todavía no sabemos el precio.

La mayoría de estos juegos serán en exclusiva para Xbox Series X (y Windows PC), desarrollados por los estudios de Microsoft. Y algunos de ellos, desarrollados por terceros, son exclusivas temporales para el lanzamiento.

Pero todos los que títulos bajo estas líneas son para la Xbox Series X — disponibles en el lanzamiento o en el futuro — y también serán parte del Xbox Game Pass. Aquí tienes los trailers en un ranking de mejor a peor, que iremos completando a medida que aparezcan otros en YouTube.

1. Halo Infinite

Halo Infinite abrió el evento Xbox Games Showcase con una explosión. El trailer del juego en acción mostró la vuelta a la tradición de la serie, que recuerda a los días de gloria de Halo: Combat Evolved. Y también nos trajo varias sorpresas, como la nueva herramienta de Master Chiefs: un gancho que se puede disparar y retraer para atrapar y destrozar a tus enemigos.

¿Por qué nos gusta?

Es el clásico, el buque insignia de la Xbox. La estética es excelente, los gráficos son muy buenos y la escala parece inconmensurable. Un juego de acción y aventuras en toda regla.

2. Psychonauts 2

El Psychonauts original fue un éxito por su originalidad y, sobre todo, el humor que imprime el gran Tim Schaffer a todos sus juegos. Schaffer, un alumno de Lucasarts, nos ha tenido tiempo sufriendo para tener Psychonauts 2 pero por fin está aquí como exclusiva para la Xbox Series X. Tiene pinta de que la espera a merecido la pena, sobre todo por el giro musical que ha traído a Jack Black como colaborador.

¿Por qué nos gusta?

Gráficos fantásticos y una estética psicodélica digna de la película Yellow Submarine de los Beatles empaquetados en el humor absurdo de las producciones de DoubleFine y la voz del genio rockero Jack Black. Lo tiene todo para ser uno de los hits de la Xbox Series X.

3. Forza Motorsport 8

Cada nueva consola Xbox viene acompañada por una nueva versión de Forza Motorsport — y ahora le ha tocado al turno a la Xbox Series X, con toda su potencia de raytracing hiperrealista. El resultado es un Forza Motorsport que tiene un acabado increíble.

¿Por qué nos gusta?

Aunque no seas fan de los juegos de carreras, el Forza Motorsport 8 será una de las demostraciones más impresionantes de la Xbox Series X a nivel gráfico. Los pocos planos que podemos ver del juego en acción son indistinguibles de la realidad. Sencillamente increíble.

4. Fable

El rumor se ha confirmado: tendremos un nuevo Fable para la Xbox Series X desarrollado por Playground Games, el estudio que desarrolla Forza Horizon. Parece que es un reboot del clásico de la Xbox, que salió en el 2004.

¿Por qué nos gusta?

Magia, espadas y humor brutal con gráficos impresionantes en un mundo gigantesco. No tenemos nada más que decir. Fable será otro de los títulos que hará que mucha gente se compre una Xbox Series X.

5. State of Decay 3

Si los juegos de supervivencia en mundos llenos de zombies son lo tuyo, State of Decay 3 debería ser tu siguiente parada. State of Decay 2 puso el acento en el modo cooperativo así que será interesante ver por dónde nos lleva esta vez el desarrollador, Undead Labs.

¿Por qué nos gusta?

No sabemos si lo que mostraron en pantalla era tiempo real o pre-renderizado, pero parecía lo primero. Si es así, este juego nos va a dar miedo en un 50%, asco en otro 50% y ansiedad al 100%.

6. Everwild

Everwild se anunció XO19 y es una serie completamente nueva del legendario sello Rare, desarrolladores del éxito de crítica y público Sea of Thieves.

¿Por qué nos gusta?

Con unos gráficos y un diseño de personajes y paisaje sencillamente fantásticos, este título promete ser uno de los grandes hits de la Xbox Series X. No tenemos muy claro de qué va y cuál será la mecánica del juego, pero parece una de esas experiencias sublimes que te dejan pegado a la pantalla durante horas.

7. Avowed

Esta es la respuesta de Obsidian al siguiente Elder Scrolls: un RPG de acción, magia y espada que estamos seguros va a dar mucho que hablar. Estamos seguros que Avowed no va a ser un clon de Elder Scrolls. De hecho, los fundadores de Obsidian fueron responsables en parte del estilo de Elder Scrolls, así que seguramente Bethesda va a sufrir. Especialmente si Obsidian lo sacan antes que la siguiente versión de Elder Scrolls.

¿Por qué nos gusta?

El diseño y los gráficos son fantásticos. Y todavía estamos colgados con Game of Thrones, que queréis que os diga.

8. Warhammer 40,000: Darktide

El Warhammer 40000: Darktide es un nuevo título de cooperación entre cuatro jugadores basado en el clásico juego de miniaturas. El juego se centra en la ciudad colmena de Tertium, donde tendrás que sobrevivir horda tras horda de enemigos hasta poder salir de una pieza, con suerte.

¿Por qué nos gusta?

Siempre hemos sido fans de Warhammer 40000, el juego de miniaturas más popular del mundo, y esta versión digital tiene una pinta fantástica — por lo menos en el trailer. También nos gustan los chutes de adrenalina en vena y este juego parece que nos va a dejar al límite del ataque cardiaco.

9. Ori and the Will of the Wisps

Sí, Ori ya existe pero ahora tenemos una confirmación definitiva de que esta nueva versión de este excelente juego de plataformas llegará a la Xbox Series X en resolución 4K HDR y una velocidad de refresco que hará que tus pupilas se fundan con tu cortex: 120Hz.

¿Por qué nos gusta?

Toda consola necesita un gran platformer y Ori and the Will of the Wisps parece perfecto. Los gráficos, aparte de la increíble velocidad de refresco y resolución, tienen un gran diseño. No sabemos si la jugabilidad será la mejor hasta que lo probemos, pero lo que sí sabemos es que será un auténtico placer visual. Eye candy puro.

10. Exomecha

¿Qué es Exomecha? La compañía lo describe como un “juego competitivo de disparos en primera persona que es gratis para jugar online”. Lo que hemos podido ver en el trailer es que te dedicarás a combatir mechs e intentar destrozar a gigantescos bosses enemigos. También tiene un "modo battle royale único” porque parece que ahora es obligatorio que todos los juegos tengan este modo.

El juego no es una exclusiva porque aparecerá para PC, Xbox One y Xbox Series X.

¿Por qué nos gusta?

Raytracing por doquier, paisajes hiperrealistas, colores saturados y mechas por todas partes disparando a diestro y siniestro haciendo que salten millones de chispas. Siempre hace falta un juego loco así en el arsenal. Habrá que ver si es tan divertido como parece en el trailer.

11. Echo Generation

Echo Generation fue uno de los primeros nuevos juegos que se mostraron en el Xbox Games Showcase. Parece un juego de aventura basado por turnos. Desarrollado por Cococucumber, saldrá en 2021 para la Xbox One y la Xbox Series X.

¿Por qué nos gusta?

Parece que los diseñadores se han visto todas las temporadas de Stranger Things, porque tiene todo el estilo: una banda sonora ochentera llena de sintetizadores, cabañas en el bosque y teens que se encuentran cosas raras y sobrenaturales, desde meteoritos a robots. Mola.

12. As Dusk Falls

As Dusk Falls es un drama interactivo que dura 30 años en el suroeste americano que parece intenta crear una atmósfera melodramática en el que una familia de clase media baja intenta sobrevivir y en la que, al parecer, pasan cosas como un atraco a un banco.

¿Por qué nos gusta?

Primero, la estética es curiosa para un juego de esta generación pero, lo más importante es que se sale de todos los esquemas que podemos esperar. No es el típico videojuego, sino una opción que parece que cruza fronteras entre géneros y medios, a camino entre la consola y la serie de TV. Nos intriga mucho.

13. Tell Me Why

Realizado por los desarrolladores de Life is Strange, Tell Me Why parece otra montaña rusa emocional. Como As Dusk Falls, no sólo es un juego sino algo más que cruza medios para competir directamente con Netflix. Sobre todo porque es un juego que irá apareciendo por episodios y, quién sabe si tiene éxito, por temporadas.

¿Por qué nos gusta?

Como con As Dusk Falls, nos gusta esta mezcla de conceptos experimental. No sabemos cómo serán de buenos (o malos) pero lo cierto es que tenemos ganas de jugar a algo que se salga de los géneros del videojuego tradicional y se adentre en otro tipo de entretenimiento.

14. Phantasy Star Online 2: New Genesis

La nueva y enésima versión de un clásico del videojuego japonés, Phantasy Star Online 2 llegará con fuerza a la Xbox Series X en 2021. Tendrá un nivel de personalización de personajes y una extensión que hará que te dejes meses de tu vida perdido en su universo

¿Por qué nos gusta?

Porque tuvimos una consola Sega cuando éramos pequeños y nos dejamos la piel jugando al Phantasy Star original durante semanas. Eso y porque tiene una pinta de anime japonés que tira de espaldas.

15. Stalker 2

Stalker — la franquicia ganadora de múltiples premios — llega a Xbox Series X con Stalker 2, con una narrativa no lineal y elementos de roleplaying en un mundo postapocalíptico que mezcla terror con elementos fantásticos.

¿Por qué nos gusta?

Porque parece que nos va a dar pesadillas nocturnas, con unos gráficos y un diseño que crean una atmósfera asfixiante.

17. CrossfireX

Por fin hemos podido echar un vistazo a la campaña de CrossfireX, que está siendo desarrollada por el mismo studio que hizo Alan Wake y Control — Remedy Entertainment.

¿Por qué nos gusta?

El trailer es explosivo y parece un juego muy cinemático y divertido, con unos gráficos realmente impresionantes.

18. The Medium

The Medium va a ser un juego de terror de esos que hacen que te asegures que has cerrado la puerta de casa y las ventanas cinco o doce veces antes de acostarte.

¿Por qué nos gusta?

El juego tiene modo de juego patentado por sus creadores que se llama “Dual-Reality” en el que puedes jugar simultáneamente en dos mundos diferentes que aparecen en pantalla simultáneamente. Es algo que nos tiene intrigado y, de nuevo, es uno de esos juegos experimentales que queremos probar.

19. The Gunk

De los creadores de SteamWorld, Gunk es una aventura en lo que parece un mundo alienígena totalmente abierto, con enemigos, puzzles y otros elementos de aventura y platformer en el que parece que tendrás que absorber una sustancia negra con poderes extraños.

¿Por qué nos gusta?

El juego tiene pinta de mezclar aventura y excentricidad a partes iguales, con un estilo gráfico caricaturesco que no sacrifica un buen acabado y efectos especiales. Habrá que ver si también tiene el sentido del humor de títulos como Psychonauts.

20. The Outer Worlds: Peril on Gorgon

The Outer Worlds, Peril on Gorgon no es un juego per sé, sino una extensión de The Outer Worlds, de Obsidian. Es un paquete de contenido descargable (DLC) que aparecerá el 9 de septiembre y será el primero de dos nuevos capítulos en la serie.

¿Por qué nos gusta?

The Outer Worlds sigue siendo un excelente juego que ridiculiza las aventuras espaciales y hace una sátira feroz del capitalismo salvaje. Este nuevo contenido y los gráficos optimizados para Xbox Series X va a ser más de lo mismo — y nos alegramos de que sea así.

Mención especial — Tetris Effect: Connected

Este nuevo Tetris Effect: Connected — continuación del exitazo de Tetris Effect — tiene una pinta rarísima y al parecer traer nuevos elementos de juego para toda la familia, tanto en casa como online. Estará disponible para Xbox One, Xbox Series X y Windows 10 PC.

¿Por qué nos gusta?

¿Qué es una consola sin un Tetris? Un cacho plástico. El Tetris tiene que estar en todas partes, como dios y los neutrinos. ¡Alabado sea Alexey Pajitnov!